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Мне нужен был полузащитник, хорошо развитый физически, — Мальдера о вызове дебютанта Варфоломеева

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Мальдера вызвал Варфоломеева благодаря его физической силе и опыту выступлений в Чемпионшипе. 22-летний полузащитник дебютирует в сборной Украины.

Мне нужен был полузащитник, хорошо развитый физически, — Мальдера о вызове дебютанта Варфоломеева
Фото: Украинская ассоциация футбола

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, почему вызвал в расположение команды центрального полузащитника «Линкольн Сити» Ивана Варфоломеева, отметив, что ему нужно иметь полузащитника, который хорошо развит физически, передает УНН.

Детали

Мы следили за многими игроками. Варфоломеев был одним из возможных игроков, которые играют в центре поля. Он играет в чемпионате, где много борьбы и самоотдачи. Он постоянно играет в Чемпионшипе, у него много игровой практики. И у нас есть полузащитники, способные больше отдавать передачи. Мне также нужно было иметь в составе полузащитника, который хорошо развит физически и который также может играть для других целей. Даже если завтра он дисквалифицирован и не будет играть

- сказал Мальдера.

Что известно об Иване Варфоломееве

16 сентября главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил состав сборной Украины на матчи Лиги наций. 

Дебютные вызовы получили вингер польского «Гурника» Максим Хлань, Артем Степанов из нидерландского «Утрехта», а также полузащитник английского «Линкольна» Иван Варфоломеев.

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Иван Варфоломеев — воспитанник симферопольской «Таврии», которая после оккупации Крыма прекратила свое существование. В 2014 году переехал в академию львовских «Карпат».

В сентябре 2020 года перешел в другой львовский клуб — «Рух». Дебютировал в футболке львовян 21 февраля 2021 года в проигранном (0:2) выездном поединке 15-го тура Первой лиги Украины против донецкого «Шахтера».

Весной 2022 года, после полномасштабного российского вторжения в Украину, Варфоломеев самовольно расторг соглашение с «Рухом» и выехал за пределы Украины, в июле подписав соглашение с клубом «Слован» (Либерец). Палата по разрешению споров Украинской ассоциации футбола по итогам расследования обязала футболиста выплатить «Руху» компенсацию в размере около 100 тыс. долларов США. Однако Спортивный арбитражный суд отменил это решение Палаты по разрешению споров УАФ и признал, что в действиях игрока не было никаких нарушений, а также присудил ФК «Рух» выплатить задолженность за отработанный период.

21 августа 2025 года Варфоломеев перешел в английский клуб «Линкольн Сити», который в настоящее время играет в Чемпионшипе (вторая по силе лига Англии — ред.).

Недавно «Линкольн Сити» сообщил, что Варфоломеев продлил контракт с клубом до 2030 года.

В этом сезоне 22-летний украинец, получивший дебютный вызов в национальную команду, отдал 1 ассист в 9 матчах на клубном уровне.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко во время пресс-конференции заявил: «Что касается новичков, молодых ребят — вы правильно сказали о волнении. Конечно, я с ними общался, Мистер (Андреа Мальдера — ред.) с ними также общается, остальные игроки команды общаются. Это нормально, когда тебе 19–20 лет, даже 22–23. Ты получаешь свой первый вызов — и у тебя есть волнение, поэтому это нормальные вещи. Самое главное — справиться с этим волнением, обрести уверенность. А чтобы обрести эту уверенность, для этого, в принципе, и нужны, наверное, товарищи по команде, старшие партнеры по команде, чтобы помочь, поделиться своим опытом, чтобы эта нервозность ушла как можно быстрее».

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