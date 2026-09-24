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Топ-5 простых рецептов осеннего печенья

Киев • УНН

 • 4554 просмотра

Подборка рецептов тыквенного, овсяного, кунжутного, шоколадного и бананового печенья для домашней выпечки.

Топ-5 простых рецептов осеннего печенья

Осенние вечера хорошо подходят для домашней выпечки. УНН собрали топ-5 простых рецептов печенья, которые не требуют сложных техник, но имеют отличный вкус.

Тыквенное печенье

Ингредиенты:

  • Сливочное масло - 150 г;
    • Куриные яйца - 2 шт.;
      • Запеченная тыква - 200 г;
        • Сахар - 70 г;
          • Ванильный сахар - 5 г;
            • Разрыхлитель теста - 10 г;
              • Пшеничная мука - 300 г;
                • Сахарная пудра - 20 г.

                  Приготовление:

                  1. Тыкву запечь в духовке при 170°C в течение 15 минут. Снять кожуру, а мякоть измельчить блендером до состояния пюре.

                  2. Размягченное сливочное масло взбить с яйцами до однородности.

                  3. Добавить тыквенное пюре и перемешать.

                  4. Всыпать сахар и ванильный сахар.

                  5. Муку просеять вместе с разрыхлителем и добавить к массе. Перемешать. Тесто должно напоминать густую сметану.

                  6. С помощью кондитерского шприца или столовой ложки выложить тесто на противень.

                  7. Выпекать 12-15 минут при 190°C. Время приготовления зависит от духовки.

                  8. Готовое печенье по желанию посыпать сахарной пудрой.

                  Овсяное печенье

                  Ингредиенты:

                  • Сливочное масло - 120 г или 80 г масла и 40 г растительного масла;
                    • Сахар - 100 г;
                      • Яйцо - 1 шт.;
                        • Овсяные хлопья - 1 стакан;
                          • Мука - 1 стакан;
                            • Разрыхлитель - 0,5 ч. л.;
                              • Корица - 0,5 ч. л.;
                                • Соль - 0,5 ч. л.;
                                  • Белый шоколад - 50 г;
                                    • Сушеная клюква или изюм - 2 ст. л.;
                                      • Орехи - 1 ст. л.

                                        Приготовление:

                                        1. Мягкое масло смешать с сахаром венчиком или вилкой.

                                        2. Добавить яйцо, соль и корицу, после чего еще раз перемешать.

                                        3. Всыпать овсяные хлопья и перемешать.

                                        4. Просеять муку вместе с разрыхлителем.

                                        5. Добавить клюкву или изюм, измельченный шоколад и орехи. Замесить тесто.

                                        6. Разделить его на 12-14 частей. Можно отмерить порции ложкой и выложить их на противень, застеленный пергаментом.

                                        7. Каждую заготовку приплюснуть ладонью, чтобы печенье приобрело плоскую форму.

                                        8. Выпекать при 180°C в течение 15-18 минут.

                                        Кунжутное печенье

                                        Ингредиенты:

                                        • Мука - 70 г;
                                          • Сливочное масло - 60 г;
                                            • Сахар - 120 г;
                                              • Яйцо - 1 шт.;
                                                • Ванильный экстракт - 0,5 ч. л. или ванильный сахар - 1 пакетик;
                                                  • Лимонный сок - 1 ч. л.;
                                                    • Кунжут - 160 г;
                                                      • Разрыхлитель - 0,5 ч. л.;
                                                        • Соль - 0,5 ч. л.

                                                          Приготовление:

                                                          1. Смешать муку, разрыхлитель и соль.

                                                          2. Мягкое масло взбить с сахаром. Добавить яйцо, ваниль и лимонный сок. Взбивать миксером еще 20-30 секунд.

                                                          3. На низкой скорости постепенно ввести мучную смесь.

                                                          4. Лопаткой вмешать весь кунжут. При желании его можно предварительно поджарить.

                                                          5. Разогреть духовку до 180°C.

                                                          6. На противень с пекарской бумагой выкладывать тесто чайной ложкой, оставляя между заготовками 3-4 см, поскольку во время выпекания печенье может растекаться.

                                                          7. Выпекать 8-15 минут в зависимости от размера печенья.

                                                          Как испечь хлеб в аэрогриле без лишних хлопот и получить хрустящую корочку02.09.26, 17:28 • 96618 просмотров

                                                          Шоколадное печенье

                                                          Ингредиенты:

                                                          • Сливочное масло - 250 г;
                                                            • Яйцо - 1 шт.;
                                                              • Ваниль - по вкусу;

                                                                Сода - 0,25 ч. л.;

                                                                • Разрыхлитель - 0,25 ч. л.;
                                                                  • Какао - 70 г;

                                                                    Орехи - 50 г;

                                                                    • Черный шоколад - 100 г;
                                                                      • Мука - 1 стакан;
                                                                        • Сахар - 200 г.

                                                                          Приготовление:

                                                                          1. Размягченное масло растереть с сахаром. Добавить яйцо и ваниль, взбить до однородности.

                                                                          2. В отдельной емкости смешать какао, муку, соль, соду и разрыхлитель.

                                                                          3. Добавить сухую смесь к маслу и замесить однородное тесто.

                                                                          4. Измельчить орехи и шоколад и добавить их в тесто.

                                                                          5. Сформировать шарики размером примерно с грецкий орех и расплющить их в круглые заготовки толщиной 5-7 мм.

                                                                          6. Выложить печенье на противень.

                                                                          7. Выпекать 10-15 минут при 180°C.

                                                                          Банановое печенье

                                                                          Ингредиенты:

                                                                          • Большие спелые бананы - 2 шт.;
                                                                            • Овсяные хлопья - 1 стакан;
                                                                              • Орехи - по вкусу;
                                                                                • Изюм - по вкусу;
                                                                                  • Шоколад - по вкусу;
                                                                                    • Корица - по вкусу.

                                                                                      Приготовление:

                                                                                      1. Бананы размять и смешать с овсяными хлопьями.

                                                                                      2. Добавить орехи, изюм, шоколад и корицу.

                                                                                      3. Выложить печенье на противень, застеленный пергаментом.

                                                                                      4. Выпекать при 180°C в течение 15 минут.

                                                                                      ТОП-7 рецептов домашних пирогов с сезонными фруктами11.09.26, 09:46 • 9884 просмотра

                                                                                      Алла Киосак

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