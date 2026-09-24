Топ-5 простых рецептов осеннего печенья
Киев • УНН
Подборка рецептов тыквенного, овсяного, кунжутного, шоколадного и бананового печенья для домашней выпечки.
Осенние вечера хорошо подходят для домашней выпечки. УНН собрали топ-5 простых рецептов печенья, которые не требуют сложных техник, но имеют отличный вкус.
Тыквенное печенье
Ингредиенты:
- Сливочное масло - 150 г;
- Куриные яйца - 2 шт.;
- Запеченная тыква - 200 г;
- Сахар - 70 г;
- Ванильный сахар - 5 г;
- Разрыхлитель теста - 10 г;
- Пшеничная мука - 300 г;
- Сахарная пудра - 20 г.
Приготовление:
1. Тыкву запечь в духовке при 170°C в течение 15 минут. Снять кожуру, а мякоть измельчить блендером до состояния пюре.
2. Размягченное сливочное масло взбить с яйцами до однородности.
3. Добавить тыквенное пюре и перемешать.
4. Всыпать сахар и ванильный сахар.
5. Муку просеять вместе с разрыхлителем и добавить к массе. Перемешать. Тесто должно напоминать густую сметану.
6. С помощью кондитерского шприца или столовой ложки выложить тесто на противень.
7. Выпекать 12-15 минут при 190°C. Время приготовления зависит от духовки.
8. Готовое печенье по желанию посыпать сахарной пудрой.
Овсяное печенье
Ингредиенты:
- Сливочное масло - 120 г или 80 г масла и 40 г растительного масла;
- Сахар - 100 г;
- Яйцо - 1 шт.;
- Овсяные хлопья - 1 стакан;
- Мука - 1 стакан;
- Разрыхлитель - 0,5 ч. л.;
- Корица - 0,5 ч. л.;
- Соль - 0,5 ч. л.;
- Белый шоколад - 50 г;
- Сушеная клюква или изюм - 2 ст. л.;
- Орехи - 1 ст. л.
Приготовление:
1. Мягкое масло смешать с сахаром венчиком или вилкой.
2. Добавить яйцо, соль и корицу, после чего еще раз перемешать.
3. Всыпать овсяные хлопья и перемешать.
4. Просеять муку вместе с разрыхлителем.
5. Добавить клюкву или изюм, измельченный шоколад и орехи. Замесить тесто.
6. Разделить его на 12-14 частей. Можно отмерить порции ложкой и выложить их на противень, застеленный пергаментом.
7. Каждую заготовку приплюснуть ладонью, чтобы печенье приобрело плоскую форму.
8. Выпекать при 180°C в течение 15-18 минут.
Кунжутное печенье
Ингредиенты:
- Мука - 70 г;
- Сливочное масло - 60 г;
- Сахар - 120 г;
- Яйцо - 1 шт.;
- Ванильный экстракт - 0,5 ч. л. или ванильный сахар - 1 пакетик;
- Лимонный сок - 1 ч. л.;
- Кунжут - 160 г;
- Разрыхлитель - 0,5 ч. л.;
- Соль - 0,5 ч. л.
Приготовление:
1. Смешать муку, разрыхлитель и соль.
2. Мягкое масло взбить с сахаром. Добавить яйцо, ваниль и лимонный сок. Взбивать миксером еще 20-30 секунд.
3. На низкой скорости постепенно ввести мучную смесь.
4. Лопаткой вмешать весь кунжут. При желании его можно предварительно поджарить.
5. Разогреть духовку до 180°C.
6. На противень с пекарской бумагой выкладывать тесто чайной ложкой, оставляя между заготовками 3-4 см, поскольку во время выпекания печенье может растекаться.
7. Выпекать 8-15 минут в зависимости от размера печенья.
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Шоколадное печенье
Ингредиенты:
- Сливочное масло - 250 г;
- Яйцо - 1 шт.;
- Ваниль - по вкусу;
Сода - 0,25 ч. л.;
- Разрыхлитель - 0,25 ч. л.;
- Какао - 70 г;
Орехи - 50 г;
- Черный шоколад - 100 г;
- Мука - 1 стакан;
- Сахар - 200 г.
Приготовление:
1. Размягченное масло растереть с сахаром. Добавить яйцо и ваниль, взбить до однородности.
2. В отдельной емкости смешать какао, муку, соль, соду и разрыхлитель.
3. Добавить сухую смесь к маслу и замесить однородное тесто.
4. Измельчить орехи и шоколад и добавить их в тесто.
5. Сформировать шарики размером примерно с грецкий орех и расплющить их в круглые заготовки толщиной 5-7 мм.
6. Выложить печенье на противень.
7. Выпекать 10-15 минут при 180°C.
Банановое печенье
Ингредиенты:
- Большие спелые бананы - 2 шт.;
- Овсяные хлопья - 1 стакан;
- Орехи - по вкусу;
- Изюм - по вкусу;
- Шоколад - по вкусу;
- Корица - по вкусу.
Приготовление:
1. Бананы размять и смешать с овсяными хлопьями.
2. Добавить орехи, изюм, шоколад и корицу.
3. Выложить печенье на противень, застеленный пергаментом.
4. Выпекать при 180°C в течение 15 минут.
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