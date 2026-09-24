Топ-5 простых рецептов осеннего печенья

Осенние вечера хорошо подходят для домашней выпечки. УНН собрали топ-5 простых рецептов печенья, которые не требуют сложных техник, но имеют отличный вкус.

Тыквенное печенье

Ингредиенты:

Сливочное масло - 150 г;

Куриные яйца - 2 шт.;

Запеченная тыква - 200 г;

Сахар - 70 г;

Ванильный сахар - 5 г;

Разрыхлитель теста - 10 г;

Пшеничная мука - 300 г;

Сахарная пудра - 20 г.

Приготовление:

1. Тыкву запечь в духовке при 170°C в течение 15 минут. Снять кожуру, а мякоть измельчить блендером до состояния пюре.

2. Размягченное сливочное масло взбить с яйцами до однородности.

3. Добавить тыквенное пюре и перемешать.

4. Всыпать сахар и ванильный сахар.

5. Муку просеять вместе с разрыхлителем и добавить к массе. Перемешать. Тесто должно напоминать густую сметану.

6. С помощью кондитерского шприца или столовой ложки выложить тесто на противень.

7. Выпекать 12-15 минут при 190°C. Время приготовления зависит от духовки.

8. Готовое печенье по желанию посыпать сахарной пудрой.

Овсяное печенье

Ингредиенты:

Сливочное масло - 120 г или 80 г масла и 40 г растительного масла;

Сахар - 100 г;

Яйцо - 1 шт.;

Овсяные хлопья - 1 стакан;

Мука - 1 стакан;

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.;

Корица - 0,5 ч. л.;

Соль - 0,5 ч. л.;

Белый шоколад - 50 г;

Сушеная клюква или изюм - 2 ст. л.;

Орехи - 1 ст. л.

Приготовление:

1. Мягкое масло смешать с сахаром венчиком или вилкой.

2. Добавить яйцо, соль и корицу, после чего еще раз перемешать.

3. Всыпать овсяные хлопья и перемешать.

4. Просеять муку вместе с разрыхлителем.

5. Добавить клюкву или изюм, измельченный шоколад и орехи. Замесить тесто.

6. Разделить его на 12-14 частей. Можно отмерить порции ложкой и выложить их на противень, застеленный пергаментом.

7. Каждую заготовку приплюснуть ладонью, чтобы печенье приобрело плоскую форму.

8. Выпекать при 180°C в течение 15-18 минут.

Кунжутное печенье

Ингредиенты:

Мука - 70 г;

Сливочное масло - 60 г;

Сахар - 120 г;

Яйцо - 1 шт.;

Ванильный экстракт - 0,5 ч. л. или ванильный сахар - 1 пакетик;

Лимонный сок - 1 ч. л.;

Кунжут - 160 г;

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.;

Соль - 0,5 ч. л.

Приготовление:

1. Смешать муку, разрыхлитель и соль.

2. Мягкое масло взбить с сахаром. Добавить яйцо, ваниль и лимонный сок. Взбивать миксером еще 20-30 секунд.

3. На низкой скорости постепенно ввести мучную смесь.

4. Лопаткой вмешать весь кунжут. При желании его можно предварительно поджарить.

5. Разогреть духовку до 180°C.

6. На противень с пекарской бумагой выкладывать тесто чайной ложкой, оставляя между заготовками 3-4 см, поскольку во время выпекания печенье может растекаться.

7. Выпекать 8-15 минут в зависимости от размера печенья.

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Шоколадное печенье

Ингредиенты:

Сливочное масло - 250 г;

Яйцо - 1 шт.;

Ваниль - по вкусу;

Сода - 0,25 ч. л.;

Разрыхлитель - 0,25 ч. л.;

Какао - 70 г;

Орехи - 50 г;

Черный шоколад - 100 г;

Мука - 1 стакан;

Сахар - 200 г.

Приготовление:

1. Размягченное масло растереть с сахаром. Добавить яйцо и ваниль, взбить до однородности.

2. В отдельной емкости смешать какао, муку, соль, соду и разрыхлитель.

3. Добавить сухую смесь к маслу и замесить однородное тесто.

4. Измельчить орехи и шоколад и добавить их в тесто.

5. Сформировать шарики размером примерно с грецкий орех и расплющить их в круглые заготовки толщиной 5-7 мм.

6. Выложить печенье на противень.

7. Выпекать 10-15 минут при 180°C.

Банановое печенье

Ингредиенты:

Большие спелые бананы - 2 шт.;

Овсяные хлопья - 1 стакан;

Орехи - по вкусу;

Изюм - по вкусу;

Шоколад - по вкусу;

Корица - по вкусу.

Приготовление:

1. Бананы размять и смешать с овсяными хлопьями.

2. Добавить орехи, изюм, шоколад и корицу.

3. Выложить печенье на противень, застеленный пергаментом.

4. Выпекать при 180°C в течение 15 минут.

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