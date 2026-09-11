ТОП-7 рецептов домашних пирогов с сезонными фруктами
Киев • УНН
Подборка из семи рецептов осенних пирогов с яблоками, сливами, тыквой, клюквой и грушами. Есть варианты с карамелью и без масла.
Осенний сезон — отличный повод чаще печь ароматные домашние пироги. УНН собрали ТОП-7 лучших рецептов для вашего стола.
Пирог «Затонувшие яблоки»
Ингредиенты
Для теста:
- яблоки — 3 шт.;
- лимон — 1/2 шт.;
- сахар — 1/2 стакана;
- сливочное масло — 9 ст. л.;
- яйца — 3 шт.;
- пшеничная мука — 250 г;
- разрыхлитель — 2 ч. л.;
- соль — 1/4 ч. л.;
- ванильный сахар — 10 г.
Для крема:
- сливки 30% — 200 г;
- сахар — 4 ст. л.;
- ванильный сахар — по вкусу.
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C, форму застелите пергаментом. Яблоки очистите, удалите сердцевину и разрежьте на четвертинки. Каждую четвертинку тонко надрежьте вдоль, не прорезая до конца.
Натрите цедру половины лимона, а из его мякоти выжмите сок.
Сливочное масло взбейте до пышности. Добавляйте яйца по одному, каждый раз перемешивая, затем добавьте ванильный сахар.
Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавьте сухую смесь к масляной вместе с лимонным соком и замесите однородное тесто.
Переложите тесто в форму, разровняйте и аккуратно вставьте яблоки срезом вниз.
Выпекайте до готовности 35–40 минут, проверяя пирог деревянной шпажкой.
Тем временем взбейте сливки с сахаром и ванильным сахаром. Готовый пирог подавайте с кремом.
Сливовый пирог без масла
Ингредиенты
Для теста:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- молоко — 150 мл;
- пшеничная мука — 170 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- сахарная пудра — 20 г.
Для начинки:
- сливы — 350 г;
- молотая корица — 5 г.
Приготовление
Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и молоком до однородности.
Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте.
Сливы помойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки.
Форму смажьте маслом. Вылейте половину теста, выложите часть слив срезом вниз и накройте второй половиной теста.
Сверху разложите оставшиеся сливы и посыпьте корицей.
Выпекайте при 180°C примерно 35–40 минут.
Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.
Топ рецептов питательных и невероятно вкусных вареников14.10.25, 17:37 • 6444 просмотра
Яблочно-сливовый пирог с карамельным соусом
Ингредиенты
Для пирога:
- сливочное масло — 130 г;
- тростниковый коричневый сахар — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- пшеничная мука — 150 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- молотая корица — 1 ч. л.;
- молотый мускатный орех — 1/2 ч. л.;
- орехи пекан — 100 г;
- яблоки — 3 шт.;
- сливы — 5 шт.
Для соуса:
- сахар — 200 г;
- сливки 35% — 250 мл;
- ванильный экстракт — 5 мл.
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C. Круглую форму диаметром 23 см смажьте маслом и застелите пергаментом.
Взбейте масло с сахаром. Добавьте яйцо и две столовые ложки муки.
Всыпьте оставшуюся муку, разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех. Перемешайте и добавьте измельченный пекан.
Яблоки очистите и нарежьте небольшими кусочками. Из слив удалите косточки и также нарежьте их. Добавьте фрукты в тесто.
Выложите массу в форму и выпекайте 35–45 минут до золотистой корочки.
Для соуса растопите сахар в кастрюле в течение 4–5 минут до карамельного цвета.
Отдельно подогрейте сливки, затем смешайте их с карамелью и добавьте ванильный экстракт.
Готовый пирог немного остудите, нарежьте и подавайте с карамельным соусом.
Тыквенный пирог с корицей
Ингредиенты
- тыква — 300 г;
- яйца — 3 шт.;
- пшеничная мука — 270 г;
- сахарная пудра — 130 г;
- молоко — 60 мл;
- кокосовое масло — 120 мл;
- разрыхлитель — 2 ч. л.;
- имбирь — 10 г;
- корица — 1,5 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.
Приготовление
Тыкву очистите и натрите на терке.
Яйца взбейте с сахарной пудрой до воздушной массы. Добавьте кокосовое масло и тыкву.
Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, имбирь, корицу и соль.
Соедините сухие и влажные ингредиенты.
Перелейте тесто в смазанную форму.
Выпекайте при 180°C примерно 50 минут.
Заливной пирог с клюквой
Ингредиенты
- пшеничная мука — 1 стакан;
- сахар — 1 стакан;
- соль — 1/4 ч. л.;
- свежая клюква — 2 стакана;
- грецкие орехи — 1/2 стакана;
- сливочное масло — 1/2 стакана;
- яйца — 2 шт.;
- миндальный экстракт — 1 ч. л.
Приготовление
Разогрейте духовку до 175°C. Круглую форму диаметром 22–24 см смажьте сливочным маслом.
Смешайте муку, сахар и соль.
Добавьте клюкву и измельчённые грецкие орехи.
Влейте растопленное масло, добавьте взбитые яйца и миндальный экстракт. Перемешайте.
Перелейте тесто в форму.
Выпекайте около 40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна оставаться сухой.
Перед подачей пирог охладите.
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждого19.11.25, 14:04 • 45525 просмотров
Закрытый пряный пирог с грушами
Ингредиенты
- несладкое песочное тесто — 400 г;
- сахар — 1/2 стакана;
- пшеничная мука — 3 ст. л.;
- корица — 1 ч. л.;
- лимонная цедра — 1 ч. л.;
- соль — 1/4 ч. л.;
- очищенные груши — 5 стаканов;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.
Приготовление
Духовку разогрейте до 230°C. Форму для пирога смажьте маслом или застелите пергаментом.
Тесто разделите на две части. Большую часть раскатайте и выложите в форму, сформировав небольшие бортики.
Смешайте сахар, муку, корицу, лимонную цедру и соль.
Груши очистите и нарежьте. Выкладывайте их слоями на основу, пересыпая каждый слой сахарной смесью.
Сверху разложите масло и сбрызните начинку лимонным соком.
Накройте пирог второй частью теста, защипните края и сделайте сверху несколько надрезов.
Выпекайте 10 минут при 230°C, после чего уменьшите температуру до 175°C и готовьте ещё 35-40 минут.
Французский тарт Татен с яблоками
Ингредиенты
- готовое слоёное тесто — 200 г;
- яблоки — 8-10 шт.;
- сахар — 150 г;
- сливочное масло — 100 г.
Приготовление
Яблоки очистите от кожуры и сердцевины и нарежьте крупными дольками.
В жаропрочной сковороде растопите масло, добавьте сахар и готовьте до образования золотистой карамели.
Выложите яблоки плотным слоем на карамель. Готовьте на слабом огне 10-15 минут, периодически встряхивая сковороду.
Слоёное тесто раскатайте немного больше диаметра сковороды.
Накройте им яблоки, подвернув края внутрь.
Выпекайте при 180°C 25-30 минут, пока тесто не станет румяным.
Дайте десерту постоять 5-10 минут, после чего осторожно переверните его на тарелку. Тарт Татен лучше всего подавать тёплым. По желанию к нему можно добавить взбитые сливки или ванильное мороженое.
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советы05.11.25, 13:38 • 54298 просмотров