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ТОП-7 рецептов домашних пирогов с сезонными фруктами

Киев • УНН

 • 1672 просмотра

Подборка из семи рецептов осенних пирогов с яблоками, сливами, тыквой, клюквой и грушами. Есть варианты с карамелью и без масла.

ТОП-7 рецептов домашних пирогов с сезонными фруктами

Осенний сезон — отличный повод чаще печь ароматные домашние пироги. УНН собрали ТОП-7 лучших рецептов для вашего стола.

Пирог «Затонувшие яблоки»

Ингредиенты

Для теста:

  • яблоки — 3 шт.;
    • лимон — 1/2 шт.;
      • сахар — 1/2 стакана;
        • сливочное масло — 9 ст. л.;
          • яйца — 3 шт.;
            • пшеничная мука — 250 г;
              • разрыхлитель — 2 ч. л.;
                • соль — 1/4 ч. л.;
                  • ванильный сахар — 10 г.

                    Для крема:

                    • сливки 30% — 200 г;
                      • сахар — 4 ст. л.;
                        • ванильный сахар — по вкусу.

                          Приготовление

                          Разогрейте духовку до 180°C, форму застелите пергаментом. Яблоки очистите, удалите сердцевину и разрежьте на четвертинки. Каждую четвертинку тонко надрежьте вдоль, не прорезая до конца.

                          Натрите цедру половины лимона, а из его мякоти выжмите сок.

                          Сливочное масло взбейте до пышности. Добавляйте яйца по одному, каждый раз перемешивая, затем добавьте ванильный сахар.

                          Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавьте сухую смесь к масляной вместе с лимонным соком и замесите однородное тесто.

                          Переложите тесто в форму, разровняйте и аккуратно вставьте яблоки срезом вниз.

                          Выпекайте до готовности 35–40 минут, проверяя пирог деревянной шпажкой.

                          Тем временем взбейте сливки с сахаром и ванильным сахаром. Готовый пирог подавайте с кремом.

                          Сливовый пирог без масла

                          Ингредиенты

                          Для теста:

                          • яйца — 2 шт.;
                            • сахар — 100 г;
                              • молоко — 150 мл;
                                • пшеничная мука — 170 г;
                                  • разрыхлитель — 10 г;
                                    • ванильный сахар — 10 г;
                                      • сахарная пудра — 20 г.

                                        Для начинки:

                                        • сливы — 350 г;
                                          • молотая корица — 5 г.

                                            Приготовление

                                            Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и молоком до однородности.

                                            Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте.

                                            Сливы помойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки.

                                            Форму смажьте маслом. Вылейте половину теста, выложите часть слив срезом вниз и накройте второй половиной теста.

                                            Сверху разложите оставшиеся сливы и посыпьте корицей.

                                            Выпекайте при 180°C примерно 35–40 минут.

                                            Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

                                            Топ рецептов питательных и невероятно вкусных вареников14.10.25, 17:37 • 6444 просмотра

                                            Яблочно-сливовый пирог с карамельным соусом

                                            Ингредиенты

                                            Для пирога:

                                            • сливочное масло — 130 г;
                                              • тростниковый коричневый сахар — 200 г;
                                                • яйцо — 1 шт.;
                                                  • пшеничная мука — 150 г;
                                                    • разрыхлитель — 1 ч. л.;
                                                      • соль — 1/2 ч. л.;
                                                        • молотая корица — 1 ч. л.;
                                                          • молотый мускатный орех — 1/2 ч. л.;
                                                            • орехи пекан — 100 г;
                                                              • яблоки — 3 шт.;
                                                                • сливы — 5 шт.

                                                                  Для соуса:

                                                                  • сахар — 200 г;
                                                                    • сливки 35% — 250 мл;
                                                                      • ванильный экстракт — 5 мл.

                                                                        Приготовление

                                                                        Разогрейте духовку до 180°C. Круглую форму диаметром 23 см смажьте маслом и застелите пергаментом.

                                                                        Взбейте масло с сахаром. Добавьте яйцо и две столовые ложки муки.

                                                                        Всыпьте оставшуюся муку, разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех. Перемешайте и добавьте измельченный пекан.

                                                                        Яблоки очистите и нарежьте небольшими кусочками. Из слив удалите косточки и также нарежьте их. Добавьте фрукты в тесто.

                                                                        Выложите массу в форму и выпекайте 35–45 минут до золотистой корочки.

                                                                        Для соуса растопите сахар в кастрюле в течение 4–5 минут до карамельного цвета.

                                                                        Отдельно подогрейте сливки, затем смешайте их с карамелью и добавьте ванильный экстракт.

                                                                        Готовый пирог немного остудите, нарежьте и подавайте с карамельным соусом.

                                                                        Тыквенный пирог с корицей

                                                                        Ингредиенты

                                                                        • тыква — 300 г;
                                                                          • яйца — 3 шт.;
                                                                            • пшеничная мука — 270 г;
                                                                              • сахарная пудра — 130 г;
                                                                                • молоко — 60 мл;
                                                                                  • кокосовое масло — 120 мл;
                                                                                    • разрыхлитель — 2 ч. л.;
                                                                                      • имбирь — 10 г;
                                                                                        • корица — 1,5 ст. л.;
                                                                                          • соль — 1/2 ч. л.

                                                                                            Приготовление

                                                                                            Тыкву очистите и натрите на терке.

                                                                                            Яйца взбейте с сахарной пудрой до воздушной массы. Добавьте кокосовое масло и тыкву.

                                                                                            Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, имбирь, корицу и соль.

                                                                                            Соедините сухие и влажные ингредиенты.

                                                                                            Перелейте тесто в смазанную форму.

                                                                                            Выпекайте при 180°C примерно 50 минут.

                                                                                            Заливной пирог с клюквой

                                                                                            Ингредиенты

                                                                                            • пшеничная мука — 1 стакан;
                                                                                              • сахар — 1 стакан;
                                                                                                • соль — 1/4 ч. л.;
                                                                                                  • свежая клюква — 2 стакана;
                                                                                                    • грецкие орехи — 1/2 стакана;
                                                                                                      • сливочное масло — 1/2 стакана;
                                                                                                        • яйца — 2 шт.;
                                                                                                          • миндальный экстракт — 1 ч. л.

                                                                                                            Приготовление

                                                                                                            Разогрейте духовку до 175°C. Круглую форму диаметром 22–24 см смажьте сливочным маслом.

                                                                                                            Смешайте муку, сахар и соль.

                                                                                                            Добавьте клюкву и измельчённые грецкие орехи.

                                                                                                            Влейте растопленное масло, добавьте взбитые яйца и миндальный экстракт. Перемешайте.

                                                                                                            Перелейте тесто в форму.

                                                                                                            Выпекайте около 40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна оставаться сухой.

                                                                                                            Перед подачей пирог охладите.

                                                                                                            Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждого19.11.25, 14:04 • 45525 просмотров

                                                                                                            Закрытый пряный пирог с грушами

                                                                                                            Ингредиенты

                                                                                                            • несладкое песочное тесто — 400 г;
                                                                                                              • сахар — 1/2 стакана;
                                                                                                                • пшеничная мука — 3 ст. л.;
                                                                                                                  • корица — 1 ч. л.;
                                                                                                                    • лимонная цедра — 1 ч. л.;
                                                                                                                      • соль — 1/4 ч. л.;
                                                                                                                        • очищенные груши — 5 стаканов;
                                                                                                                          • сливочное масло — 1 ст. л.;
                                                                                                                            • лимонный сок — 1 ст. л.

                                                                                                                              Приготовление

                                                                                                                              Духовку разогрейте до 230°C. Форму для пирога смажьте маслом или застелите пергаментом.

                                                                                                                              Тесто разделите на две части. Большую часть раскатайте и выложите в форму, сформировав небольшие бортики.

                                                                                                                              Смешайте сахар, муку, корицу, лимонную цедру и соль.

                                                                                                                              Груши очистите и нарежьте. Выкладывайте их слоями на основу, пересыпая каждый слой сахарной смесью.

                                                                                                                              Сверху разложите масло и сбрызните начинку лимонным соком.

                                                                                                                              Накройте пирог второй частью теста, защипните края и сделайте сверху несколько надрезов.

                                                                                                                              Выпекайте 10 минут при 230°C, после чего уменьшите температуру до 175°C и готовьте ещё 35-40 минут.

                                                                                                                              Французский тарт Татен с яблоками

                                                                                                                              Ингредиенты

                                                                                                                              • готовое слоёное тесто — 200 г;
                                                                                                                                • яблоки — 8-10 шт.;
                                                                                                                                  • сахар — 150 г;
                                                                                                                                    • сливочное масло — 100 г.

                                                                                                                                      Приготовление

                                                                                                                                      Яблоки очистите от кожуры и сердцевины и нарежьте крупными дольками.

                                                                                                                                      В жаропрочной сковороде растопите масло, добавьте сахар и готовьте до образования золотистой карамели.

                                                                                                                                      Выложите яблоки плотным слоем на карамель. Готовьте на слабом огне 10-15 минут, периодически встряхивая сковороду.

                                                                                                                                      Слоёное тесто раскатайте немного больше диаметра сковороды.

                                                                                                                                      Накройте им яблоки, подвернув края внутрь.

                                                                                                                                      Выпекайте при 180°C 25-30 минут, пока тесто не станет румяным.

                                                                                                                                      Дайте десерту постоять 5-10 минут, после чего осторожно переверните его на тарелку. Тарт Татен лучше всего подавать тёплым. По желанию к нему можно добавить взбитые сливки или ванильное мороженое.

                                                                                                                                      Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советы05.11.25, 13:38 • 54298 просмотров

                                                                                                                                      Алла Киосак

                                                                                                                                      ЛайфхакиКулинар