ТОП-7 рецептов домашних пирогов с сезонными фруктами

Осенний сезон — отличный повод чаще печь ароматные домашние пироги. УНН собрали ТОП-7 лучших рецептов для вашего стола.

Пирог «Затонувшие яблоки»

Ингредиенты

Для теста:

яблоки — 3 шт.;

лимон — 1/2 шт.;

сахар — 1/2 стакана;

сливочное масло — 9 ст. л.;

яйца — 3 шт.;

пшеничная мука — 250 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

соль — 1/4 ч. л.;

ванильный сахар — 10 г.

Для крема:

сливки 30% — 200 г;

сахар — 4 ст. л.;

ванильный сахар — по вкусу.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C, форму застелите пергаментом. Яблоки очистите, удалите сердцевину и разрежьте на четвертинки. Каждую четвертинку тонко надрежьте вдоль, не прорезая до конца.

Натрите цедру половины лимона, а из его мякоти выжмите сок.

Сливочное масло взбейте до пышности. Добавляйте яйца по одному, каждый раз перемешивая, затем добавьте ванильный сахар.

Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавьте сухую смесь к масляной вместе с лимонным соком и замесите однородное тесто.

Переложите тесто в форму, разровняйте и аккуратно вставьте яблоки срезом вниз.

Выпекайте до готовности 35–40 минут, проверяя пирог деревянной шпажкой.

Тем временем взбейте сливки с сахаром и ванильным сахаром. Готовый пирог подавайте с кремом.

Сливовый пирог без масла

Ингредиенты

Для теста:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

молоко — 150 мл;

пшеничная мука — 170 г;

разрыхлитель — 10 г;

ванильный сахар — 10 г;

сахарная пудра — 20 г.

Для начинки:

сливы — 350 г;

молотая корица — 5 г.

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и молоком до однородности.

Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте.

Сливы помойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки.

Форму смажьте маслом. Вылейте половину теста, выложите часть слив срезом вниз и накройте второй половиной теста.

Сверху разложите оставшиеся сливы и посыпьте корицей.

Выпекайте при 180°C примерно 35–40 минут.

Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

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Яблочно-сливовый пирог с карамельным соусом

Ингредиенты

Для пирога:

сливочное масло — 130 г;

тростниковый коричневый сахар — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

молотая корица — 1 ч. л.;

молотый мускатный орех — 1/2 ч. л.;

орехи пекан — 100 г;

яблоки — 3 шт.;

сливы — 5 шт.

Для соуса:

сахар — 200 г;

сливки 35% — 250 мл;

ванильный экстракт — 5 мл.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Круглую форму диаметром 23 см смажьте маслом и застелите пергаментом.

Взбейте масло с сахаром. Добавьте яйцо и две столовые ложки муки.

Всыпьте оставшуюся муку, разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех. Перемешайте и добавьте измельченный пекан.

Яблоки очистите и нарежьте небольшими кусочками. Из слив удалите косточки и также нарежьте их. Добавьте фрукты в тесто.

Выложите массу в форму и выпекайте 35–45 минут до золотистой корочки.

Для соуса растопите сахар в кастрюле в течение 4–5 минут до карамельного цвета.

Отдельно подогрейте сливки, затем смешайте их с карамелью и добавьте ванильный экстракт.

Готовый пирог немного остудите, нарежьте и подавайте с карамельным соусом.

Тыквенный пирог с корицей

Ингредиенты

тыква — 300 г;

яйца — 3 шт.;

пшеничная мука — 270 г;

сахарная пудра — 130 г;

молоко — 60 мл;

кокосовое масло — 120 мл;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

имбирь — 10 г;

корица — 1,5 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.

Приготовление

Тыкву очистите и натрите на терке.

Яйца взбейте с сахарной пудрой до воздушной массы. Добавьте кокосовое масло и тыкву.

Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, имбирь, корицу и соль.

Соедините сухие и влажные ингредиенты.

Перелейте тесто в смазанную форму.

Выпекайте при 180°C примерно 50 минут.

Заливной пирог с клюквой

Ингредиенты

пшеничная мука — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

соль — 1/4 ч. л.;

свежая клюква — 2 стакана;

грецкие орехи — 1/2 стакана;

сливочное масло — 1/2 стакана;

яйца — 2 шт.;

миндальный экстракт — 1 ч. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 175°C. Круглую форму диаметром 22–24 см смажьте сливочным маслом.

Смешайте муку, сахар и соль.

Добавьте клюкву и измельчённые грецкие орехи.

Влейте растопленное масло, добавьте взбитые яйца и миндальный экстракт. Перемешайте.

Перелейте тесто в форму.

Выпекайте около 40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна оставаться сухой.

Перед подачей пирог охладите.

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Закрытый пряный пирог с грушами

Ингредиенты

несладкое песочное тесто — 400 г;

сахар — 1/2 стакана;

пшеничная мука — 3 ст. л.;

корица — 1 ч. л.;

лимонная цедра — 1 ч. л.;

соль — 1/4 ч. л.;

очищенные груши — 5 стаканов;

сливочное масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Духовку разогрейте до 230°C. Форму для пирога смажьте маслом или застелите пергаментом.

Тесто разделите на две части. Большую часть раскатайте и выложите в форму, сформировав небольшие бортики.

Смешайте сахар, муку, корицу, лимонную цедру и соль.

Груши очистите и нарежьте. Выкладывайте их слоями на основу, пересыпая каждый слой сахарной смесью.

Сверху разложите масло и сбрызните начинку лимонным соком.

Накройте пирог второй частью теста, защипните края и сделайте сверху несколько надрезов.

Выпекайте 10 минут при 230°C, после чего уменьшите температуру до 175°C и готовьте ещё 35-40 минут.

Французский тарт Татен с яблоками

Ингредиенты

готовое слоёное тесто — 200 г;

яблоки — 8-10 шт.;

сахар — 150 г;

сливочное масло — 100 г.

Приготовление

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины и нарежьте крупными дольками.

В жаропрочной сковороде растопите масло, добавьте сахар и готовьте до образования золотистой карамели.

Выложите яблоки плотным слоем на карамель. Готовьте на слабом огне 10-15 минут, периодически встряхивая сковороду.

Слоёное тесто раскатайте немного больше диаметра сковороды.

Накройте им яблоки, подвернув края внутрь.

Выпекайте при 180°C 25-30 минут, пока тесто не станет румяным.

Дайте десерту постоять 5-10 минут, после чего осторожно переверните его на тарелку. Тарт Татен лучше всего подавать тёплым. По желанию к нему можно добавить взбитые сливки или ванильное мороженое.

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