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ТОП-7 рецептів домашніх пирогів із сезонними фруктами

Київ • УНН

 • 1156 перегляди

Добірка з семи рецептів осінніх пирогів із яблуками, сливами, гарбузом, журавлиною та грушами. Є варіанти з карамеллю й без масла.

ТОП-7 рецептів домашніх пирогів із сезонними фруктами

Осінній сезон - чудовий привід частіше пекти ароматні домашні пироги. УНН зібрали ТОП-7 найкращих рецептів для вашого столу.

Пиріг "Затонулі яблука"

Інгредієнти

Для тіста:

  • яблука - 3 шт.;
    • лимон - 1/2 шт.;
      • цукор - 1/2 склянки;
        • вершкове масло - 9 ст. л.;
          • яйця - 3 шт.;
            • пшеничне борошно - 250 г;
              • розпушувач - 2 ч. л.;
                • сіль - 1/4 ч. л.;
                  • ванільний цукор - 10 г.

                    Для крему:

                    • вершки 30% - 200 г;
                      • цукор - 4 ст. л.;
                        • ванільний цукор - за смаком.

                          Приготування

                          Духовку розігрійте до 180°C, форму застеліть пергаментом. Яблука очистіть, видаліть серцевину та розріжте на четвертинки. Кожну четвертинку тонко надріжте вздовж, не прорізаючи до кінця.

                          Натріть цедру половини лимона, а з його м’якоті вичавіть сік.

                          Вершкове масло збийте до пишності. Додавайте яйця по одному, щоразу перемішуючи, потім введіть ванільний цукор.

                          Окремо змішайте борошно, розпушувач і сіль. Додайте суху суміш до масляної разом із лимонним соком та замісіть однорідне тісто.

                          Перекладіть тісто у форму, розрівняйте й акуратно вставте яблука зрізом донизу.

                          Випікайте до готовності 35-40 хвилин, перевіряючи пиріг дерев’яною шпажкою.

                          Тим часом збийте вершки із цукром і ванільним цукром. Готовий пиріг подавайте з кремом.

                          Сливовий пиріг без масла

                          Інгредієнти

                          Для тіста:

                          • яйця - 2 шт.;
                            • цукор - 100 г;
                              • молоко - 150 мл;
                                • пшеничне борошно - 170 г;
                                  • розпушувач - 10 г;
                                    • ванільний цукор - 10 г;
                                      • цукрова пудра - 20 г.

                                        Для начинки:

                                        • сливи - 350 г;
                                          • мелена кориця - 5 г.

                                            Приготування

                                            Яйця збийте з цукром, ванільним цукром і молоком до однорідності.

                                            Додайте просіяне борошно з розпушувачем та перемішайте.

                                            Сливи помийте, обсушіть, розріжте навпіл і видаліть кісточки.

                                            Форму змастіть олією. Вилийте половину тіста, викладіть частину слив зрізом донизу та накрийте другою половиною тіста.

                                            Зверху розкладіть решту слив і посипте корицею.

                                            Випікайте при 180°C приблизно 35-40 хвилин.

                                            Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.

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                                            Яблучно-сливовий пиріг із карамельним соусом

                                            Інгредієнти

                                            Для пирога:

                                            • вершкове масло - 130 г;
                                              • тростинний коричневий цукор - 200 г;
                                                • яйце - 1 шт.;
                                                  • пшеничне борошно - 150 г;
                                                    • розпушувач - 1 ч. л.;
                                                      • сіль - 1/2 ч. л.;
                                                        • мелена кориця - 1 ч. л.;
                                                          • мелений мускатний горіх - 1/2 ч. л.;
                                                            • горіхи пекан - 100 г;
                                                              • яблука - 3 шт.;
                                                                • сливи - 5 шт.

                                                                  Для соусу:

                                                                  • цукор - 200 г;
                                                                    • вершки 35% - 250 мл;
                                                                      • ванільний екстракт - 5 мл.

                                                                        Приготування

                                                                        Духовку розігрійте до 180°C. Круглу форму діаметром 23 см змастіть і застеліть пергаментом.

                                                                        Збийте масло з цукром. Додайте яйце та дві столові ложки борошна.

                                                                        Всипте решту борошна, розпушувач, сіль, корицю та мускатний горіх. Перемішайте й додайте подрібнений пекан.

                                                                        Яблука очистіть і наріжте невеликими шматочками. Із слив видаліть кісточки та також наріжте їх. Додайте фрукти до тіста.

                                                                        Викладіть масу у форму та випікайте 35-45 хвилин до золотистої скоринки.

                                                                        Для соусу розтопіть цукор у каструлі протягом 4-5 хвилин до карамельного кольору.

                                                                        Окремо підігрійте вершки, потім змішайте їх із карамеллю та додайте ванільний екстракт.

                                                                        Готовий пиріг трохи охолодіть, наріжте та подавайте з карамельним соусом.

                                                                        Гарбузовий пиріг із корицею

                                                                        Інгредієнти

                                                                        • гарбуз - 300 г;
                                                                          • яйця - 3 шт.;
                                                                            • пшеничне борошно - 270 г;
                                                                              • цукрова пудра - 130 г;
                                                                                • молоко - 60 мл;
                                                                                  • кокосова олія - 120 мл;
                                                                                    • розпушувач - 2 ч. л.;
                                                                                      • імбир - 10 г;
                                                                                        • кориця - 1,5 ст. л.;
                                                                                          • сіль - 1/2 ч. л.

                                                                                            Приготування

                                                                                            Гарбуз очистіть і натріть на тертці.

                                                                                            Яйця збийте із цукровою пудрою до повітряної маси. Додайте кокосову олію та гарбуз.

                                                                                            Окремо змішайте борошно, розпушувач, імбир, корицю і сіль.

                                                                                            З’єднайте сухі та вологі інгредієнти.

                                                                                            Перелийте тісто у змащену форму.

                                                                                            Випікайте при 180°C приблизно 50 хвилин.

                                                                                            Заливний пиріг із журавлиною

                                                                                            Інгредієнти

                                                                                            • пшеничне борошно - 1 склянка;
                                                                                              • цукор - 1 склянка;
                                                                                                • сіль - 1/4 ч. л.;
                                                                                                  • свіжа журавлина - 2 склянки;
                                                                                                    • волоські горіхи - 1/2 склянки;
                                                                                                      • вершкове масло - 1/2 склянки;
                                                                                                        • яйця - 2 шт.;
                                                                                                          • мигдалевий екстракт - 1 ч. л.

                                                                                                            Приготування

                                                                                                            Духовку розігрійте до 175°C. Круглу форму діаметром 22-24 см змастіть вершковим маслом.

                                                                                                            Змішайте борошно, цукор і сіль.

                                                                                                            Додайте журавлину та подрібнені волоські горіхи.

                                                                                                            Влийте розтоплене масло, додайте збиті яйця та мигдалевий екстракт. Перемішайте.

                                                                                                            Перелийте тісто у форму.

                                                                                                            Випікайте близько 40 хвилин. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою - вона має залишатися сухою.

                                                                                                            Перед подачею пиріг охолодіть.

                                                                                                            Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожного19.11.25, 14:04 • 45525 переглядiв

                                                                                                            Закритий пряний пиріг із грушами

                                                                                                            Інгредієнти

                                                                                                            • несолодке пісочне тісто - 400 г;
                                                                                                              • цукор - 1/2 склянки;
                                                                                                                • пшеничне борошно - 3 ст. л.;
                                                                                                                  • кориця - 1 ч. л.;
                                                                                                                    • лимонна цедра - 1 ч. л.;
                                                                                                                      • сіль - 1/4 ч. л.;
                                                                                                                        • очищені груші - 5 склянок;
                                                                                                                          • вершкове масло - 1 ст. л.;
                                                                                                                            • лимонний сік - 1 ст. л.

                                                                                                                              Приготування

                                                                                                                              Духовку розігрійте до 230°C. Форму для пирога змастіть маслом або застеліть пергаментом.

                                                                                                                              Тісто розділіть на дві частини. Більшу частину розкачайте та викладіть у форму, сформувавши невеликі бортики.

                                                                                                                              Змішайте цукор, борошно, корицю, лимонну цедру та сіль.

                                                                                                                              Груші очистіть і наріжте. Викладайте їх шарами на основу, пересипаючи кожен шар цукровою сумішшю.

                                                                                                                              Зверху розкладіть масло та збризніть начинку лимонним соком.

                                                                                                                              Накрийте пиріг другою частиною тіста, защипніть краї та зробіть зверху кілька надрізів.

                                                                                                                              Випікайте 10 хвилин при 230°C, після чого зменште температуру до 175°C і готуйте ще 35-40 хвилин.

                                                                                                                              Французький тарт Татен із яблуками

                                                                                                                              Інгредієнти

                                                                                                                              • готове листкове тісто - 200 г;
                                                                                                                                • яблука - 8-10 шт.;
                                                                                                                                  • цукор - 150 г;
                                                                                                                                    • вершкове масло - 100 г.

                                                                                                                                      Приготування

                                                                                                                                      Яблука очистіть від шкірки та серцевини й наріжте великими часточками.

                                                                                                                                      У жароміцній сковороді розтопіть масло, додайте цукор і готуйте до утворення золотистої карамелі.

                                                                                                                                      Викладіть яблука щільним шаром на карамель. Готуйте на слабкому вогні 10-15 хвилин, періодично струшуючи сковороду.

                                                                                                                                      Листкове тісто розкачайте трохи більше за діаметр сковороди.

                                                                                                                                      Накрийте ним яблука, підгорнувши краї всередину.

                                                                                                                                      Випікайте при 180°C 25-30 хвилин, поки тісто не стане рум’яним.

                                                                                                                                      Дайте десерту постояти 5-10 хвилин, після чого обережно переверніть його на тарілку. Тарт Татен найкраще подавати теплим. За бажанням до нього можна додати збиті вершки або ванільне морозиво.

                                                                                                                                      Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та поради05.11.25, 13:38 • 54298 переглядiв

                                                                                                                                      Алла Кіосак

                                                                                                                                      ЛайфхакиКулінар