Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: в Укрзалізниці уточнили, чого це стосується
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об'єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
Публікації
Ексклюзиви
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та поради

Київ • УНН

Київ • УНН

Дізнайтеся, як приготувати домашній зефір з яблук, полуниці, чорниці, апельсина та вишні з шоколадом. УНН підготував поради щодо уникнення поширених помилок.

Зефір - це не тільки смачний, а й відносно легкий десерт, який можна приготувати вдома без складних інгредієнтів. УНН підготував смачні і різноманітні рецепти, а також корисні поради, як уникнути поширених помилок при приготуванні.

Користь зефіру - чому цей десерт не варто вважати "шкідливим"

Зефір містить пектин, який допомагає травленню та може знижувати рівень холестерину. У десерті з фруктового пюре зберігаються вітаміни та мінерали, що підтримують загальне здоров’я організму. Крім того, порівняно з іншими солодощами, зефір має відносно низьку калорійність, тому може стати варіантом для тих, хто слідкує за вагою.

Топ рецептів зефіру 

Яблучний зефір 

Інгредієнти:

  • 500 г яблучного пюре;
    • 200 г цукру;
      • 1 пакетик агар-агару (8 г);
        • 100 мл води;
          • 2 яєчні білки.

            Приготування:

            1. Змішайте яблучне пюре з половиною цукру, підігрійте на середньому вогні до загустіння.
              1. Розчиніть агар-агар у воді, доведіть до кипіння.
                    1. Додайте до яблучного пюре, перемішайте.
                      1. Збийте яєчні білки з рештою цукру до утворення густої піни.
                        1. Поступово введіть білкову масу в яблучне пюре, перемішуючи.
                            Викладіть масу у формочки і залиште на 4-5 годин для застигання.

                            Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду

                            Зефір з полуницею

                            Інгредієнти:

                            • 300 г полуничного пюре;
                              • 200 г цукру;
                                • 1 пакетик агар-агару;
                                  • 2 яєчні білки.

                                    Приготування:

                                    1. Приготуйте пюре з полуниці, додайте цукор та підігрійте.
                                      1. Розчиніть агар-агар у воді та доведіть до кипіння.
                                        1. Додайте агар-агар у пюре, перемішайте.
                                          1. Додайте збиті білки, перемішайте і розподіліть у формочках.

                                            Зефір з чорницею

                                            Інгредієнти:

                                            • 300 г чорничного пюре;
                                              • 150 г цукру;
                                                • 1 пакетик агар-агару;
                                                  • 2 яєчні білки.

                                                    Приготування:

                                                    1. Зробіть пюре з чорниці, додайте цукор та підігрійте.
                                                      1. Додайте розчин агар-агару, перемішайте.
                                                        1. Змішайте зі збитими білками, викладіть у формочки.
                                                          1. Домашній зефір з апельсином

                                                            Домашній зефір з апельсином

                                                            Інгредієнти:

                                                            • 300 мл апельсинового соку;
                                                              • 200 г цукру;
                                                                • 1 пакетик агар-агару;
                                                                  • 2 яєчні білки.

                                                                    Приготування:

                                                                    1. Змішайте апельсиновий сік з цукром і підігрійте.
                                                                      1. Додайте агар-агар, перемішайте.
                                                                        1. Додайте збиті білки, розподіліть у формочках.
                                                                          1. Зефір з вишнею та шоколадом.

                                                                            Зефір з вишнею та шоколадом

                                                                            Інгредієнти:

                                                                            • 300 г вишневого пюре;
                                                                              • 200 г цукру;
                                                                                • 1 пакетик агар-агару;
                                                                                  • 2 яєчні білки;
                                                                                    • 100 г чорного шоколаду для глазурування.

                                                                                      Приготування:

                                                                                      1. Приготуйте вишневе пюре, додайте цукор і варіть до загустіння.
                                                                                        1. Додайте розчин агар-агару та варіть ще кілька хвилин.
                                                                                          1. Збийте білки до стійкої піни та обережно змішайте з вишневим пюре.
                                                                                            1. Викладіть зефір у формочки та залиште застигати.
                                                                                              1. Розтопіть чорний шоколад на водяній бані, обережно вмочіть готові шматочки зефіру у шоколад і залиште їх застигати на пергаментному папері.

                                                                                                Як зробити зефір ідеальним

                                                                                                 Завдяки простим інгредієнтам і правильній техніці збивання білків та роботи з агар-агаром навіть початківець може отримати ніжний, повітряний і гарно оформлений зефір, який буде прикрасою будь-якого столу.

                                                                                                Щоб десерт вдався, важливо дотримуватися температури сиропу, правильно збивати білки та використовувати якісний агар-агар. Слід враховувати вологість приміщення та давати масі достатньо часу для застигання.

                                                                                                Додатково можна регулювати смак лимонною кислотою або фруктовим пюре. Дрібниці мають значення: навіть незначні відхилення від рецепту можуть змінити текстуру зефіру.

                                                                                                Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів

                                                                                                Алла Кіосак

                                                                                                Алла Кіосак