Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та поради
Київ • УНН
Дізнайтеся, як приготувати домашній зефір з яблук, полуниці, чорниці, апельсина та вишні з шоколадом. УНН підготував поради щодо уникнення поширених помилок.
Зефір - це не тільки смачний, а й відносно легкий десерт, який можна приготувати вдома без складних інгредієнтів. УНН підготував смачні і різноманітні рецепти, а також корисні поради, як уникнути поширених помилок при приготуванні.
Користь зефіру - чому цей десерт не варто вважати "шкідливим"
Зефір містить пектин, який допомагає травленню та може знижувати рівень холестерину. У десерті з фруктового пюре зберігаються вітаміни та мінерали, що підтримують загальне здоров’я організму. Крім того, порівняно з іншими солодощами, зефір має відносно низьку калорійність, тому може стати варіантом для тих, хто слідкує за вагою.
Топ рецептів зефіру
Яблучний зефір
Інгредієнти:
- 500 г яблучного пюре;
- 200 г цукру;
- 1 пакетик агар-агару (8 г);
- 100 мл води;
- 2 яєчні білки.
Приготування:
- Змішайте яблучне пюре з половиною цукру, підігрійте на середньому вогні до загустіння.
- Розчиніть агар-агар у воді, доведіть до кипіння.
- Додайте до яблучного пюре, перемішайте.
- Збийте яєчні білки з рештою цукру до утворення густої піни.
- Поступово введіть білкову масу в яблучне пюре, перемішуючи.
Викладіть масу у формочки і залиште на 4-5 годин для застигання.
Зефір з полуницею
Інгредієнти:
- 300 г полуничного пюре;
- 200 г цукру;
- 1 пакетик агар-агару;
- 2 яєчні білки.
Приготування:
- Приготуйте пюре з полуниці, додайте цукор та підігрійте.
- Розчиніть агар-агар у воді та доведіть до кипіння.
- Додайте агар-агар у пюре, перемішайте.
- Додайте збиті білки, перемішайте і розподіліть у формочках.
Зефір з чорницею
Інгредієнти:
- 300 г чорничного пюре;
- 150 г цукру;
- 1 пакетик агар-агару;
- 2 яєчні білки.
Приготування:
- Зробіть пюре з чорниці, додайте цукор та підігрійте.
- Додайте розчин агар-агару, перемішайте.
- Змішайте зі збитими білками, викладіть у формочки.
Домашній зефір з апельсином
Інгредієнти:
- 300 мл апельсинового соку;
- 200 г цукру;
- 1 пакетик агар-агару;
- 2 яєчні білки.
Приготування:
- Змішайте апельсиновий сік з цукром і підігрійте.
- Додайте агар-агар, перемішайте.
- Додайте збиті білки, розподіліть у формочках.
Зефір з вишнею та шоколадом
Інгредієнти:
- 300 г вишневого пюре;
- 200 г цукру;
- 1 пакетик агар-агару;
- 2 яєчні білки;
- 100 г чорного шоколаду для глазурування.
Приготування:
- Приготуйте вишневе пюре, додайте цукор і варіть до загустіння.
- Додайте розчин агар-агару та варіть ще кілька хвилин.
- Збийте білки до стійкої піни та обережно змішайте з вишневим пюре.
- Викладіть зефір у формочки та залиште застигати.
- Розтопіть чорний шоколад на водяній бані, обережно вмочіть готові шматочки зефіру у шоколад і залиште їх застигати на пергаментному папері.
Як зробити зефір ідеальним
Завдяки простим інгредієнтам і правильній техніці збивання білків та роботи з агар-агаром навіть початківець може отримати ніжний, повітряний і гарно оформлений зефір, який буде прикрасою будь-якого столу.
Щоб десерт вдався, важливо дотримуватися температури сиропу, правильно збивати білки та використовувати якісний агар-агар. Слід враховувати вологість приміщення та давати масі достатньо часу для застигання.
Додатково можна регулювати смак лимонною кислотою або фруктовим пюре. Дрібниці мають значення: навіть незначні відхилення від рецепту можуть змінити текстуру зефіру.
