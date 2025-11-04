Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів

ukenru
Ексклюзив
14:17 • 3850 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 9754 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 10239 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 12111 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 12940 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 19793 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41635 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24019 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 81050 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 46271 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Нафта подешевшала на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції після планів ОПЕК+ з видобутку4 листопада, 06:25 • 7964 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 35048 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 27665 перегляди
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto10:24 • 4524 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 11735 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 3874 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 4292 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 9804 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41642 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 35300 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Девід Бекхем
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Румунія
Франція
Реклама
УНН Lite
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 11933 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 27835 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 27680 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 31884 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 41446 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
«Калібр» (сімейство ракет)
Іскандер (ОТРК)

Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів

Київ • УНН

 • 4292 перегляди

УНН поділився п'ятьма різноманітними рецептами шарлотки, що дозволяють приготувати її як легкою та дієтичною, так і насиченою. Серед них класична яблучна, з грушами та корицею, з яблуками та родзинками, шоколадна та дієтична з вівсянкою.

Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів

Секрет популярності пирога шарлотка серед ласунів в усьому світі полягає в великій кількості способів його приготування. Шарлотка може бути легкою й дієтичною або ж насиченою й ароматною, і сьогодні УНН розповість про п’ять смачних рецептів її приготування.

Класична яблучна шарлотка

Інгредієнти:

•  4–5 яблук;

•  3 яйця;

•  1 склянка цукру;

•  1 склянка борошна;

•  дрібка соди або розпушувача.

Приготування:

1. Яйця збити з цукром до пишної маси. Додати борошно з розпушувачем.

2. Яблука нарізати тонкими шматочками, викласти у форму та залити тістом.

3. Випікайте 35–40 хвилин при 180°C.

П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбасками20.10.25, 18:48 • 70442 перегляди

Шарлотка з грушами та корицею

Інгредієнти:

• 4 груші;

• 3 яйця;

• 1 склянка цукру;

• 1 склянка борошна;

• 1 ч. л. кориці.

Приготування:

1. Тісто таке ж, як у класичному варіанті. Груші нарізати кубиками, перемішати з корицею, викласти у форму та залити тістом.

2. Випікати 40 хв при 180°C.

Шарлотка з яблуками й родзинками

Інгредієнти:

• 4 яблука;

• 50 г родзинок;

• 3 яйця;

• 1 склянка цукру;

• 1 склянка борошна.

Приготування:

1. Родзинки замочіть у теплій воді на 10 хвилин. Яблука нарізати кубиками, змішати з родзинками, викласти у форму.

2. Залити тістом, випікати 35–40 хвилин при 180°C.

ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родині22.10.25, 13:17 • 36098 переглядiв

Шоколадна шарлотка

Інгредієнти

• 3 яблука;

• 3 яйця;

• ¾ склянки цукру;

• ¾ склянки борошна;

• 3 ст. л. какао;

• ½ ч. л. розпушувача.

Приготування:

1. Збити яйця з цукром, додати борошно, какао, розпушувач.

2. Яблука нарізати скибками, викласти у форму, залити шоколадним тістом.

3. Випікати 35 хвилин при 180°C.

Дієтична шарлотка з вівсянкою

Інгредієнти:

• 3 яблука;

• 2 яйця;

• ½ склянки меду (або цукру);

• ½ склянки вівсяних пластівців;

• ½ склянки борошна;

• ½ ч. л. кориці.

Приготування:

1. Яйця збити з медом, додати борошно, вівсянку й корицю.

2. Яблука нарізати, викласти у форму, залити тістом.

3. Випікати 30–35 хв при 180°C.

Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду24.10.25, 14:32 • 50753 перегляди

Павло Зінченко

ЛайфхакиПублікаціїКулінар