Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів
УНН поділився п'ятьма різноманітними рецептами шарлотки, що дозволяють приготувати її як легкою та дієтичною, так і насиченою. Серед них класична яблучна, з грушами та корицею, з яблуками та родзинками, шоколадна та дієтична з вівсянкою.
Секрет популярності пирога шарлотка серед ласунів в усьому світі полягає в великій кількості способів його приготування. Шарлотка може бути легкою й дієтичною або ж насиченою й ароматною, і сьогодні УНН розповість про п’ять смачних рецептів її приготування.
Класична яблучна шарлотка
Інгредієнти:
• 4–5 яблук;
• 3 яйця;
• 1 склянка цукру;
• 1 склянка борошна;
• дрібка соди або розпушувача.
Приготування:
1. Яйця збити з цукром до пишної маси. Додати борошно з розпушувачем.
2. Яблука нарізати тонкими шматочками, викласти у форму та залити тістом.
3. Випікайте 35–40 хвилин при 180°C.
Шарлотка з грушами та корицею
Інгредієнти:
• 4 груші;
• 3 яйця;
• 1 склянка цукру;
• 1 склянка борошна;
• 1 ч. л. кориці.
Приготування:
1. Тісто таке ж, як у класичному варіанті. Груші нарізати кубиками, перемішати з корицею, викласти у форму та залити тістом.
2. Випікати 40 хв при 180°C.
Шарлотка з яблуками й родзинками
Інгредієнти:
• 4 яблука;
• 50 г родзинок;
• 3 яйця;
• 1 склянка цукру;
• 1 склянка борошна.
Приготування:
1. Родзинки замочіть у теплій воді на 10 хвилин. Яблука нарізати кубиками, змішати з родзинками, викласти у форму.
2. Залити тістом, випікати 35–40 хвилин при 180°C.
Шоколадна шарлотка
Інгредієнти
• 3 яблука;
• 3 яйця;
• ¾ склянки цукру;
• ¾ склянки борошна;
• 3 ст. л. какао;
• ½ ч. л. розпушувача.
Приготування:
1. Збити яйця з цукром, додати борошно, какао, розпушувач.
2. Яблука нарізати скибками, викласти у форму, залити шоколадним тістом.
3. Випікати 35 хвилин при 180°C.
Дієтична шарлотка з вівсянкою
Інгредієнти:
• 3 яблука;
• 2 яйця;
• ½ склянки меду (або цукру);
• ½ склянки вівсяних пластівців;
• ½ склянки борошна;
• ½ ч. л. кориці.
Приготування:
1. Яйця збити з медом, додати борошно, вівсянку й корицю.
2. Яблука нарізати, викласти у форму, залити тістом.
3. Випікати 30–35 хв при 180°C.
