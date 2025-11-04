Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів

Секрет популярності пирога шарлотка серед ласунів в усьому світі полягає в великій кількості способів його приготування. Шарлотка може бути легкою й дієтичною або ж насиченою й ароматною, і сьогодні УНН розповість про п’ять смачних рецептів її приготування.

Класична яблучна шарлотка

Інгредієнти:

• 4–5 яблук;

• 3 яйця;

• 1 склянка цукру;

• 1 склянка борошна;

• дрібка соди або розпушувача.

Приготування:

1. Яйця збити з цукром до пишної маси. Додати борошно з розпушувачем.

2. Яблука нарізати тонкими шматочками, викласти у форму та залити тістом.

3. Випікайте 35–40 хвилин при 180°C.

Шарлотка з грушами та корицею

Інгредієнти:

• 4 груші;

• 3 яйця;

• 1 склянка цукру;

• 1 склянка борошна;

• 1 ч. л. кориці.

Приготування:

1. Тісто таке ж, як у класичному варіанті. Груші нарізати кубиками, перемішати з корицею, викласти у форму та залити тістом.

2. Випікати 40 хв при 180°C.

Шарлотка з яблуками й родзинками

Інгредієнти:

• 4 яблука;

• 50 г родзинок;

• 3 яйця;

• 1 склянка цукру;

• 1 склянка борошна.

Приготування:

1. Родзинки замочіть у теплій воді на 10 хвилин. Яблука нарізати кубиками, змішати з родзинками, викласти у форму.

2. Залити тістом, випікати 35–40 хвилин при 180°C.

Шоколадна шарлотка

Інгредієнти

• 3 яблука;

• 3 яйця;

• ¾ склянки цукру;

• ¾ склянки борошна;

• 3 ст. л. какао;

• ½ ч. л. розпушувача.

Приготування:

1. Збити яйця з цукром, додати борошно, какао, розпушувач.

2. Яблука нарізати скибками, викласти у форму, залити шоколадним тістом.

3. Випікати 35 хвилин при 180°C.

Дієтична шарлотка з вівсянкою

Інгредієнти:

• 3 яблука;

• 2 яйця;

• ½ склянки меду (або цукру);

• ½ склянки вівсяних пластівців;

• ½ склянки борошна;

• ½ ч. л. кориці.

Приготування:

1. Яйця збити з медом, додати борошно, вівсянку й корицю.

2. Яблука нарізати, викласти у форму, залити тістом.

3. Випікати 30–35 хв при 180°C.

