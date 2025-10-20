П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбасками

$41.730.10
48.760.24
ukenru
15:34 • 6532 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
14:23 • 13368 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
12:10 • 17711 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 27578 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 57810 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 28712 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 29600 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 11210 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 25852 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26400 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.2м/с
84%
750мм
Популярнi новини
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський20 жовтня, 07:56 • 24190 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 41671 перегляди
Зеленський заявив про наближення України до завершення війни, але є нюанси20 жовтня, 08:56 • 12134 перегляди
Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців20 жовтня, 09:15 • 19003 перегляди
Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа20 жовтня, 10:40 • 16541 перегляди
Публікації
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto15:48 • 5970 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 57809 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 41835 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 114742 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 80909 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Блогери
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Одеса
Реклама
УНН Lite
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo15:55 • 2624 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 64271 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 63140 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 82424 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 80275 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Серіали
Фільм
Гриби

П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбасками

Київ • УНН

 • 5976 перегляди

Мисливські ковбаски є популярним перекусом та інгредієнтом багатьох страв. УНН пропонує п'ять рецептів: азу по-татарськи, легкий весняний салат, а-ля плов, паста у вершково-сирному соусі, гарячий салат.

П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбасками

Мисливські ковбаски є одним з найпопулярніших видів перекусу на всі випадки життя: дома, в офісі, під час поїздки чи походу. Окрім того, що вони дуже смачні самі по собі, вони є компонентом багатьох вишуканих страв.

І сьогодні УНН розповість про деякі з них.

Запечене азу по-татарськи з мисливськими ковбасками

Інгредієнти

  • 1 кг картопля;
    • 1 шт. болгарський перець (великий, соковитий);
      • 1 шт. цибуля біла;
        • 500 г шампіньйони;
          • 500 г мисливські ковбаски;
            • 1 шт. морква;
              • за смаком сіль;
                • за смаком перець;
                  • за смаком паприка;
                    • за смаком приправа до картоплі;
                      • 2-3 ст. л. олія;
                        • 2 ст. л. соєвий соус (можна замінити на кетчуп чи домашню аджику, щоб було більш автентично)

                          Приготування

                          1. Очистити овочі. Картоплю, перець і гриби нарізати крупно. Цибулю і моркву нарізати півкільцями.
                            1. Ковбаски нарізати довгими шматочками. У великій мисці змішати всі овочі, ковбаски, спеції, олію, соєвий соус, кетчуп і аджику.
                              1. Викласти у форму для запікання. Запікати при 200°C 40-50 хвилин, двічі перемішати під час приготування.

                                Топ рецептів поживних і неймовірно смачних вареників14.10.25, 17:37 • 4011 переглядiв

                                Легкий весняний салат з квасолею і мисливськими ковбасками

                                Інгредієнти

                                • 6 штук довгих мисливських ковбасок;
                                  • 1 великий свіжий огірок;
                                    • 1 б. біла консервованв квасоля;
                                      • 1 середня цибулина;
                                        • 1 уп. майонезу;
                                          • за смаком сіль і перець

                                            Приготування

                                            1. Нарізати ковбаски кружечками, до них порізати кубиками огірок та цибулю.
                                              1. Промити квасолю і викласти до решти інгредієнтів. За бажанням можна ще додати яблуко, воно збагачує смак.
                                                1. Посолити, поперчити і ретельно перемішати з майонезом.

                                                  А-ля плов з мисливськими ковбасками

                                                  Інгредієнти

                                                  • 300 г рис;
                                                    • 300-500 г мисливських ковбасок;
                                                      • 1 велика цибулина;
                                                        • 1 велика морквина;
                                                          • 2-3 зубці часнику;
                                                            • олія для обсмажування;
                                                              • за смаком спеції до плову або інші на ваш смак, сіль, перець, лавровий листочок, сухий гострий перець, соєвий соус;
                                                                • вода.

                                                                  Приготування

                                                                  1. Цибулю порізати кубиками, моркву кружечками. Порізати невеликими шматочками мисливські ковбаски, очистити часник.
                                                                    1. Обсмажити в глибокому сотейнику цибулю, через декілька хвилин додати порізану моркву. Обсмажувати разом хвилин п'ять. Потім додати мисливські ковбаски, трохи обсмажити, додаємо спеції і сіль. Всипати промитий рис, трохи розрівнюємо поверхню.
                                                                      1. Налити гарячої води приблизно на 1 см вище від рису. Після закипання скрутити вогонь до мінімума, накрити кришкою і тушкувати приблизно 30 хвилин до готовності. Виключити вогонь, втерти в гарячий рис часник, гарно перемішати, накрити паперовим рушником, зверху покласти кришку і так дати постояти ще хвилин 15-20.
                                                                        1. Рушник вбере в себе зайву вологу і конденсат і тоді рис буде смачним і розсипчастим. Перед закладкою рису можна додати 1 ст л соєвого соусу для кольору.

                                                                          Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів09.10.25, 15:21 • 143811 переглядiв

                                                                          Паста у вершково-сирному соусі з мисливськими ковбасками

                                                                          Інгредієнти

                                                                          • 3-4 довгих мисливських ковбаски;
                                                                            • 1 плавлений сирок гарної якості;
                                                                              • 180 мл вершків (у мене 10 відсотків і жирніших не треба);
                                                                                • 1 ст. л. оливкової олії;
                                                                                  • 2 л води для макарони (всю воду не виливати);
                                                                                    • 2-3 зубки часнику;
                                                                                      • 1 цибулина;
                                                                                        • 1 уп. спагетті 500 г (у мене твердих сортів);
                                                                                          • 2 ч. л. солі або за смаком;
                                                                                            • 1/2 ч. л. чорного перцю;
                                                                                              • 1 ч. л. приправи до м'яса.

                                                                                                Приготування

                                                                                                1. Поставити відварюватися макарони у підсоленій воді. На сковорідці з оливковою олією викласти часник, далі цибулю, потім подрібнені ковбаски.
                                                                                                  1. Коли ковбаски обсмажилися, додати вершки, трохи потримати на невеликому вогні. Додати шматочки плавленого сиру і дати йому розчинитися.
                                                                                                    1. Варені спагетті викласти у сковорідку з соусом. Додати трохи води у якій вони варилися, спеції та довести до потрібного смаку і консистенції.

                                                                                                      Гарячий салат з мисливськими ковбасками

                                                                                                      Інгредієнти

                                                                                                      • 1 порція;
                                                                                                        • 150 г картоплі(відварити у "мундирі");
                                                                                                          • 50 г цвітної капусти;
                                                                                                            • 30 г болгарського перцю;
                                                                                                              • 25 г цибулі порей;
                                                                                                                • 70 г мисливських ковбасок;
                                                                                                                  • 30 г маринованих огірків;
                                                                                                                    • 1 куряче яйце (відварене);
                                                                                                                      • 20 г гірчиці;
                                                                                                                        • 30 мл соєвого соусу;
                                                                                                                          • 50 мл рослинної олії;
                                                                                                                            • 1 зубчик часнику;
                                                                                                                              • за смаком сіль, цукор;
                                                                                                                                • цибуля зелена (для декору).

                                                                                                                                  Приготування

                                                                                                                                  1. Обсмажити цвітну капусту на рослинній олії приблизно 3-4 хвилини. Додати нарізану картоплю в "мундирі". Обсмажити 2-3 хвилини.
                                                                                                                                    1. Додати болгарський перець та цибулю порей. Обсмажити 3-4 хвилини.
                                                                                                                                      1. Додати мисливські ковбаски, маринований огірок, відварені курячі яйця та часник. Заправити салат соєвим соусом, гірчицею та цукром. Протушкувати 3-4 хвилини. Готову страву посипати зеленою цибулею.

                                                                                                                                        Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері06.10.25, 15:01 • 98420 переглядiв

                                                                                                                                        Павло Зінченко

                                                                                                                                        ЛайфхакиПублікаціїКулінар
                                                                                                                                        Гриби