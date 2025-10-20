П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбасками

Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський

Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський

Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський

Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський 20 жовтня, 07:56 • 24190 перегляди

Зеленський заявив про наближення України до завершення війни, але є нюанси

Зеленський заявив про наближення України до завершення війни, але є нюанси

Зеленський заявив про наближення України до завершення війни, але є нюанси

Зеленський заявив про наближення України до завершення війни, але є нюанси 20 жовтня, 08:56 • 12134 перегляди