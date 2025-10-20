П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбасками
Київ • УНН
Мисливські ковбаски є популярним перекусом та інгредієнтом багатьох страв. УНН пропонує п'ять рецептів: азу по-татарськи, легкий весняний салат, а-ля плов, паста у вершково-сирному соусі, гарячий салат.
Мисливські ковбаски є одним з найпопулярніших видів перекусу на всі випадки життя: дома, в офісі, під час поїздки чи походу. Окрім того, що вони дуже смачні самі по собі, вони є компонентом багатьох вишуканих страв.
І сьогодні УНН розповість про деякі з них.
Запечене азу по-татарськи з мисливськими ковбасками
Інгредієнти
- 1 кг картопля;
- 1 шт. болгарський перець (великий, соковитий);
- 1 шт. цибуля біла;
- 500 г шампіньйони;
- 500 г мисливські ковбаски;
- 1 шт. морква;
- за смаком сіль;
- за смаком перець;
- за смаком паприка;
- за смаком приправа до картоплі;
- 2-3 ст. л. олія;
- 2 ст. л. соєвий соус (можна замінити на кетчуп чи домашню аджику, щоб було більш автентично)
Приготування
- Очистити овочі. Картоплю, перець і гриби нарізати крупно. Цибулю і моркву нарізати півкільцями.
- Ковбаски нарізати довгими шматочками. У великій мисці змішати всі овочі, ковбаски, спеції, олію, соєвий соус, кетчуп і аджику.
- Викласти у форму для запікання. Запікати при 200°C 40-50 хвилин, двічі перемішати під час приготування.
Легкий весняний салат з квасолею і мисливськими ковбасками
Інгредієнти
- 6 штук довгих мисливських ковбасок;
- 1 великий свіжий огірок;
- 1 б. біла консервованв квасоля;
- 1 середня цибулина;
- 1 уп. майонезу;
- за смаком сіль і перець
Приготування
- Нарізати ковбаски кружечками, до них порізати кубиками огірок та цибулю.
- Промити квасолю і викласти до решти інгредієнтів. За бажанням можна ще додати яблуко, воно збагачує смак.
- Посолити, поперчити і ретельно перемішати з майонезом.
А-ля плов з мисливськими ковбасками
Інгредієнти
- 300 г рис;
- 300-500 г мисливських ковбасок;
- 1 велика цибулина;
- 1 велика морквина;
- 2-3 зубці часнику;
- олія для обсмажування;
- за смаком спеції до плову або інші на ваш смак, сіль, перець, лавровий листочок, сухий гострий перець, соєвий соус;
- вода.
Приготування
- Цибулю порізати кубиками, моркву кружечками. Порізати невеликими шматочками мисливські ковбаски, очистити часник.
- Обсмажити в глибокому сотейнику цибулю, через декілька хвилин додати порізану моркву. Обсмажувати разом хвилин п'ять. Потім додати мисливські ковбаски, трохи обсмажити, додаємо спеції і сіль. Всипати промитий рис, трохи розрівнюємо поверхню.
- Налити гарячої води приблизно на 1 см вище від рису. Після закипання скрутити вогонь до мінімума, накрити кришкою і тушкувати приблизно 30 хвилин до готовності. Виключити вогонь, втерти в гарячий рис часник, гарно перемішати, накрити паперовим рушником, зверху покласти кришку і так дати постояти ще хвилин 15-20.
- Рушник вбере в себе зайву вологу і конденсат і тоді рис буде смачним і розсипчастим. Перед закладкою рису можна додати 1 ст л соєвого соусу для кольору.
Паста у вершково-сирному соусі з мисливськими ковбасками
Інгредієнти
- 3-4 довгих мисливських ковбаски;
- 1 плавлений сирок гарної якості;
- 180 мл вершків (у мене 10 відсотків і жирніших не треба);
- 1 ст. л. оливкової олії;
- 2 л води для макарони (всю воду не виливати);
- 2-3 зубки часнику;
- 1 цибулина;
- 1 уп. спагетті 500 г (у мене твердих сортів);
- 2 ч. л. солі або за смаком;
- 1/2 ч. л. чорного перцю;
- 1 ч. л. приправи до м'яса.
Приготування
- Поставити відварюватися макарони у підсоленій воді. На сковорідці з оливковою олією викласти часник, далі цибулю, потім подрібнені ковбаски.
- Коли ковбаски обсмажилися, додати вершки, трохи потримати на невеликому вогні. Додати шматочки плавленого сиру і дати йому розчинитися.
- Варені спагетті викласти у сковорідку з соусом. Додати трохи води у якій вони варилися, спеції та довести до потрібного смаку і консистенції.
Гарячий салат з мисливськими ковбасками
Інгредієнти
- 1 порція;
- 150 г картоплі(відварити у "мундирі");
- 50 г цвітної капусти;
- 30 г болгарського перцю;
- 25 г цибулі порей;
- 70 г мисливських ковбасок;
- 30 г маринованих огірків;
- 1 куряче яйце (відварене);
- 20 г гірчиці;
- 30 мл соєвого соусу;
- 50 мл рослинної олії;
- 1 зубчик часнику;
- за смаком сіль, цукор;
- цибуля зелена (для декору).
Приготування
- Обсмажити цвітну капусту на рослинній олії приблизно 3-4 хвилини. Додати нарізану картоплю в "мундирі". Обсмажити 2-3 хвилини.
- Додати болгарський перець та цибулю порей. Обсмажити 3-4 хвилини.
- Додати мисливські ковбаски, маринований огірок, відварені курячі яйця та часник. Заправити салат соєвим соусом, гірчицею та цукром. Протушкувати 3-4 хвилини. Готову страву посипати зеленою цибулею.
