Трампа поінформували після оцінки ЦРУ, що Україна не атакувала резиденцію путіна всупереч заявам кремля - CNN

ЦРУ, за словами американських чиновників, оцінило, що Україна не атакувала резиденцію, яку використовував глава кремля володимир путін, під час нещодавньої атаки безпілотника на півночі його країни, що спростовує твердження, зроблене російським лідером президенту США Дональду Трампу під час телефонної розмови в понеділок. Директор ЦРУ Джон Реткліфф "поінформував Трампа про цю оцінку в середу", повідомили чиновники, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

росія публічно висунула обвинувачення в тому, що Україна нібито намагалася завдати удару по резиденції в понеділок, і Трамп заявив журналістам, що путін розповів йому про це телефоном. Він визнав, що "можливо", що звинувачення було хибним, і такого нападу не було, а потім додав: "Але президент путін сказав мені сьогодні вранці, що воно було".

Джерела повідомили, що пізніше Раткліфф поінформував Трампа про те, що ЦРУ не вірить у правдивість цих слів - ідеться у публікації.

А в середу, пише видання, "Трамп, схоже, зайняв більш скептичну позицію", опублікувавши посилання на редакційну статтю New York Post на Truth Social із заголовком: "Putin ‘attack’ bluster shows Russia is the one standing in the way of peace".

Трамп поширив статтю NYT про блеф путіна як головну перешкоду на шляху до миру

"... ось у чому загвоздка: удару дрона, імовірно, ніколи не було. (Президент України Володимир) Зеленський рішуче це заперечував. (Речник кремля дмитро) пєсков заявив, що росіяни не можуть надати жодних доказів, і закликав пресу "вірити кремлю на слово. Ні, ми не будемо", - написала редакційна колегія Post.

Заява путіна про напад - і подальша оцінка США, що це неправда, про яку вперше повідомила Wall Street Journal - з'явилися на тлі інтенсивних переговорів під керівництвом Трампа та його посланців щодо припинення війни рф проти України.

У ЦРУ та Агентстві нацбезпеки США спростовують факт атаки України на резиденцію путіна

путін висунув це твердження через день після того, як Трамп зустрівся із Зеленським у Мар-а-Лаго та висловив оптимізм щодо прогресу у досягненні миру в війні.

"Не припинення вогню": Трамп відповів, чи погодиться росія на перемир'я для референдуму

Деякі європейські чиновники заявили, що це твердження було спробою путіна зірвати мирні зусилля, уникнувши при цьому звинувачень Трампа, пише видання. Інші також поставили під сумнів заяву росії. Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила в середу, що це було "навмисне відволікання уваги".

"Ніхто не повинен приймати на віру необґрунтовані заяви агресора": Каллас назвала останні обвинувачення росією України відволіканням

мо рф, пише видання, "заявило в середу, що 91 безпілотник було запущено з півночі України нібито проти резиденції путіна поблизу Валдаю в Новгородській області на північному заході росії". "Більше ніж половину було перехоплено за кілька сотень кілометрів, повідомило міністерство, не уточнюючи, звідки воно дізналося, що вони були спрямовані на Валдай", вказує видання. За даними мо рф, решту було перехоплено над Новгородом між 3:00 та 8:30 ранку за місцевим часом у понеділок. мо рф опублікувало карту, на якій нібито показано шлях дронів та місця їх падіння.