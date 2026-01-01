Трампа поінформували після оцінки ЦРУ, що Україна не атакувала резиденцію путіна всупереч заявам кремля - CNN

$42.350.03
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 53264 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 65957 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 29070 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 29696 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 27416 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 24112 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 26320 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 21178 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18587 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16802 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
"Танці з зірками": оголошено переможцівVideo31 грудня, 23:33 • 54730 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 13221 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 11872 перегляди
Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч1 січня, 00:38 • 13655 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном08:01 • 11266 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 53284 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 36590 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 77719 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 76578 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 69808 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Альберт Ейнштейн
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Волинська область
Європа
Луцьк
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 11911 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 13255 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 36574 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 17437 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 24398 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дія (сервіс)
Фільм

Трампа поінформували після оцінки ЦРУ, що Україна не атакувала резиденцію путіна всупереч заявам кремля - CNN

Київ • УНН

 • 338 перегляди

ЦРУ оцінило, що Україна не атакувала резиденцію путіна під час нещодавньої атаки безпілотника, спростовуючи твердження російського лідера. Директор ЦРУ Джон Реткліфф поінформував Трампа про цю оцінку.

Трампа поінформували після оцінки ЦРУ, що Україна не атакувала резиденцію путіна всупереч заявам кремля - CNN

ЦРУ, за словами американських чиновників, оцінило, що Україна не атакувала резиденцію, яку використовував глава кремля володимир путін, під час нещодавньої атаки безпілотника на півночі його країни, що спростовує твердження, зроблене російським лідером президенту США Дональду Трампу під час телефонної розмови в понеділок. Директор ЦРУ Джон Реткліфф "поінформував Трампа про цю оцінку в середу", повідомили чиновники, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

росія публічно висунула обвинувачення в тому, що Україна нібито намагалася завдати удару по резиденції в понеділок, і Трамп заявив журналістам, що путін розповів йому про це телефоном. Він визнав, що "можливо", що звинувачення було хибним, і такого нападу не було, а потім додав: "Але президент путін сказав мені сьогодні вранці, що воно було".

Джерела повідомили, що пізніше Раткліфф поінформував Трампа про те, що ЦРУ не вірить у правдивість цих слів

- ідеться у публікації.

А в середу, пише видання, "Трамп, схоже, зайняв більш скептичну позицію", опублікувавши посилання на редакційну статтю New York Post на Truth Social із заголовком: "Putin ‘attack’ bluster shows Russia is the one standing in the way of peace". 

Трамп поширив статтю NYT про блеф путіна як головну перешкоду на шляху до миру31.12.25, 21:52 • 13153 перегляди

"... ось у чому загвоздка: удару дрона, імовірно, ніколи не було. (Президент України Володимир) Зеленський рішуче це заперечував. (Речник кремля дмитро) пєсков заявив, що росіяни не можуть надати жодних доказів, і закликав пресу "вірити кремлю на слово. Ні, ми не будемо", - написала редакційна колегія Post.

Заява путіна про напад - і подальша оцінка США, що це неправда, про яку вперше повідомила Wall Street Journal - з'явилися на тлі інтенсивних переговорів під керівництвом Трампа та його посланців щодо припинення війни рф проти України.

У ЦРУ та Агентстві нацбезпеки США спростовують факт атаки України на резиденцію путіна01.01.26, 03:43 • 3550 переглядiв

путін висунув це твердження через день після того, як Трамп зустрівся із Зеленським у Мар-а-Лаго та висловив оптимізм щодо прогресу у досягненні миру в війні.

"Не припинення вогню": Трамп відповів, чи погодиться росія на перемир'я для референдуму29.12.25, 08:30 • 5212 переглядiв

Деякі європейські чиновники заявили, що це твердження було спробою путіна зірвати мирні зусилля, уникнувши при цьому звинувачень Трампа, пише видання. Інші також поставили під сумнів заяву росії. Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила в середу, що це було "навмисне відволікання уваги".

"Ніхто не повинен приймати на віру необґрунтовані заяви агресора": Каллас назвала останні обвинувачення росією України відволіканням31.12.25, 14:19 • 3036 переглядiв

мо рф, пише видання, "заявило в середу, що 91 безпілотник було запущено з півночі України нібито проти резиденції путіна поблизу Валдаю в Новгородській області на північному заході росії". "Більше ніж половину було перехоплено за кілька сотень кілометрів, повідомило міністерство, не уточнюючи, звідки воно дізналося, що вони були спрямовані на Валдай", вказує видання. За даними мо рф, решту було перехоплено над Новгородом між 3:00 та 8:30 ранку за місцевим часом у понеділок. мо рф опублікувало карту, на якій нібито показано шлях дронів та місця їх падіння.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Truth Social
Джон Реткліфф (політик)
Кая Каллас
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна