16:08 • 236 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 2678 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 6548 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 7784 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
12:55 • 15193 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 11924 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
24 лютого, 09:05 • 28068 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20661 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18785 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
24 лютого, 07:45 • 18201 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto24 лютого, 07:05 • 25269 перегляди
У Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії" 24 лютого, 07:43 • 4878 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo24 лютого, 09:17 • 14224 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 18889 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 9704 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:55 • 15175 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 09:05 • 28057 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 47247 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
23 лютого, 13:20 • 66501 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
23 лютого, 13:02 • 69553 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 2568 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 9840 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 25379 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 23082 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 23852 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Starlink
Опалення

Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС

Київ • УНН

 • 6552 перегляди

Президент України вніс зміни до указу від 21 червня 2024 року, оновивши склад делегації для переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. Тараса Качку призначено главою делегації та головним переговірником.

Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС

Президент Володимир Зеленський оновив склад делегації для переговорів щодо укладення угоди про вступ України до ЄС, призначивши віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку очільником делегації та головним переговірником. Про це йдеться в президентському указі №157/2026 від 24 лютого, пише УНН.

Затвердити у складі делегації України для участі у переговорах з ЄС щодо укладення угоди про вступ України до ЄС Качку Тараса Андрійовича – віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, визначивши його главою делегації – головним переговірником

- ідеться у тексті указу.

Також до складу делегації вводиться:

  • Денис Башлик – заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
    • Олександр Борняков – заступник міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції;
      • Анатолій Куцевол – заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції;
        • Арсен Макарчук – голова Державної служби статистики України;
          • Дарія Марчак – заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
            • Ростислав Огризко – заступник державного секретаря Кабінету міністрів України;
              • Віктор Павлущик – голова Національного агентства з питань запобігання корупції;
                • Єгор Перелигін – заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
                  • Дмитро Самоненко – заступник міністра фінансів України;
                    • Олексій Семенюк – голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
                      • Михайло Спасов – представник Уповноваженого з міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою);
                        • Олександр Циборт – заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку‚ цифрових трансформацій і цифровізації;
                          • Альона Шкрум – перший заступник міністра розвитку громад та територій України.

                            Окрім того, указом затверджуються у складі делегації:

                            • Тарас Висоцький – заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
                              • Сергій Деркач – заступник міністра розвитку громад та територій України;
                                • Віталій Кіндратів – заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
                                  • Марія Марченко – заступник Генерального директора Директорату з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України;
                                    • Сергій Ніколайчук – перший заступник голови Національного банку України (за згодою).

                                      Водночас вивести зі складу делегації указом виводять Ольгу Стефанішину, увільнивши її від виконання обов'язків глави делегації – головного переговірника, а також Т.Бережну, Н.Бігун, І.Вернера, В.Головню, С.Гринчук, А.Єрмака, В.Іонан, В.Кузя, М.Лібанова, О.Немчінова, І.Постоловську, О.Соболева, Р.Стрільця, Д.Улютіна, І.Яременка.

                                      Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

                                      Ольга Стефанішина стала новим послом України у США27.08.25, 20:11 • 124594 перегляди

                                      Юлія Шрамко

