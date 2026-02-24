Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
Київ • УНН
Президент України вніс зміни до указу від 21 червня 2024 року, оновивши склад делегації для переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. Тараса Качку призначено главою делегації та головним переговірником.
Президент Володимир Зеленський оновив склад делегації для переговорів щодо укладення угоди про вступ України до ЄС, призначивши віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку очільником делегації та головним переговірником. Про це йдеться в президентському указі №157/2026 від 24 лютого, пише УНН.
Затвердити у складі делегації України для участі у переговорах з ЄС щодо укладення угоди про вступ України до ЄС Качку Тараса Андрійовича – віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, визначивши його главою делегації – головним переговірником
Також до складу делегації вводиться:
- Денис Башлик – заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
- Олександр Борняков – заступник міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції;
- Анатолій Куцевол – заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції;
- Арсен Макарчук – голова Державної служби статистики України;
- Дарія Марчак – заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
- Ростислав Огризко – заступник державного секретаря Кабінету міністрів України;
- Віктор Павлущик – голова Національного агентства з питань запобігання корупції;
- Єгор Перелигін – заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
- Дмитро Самоненко – заступник міністра фінансів України;
- Олексій Семенюк – голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- Михайло Спасов – представник Уповноваженого з міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою);
- Олександр Циборт – заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку‚ цифрових трансформацій і цифровізації;
- Альона Шкрум – перший заступник міністра розвитку громад та територій України.
Окрім того, указом затверджуються у складі делегації:
- Тарас Висоцький – заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
- Сергій Деркач – заступник міністра розвитку громад та територій України;
- Віталій Кіндратів – заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
- Марія Марченко – заступник Генерального директора Директорату з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України;
- Сергій Ніколайчук – перший заступник голови Національного банку України (за згодою).
Водночас вивести зі складу делегації указом виводять Ольгу Стефанішину, увільнивши її від виконання обов'язків глави делегації – головного переговірника, а також Т.Бережну, Н.Бігун, І.Вернера, В.Головню, С.Гринчук, А.Єрмака, В.Іонан, В.Кузя, М.Лібанова, О.Немчінова, І.Постоловську, О.Соболева, Р.Стрільця, Д.Улютіна, І.Яременка.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США27.08.25, 20:11 • 124594 перегляди