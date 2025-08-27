$41.400.03
Ексклюзив
15:38 • 6740 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
12:47 • 53182 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 41594 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
12:09 • 17200 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 39579 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 36895 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 40849 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 95169 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 96391 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 109893 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину новим послом України у США. Вона замінить Оксану Маркарову, яка представляла Україну у Вашингтоні протягом повномасштабної війни.

Ольга Стефанішина стала новим послом України у США

Ексвіце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції Ольга Стефанішина призначена новим послом України у США замість Оксани Маркарової. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення Посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України", - сказав Зеленський.

За його словами, "на столі перебуває дві українські пропозиції, це сильні пропозиції - це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів".

"І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах. Я вдячний Оксані Маркаровій. Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни – дуже складна місія. І Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді – працювати заради України", - додав Зеленський.

Нагадаємо

У липні Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України, що означало відставку всього Кабінету міністрів, у тому числі Ольги Стефанішиної.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що готується змінити посла України в США Оксану Маркарову. За його словами, новим дипломатичним представником держави може стати міністр оборони Рустем Умєров.

У липні Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Оксана Маркарова
Рустем Умєров
Верховна Рада України
Ольга Стефанишина
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна