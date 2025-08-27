Ольга Стефанішина стала новим послом України у США

Ексвіце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції Ольга Стефанішина призначена новим послом України у США замість Оксани Маркарової. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення Посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України", - сказав Зеленський.

За його словами, "на столі перебуває дві українські пропозиції, це сильні пропозиції - це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів".

"І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах. Я вдячний Оксані Маркаровій. Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни – дуже складна місія. І Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді – працювати заради України", - додав Зеленський.

Нагадаємо

У липні Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України, що означало відставку всього Кабінету міністрів, у тому числі Ольги Стефанішиної.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що готується змінити посла України в США Оксану Маркарову. За його словами, новим дипломатичним представником держави може стати міністр оборони Рустем Умєров.

У липні Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.