Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень

Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти росії - майже 300 нових санкцій - через чотири роки після повномасштабного вторгнення рф в Україну, повідомили у МЗС країни, пише УНН.

Велика Британія оголосила про знаковий пакет санкцій, який скорочує критично важливі доходи від нафти та ще більше погіршує здатність кремля вести свою незаконну війну. Майже 300 нових санкцій оголошено, на тлі того, як Велика Британія посилює боротьбу з критично важливими доходами від російської енергії, включаючи експорт нафти, та ключовими постачальниками військової техніки, що підживлюють воєнні зусилля - повідомили у британському МЗС.

Заява з'явилася, коли міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер перебуває в Києві, оголошуючи про нову підтримку стійкості України.

"Пакет, найбільший з перших місяців вторгнення у 2022 році, з'явився через чотири роки після варварського повномасштабного вторгнення путіна в Україну. Сьогоднішні дії спрямовані проти однієї з найбільших у світі нафтопровідних компаній, ПАТ "транснефть", яка відповідає за транспортування понад 80% експорту російської нафти, що ще більше перешкоджає відчайдушній боротьбі кремля за пошук покупців на нафту, що підпадає під санкції", - сказано у заяві.

Як зазначається, наразі міжнародні санкції позбавили путіна понад 450 мільярдів доларів – що еквівалентно ще двом рокам фінансування його незаконної війни. З минулого року економіка росії стагнує, а потоки доходів різко падають, причому доходи від нафти знаходяться на найнижчому рівні з 2020 року, вказали у МЗС Британії. Намагаючись компенсувати втрачені доходи, кремль був змушений підвищити податки для пересічних росіян, включаючи ПДВ та податок на прибуток підприємств, зазначається у заяві.

Нові заходи також вплинули на тіньову мережу незаконних нафтотрейдерів росії, запроваджуючи санкції проти 175 компаній нафтової мережі "2Rivers", одного з найбільших операторів "тіньового флоту" у світі та великого трейдера російської нафти - зазначили у британському МЗС.

Стримування, руйнування та погіршення стану російського "тіньового флоту", як вказано, залишається пріоритетом для британського уряду.

"Ця остання серія санкцій включає 48 нафтових танкерів, що перевозять нафту, у межах відчайдушної спроби кремля пом'якшити удар нищівних санкцій. Для кремля та тих, хто прагне отримати прибуток від цієї незаконної торгівлі, послання чітке – російська нафта поза ринком", - наголосили у МЗС Британії.

Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 3000 осіб, підприємств та суден, що перебувають під російським режимом. Міністр закордонних справ Британії сьогодні відвідує Київ, де вона також оголошує про новий пакет військової, гуманітарної та реконструкційної підтримки для України, вказали у МЗС країни.

Сьогоднішні дії, як повідомили у МЗС Великої Британії, також посилюють обмеження щодо:

49 організацій та осіб, причетних до підтримки російської воєнної машини, включаючи міжнародних постачальників, які постачають життєво важливі товари, компоненти та технології для російських безпілотників та іншої зброї, що тероризує мирних українців;

3 цивільних ядерних енергетичних компаній та 2 осіб, причетних до спроб отримати контракти на нові російські ядерні установки за кордоном, відкриваючи додаткові потоки доходів від енергоносіїв, щоб компенсувати різке падіння доходів від нафти;

6 об'єктів у російській галузі скрапленого природного газу (СПГ), включаючи судна, трейдерів та російські термінали Портова та Висоцьк, відповідальні за експорт російського СПГ;

9 російських банків, які обробляють транскордонні платежі, життєво важливі для спроб росії зберегти доступ до міжнародних ринків та допомагають фінансувати воєнні зусилля кремля.

"Сьогодні Велика Британія також оголосила про виділення понад 30 мільйонів фунтів стерлінгів на зміцнення стійкості України після жорстокої зими російських ударів, які занурили цивільне населення в морозну темряву. Понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів будуть спрямовані на ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури та підтримку чоловіків, жінок та дітей, чиї життя продовжують бути вирвані з корінням через агресію росії. Ще 5 мільйонів фунтів стерлінгів допомагають досягти справедливості та відповідальності жертв ймовірних російських воєнних злочинів", - ідеться у заяві.

