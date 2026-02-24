Британія оголосила про новий пакет військової та гуманітарної допомоги Україні
Київ • УНН
Велика Британія оголосила про новий пакет військової та гуманітарної допомоги Україні на 20 мільйонів фунтів стерлінгів для енергетичної підтримки та 5,7 мільйона фунтів стерлінгів для гуманітарних потреб. Допомога також включає медичне наставництво та навчання українських пілотів на британській авіабазі.
Велика Британія посилює підтримку України через чотири роки після повномасштабного вторгнення путіна за допомогою нової військової та гуманітарної допомоги, повідомили в британському уряді 24 лютого, пише УНН.
Деталі
Оголошено про новий пакет військової, гуманітарної допомоги та допомоги на відновлення.
Як вказано, оголошений сьогодні пакет допомоги включає:
- 20 мільйонів фунтів стерлінгів нового фінансування для екстреної енергетичної підтримки з метою захисту та відновлення енергомережі та забезпечення додаткових генеруючих потужностей - для усунення збитків, завданих жорстокими атаками росії цієї зими, та забезпечення готовності енергетичних систем України до наступної зими. Таким чином, загальна сума підтримки, яку Велика Британія надала енергетиці України з початку війни, перевищує 490 мільйонів фунтів стерлінгів;
- 5,7 мільйона фунтів стерлінгів на надання гуманітарної допомоги прифронтовим громадам, тим, хто потребує евакуації або постраждав від авіаударів чи внутрішнього переміщення. ООН та її партнери націлені на допомогу 4,1 мільйонам людей в Україні, приділяючи пріоритетну увагу тим, хто перебуває у найважчих умовах. Велика Британія була найбільшим донором Українського гуманітарного фонду у 2025 році;
- медичне наставництво – висококваліфіковані групи британських військових хірургів, медсестер та фізіотерапевтів надають наставницьку допомогу українським лікарям в Україні. Вони супроводжують українські команди, які займаються складними хірургічними операціями на полі бою, використовуючи досвід Великої Британії в галузі травматологічної хірургії та лікування військових травм, щоб допомогти українським військовослужбовцям повернутися до військової служби або відновити своє життя як цивільні особи;
- вертолітна підготовка - українські пілоти зараз проходять навчання на британській авіабазі, щоб стати інструкторами з пілотування гелікоптерів. Це перший випадок, коли Велика Британія пропонує Україні навчання інструкторів з вертолітної техніки. Випускники готуватимуть наступне покоління українських військових льотчиків, допомагаючи Україні захищатися та стримувати противника.
Прем'єр-міністр Великої Британії, як зазначається, сьогодні очолить заклик Коаліції охочих, міністр закордонних справ країни візьме участь в офіційних пам'ятних заходах у Києві, а міністр оборони країни приєднається до українців у Лондоні.