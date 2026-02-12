Британія анонсувала передачу Україні ще 1000 ракет LMM у пакеті ППО
Київ • УНН
Велика Британія оголосила про новий пакет протиповітряної оборони для України на 680 мільйонів доларів. Він включає 150 мільйонів фунтів стерлінгів для ініціативи НАТО PURL та 1000 ракет британського виробництва.
Велика Британія офіційно оголосила про новий пакет протиповітряної оборони для України вартістю півмільярда фунтів (близько 680 млн дол.), включаючи 150 мільйонів фунтів стерлінгів (205 млн дол.) для ініціативи НАТО PURL та додаткові 1000 ракет британського виробництва, пише УНН з посиланням на Міноборони країни.
Деталі
Як зазначається, Велика Британія вперше надасть 150 мільйонів фунтів стерлінгів на ініціативу НАТО PURL, яка забезпечує швидку доставку ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони для захисту неба України.
Ініціатива PURL передбачає координацію НАТО закупівлі оборонного обладнання світового класу у Сполучених Штатів для оборони України.
"Водночас Велика Британія має намір поставити додатково 1000 легких багатоцільових ракет (LMM), (...) які матимуть вирішальне значення для захисту української інфраструктури та міст від ескалації атак безпілотників та ракет росії", - ідеться у повідомленні.
Велика Британія виділяє 500 млн фунтів на посилення ППО України - Гілі12.02.26, 11:00 • 2426 переглядiв
Ця угода на 390 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 533 млн дол.), як зазначається, базується на поглибленні співпраці між британською та українською промисловістю.
"У найближчі місяці Велика Британія також поставить додатково 1200 ракет ППО та 200 000 артилерійських боєприпасів для захисників України через Консорціум ППО (ADC)", - сказано у повідомленні.
Рютте "абсолютно впевнений" у продовженні поставок американського озброєння Україні через PURL12.02.26, 17:17 • 374 перегляди