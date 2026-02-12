Британія анонсувала передачу Україні ще 1000 ракет LMM у пакеті ППО

$43.030.06
51.210.04
ukenru
14:09 • 4382 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 10035 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 12424 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 16193 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 19173 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 26822 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 73041 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 48490 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 58618 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45784 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.3м/с
90%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти розширюють програму виділення землі в Криму учасникам війни - ЦПД12 лютого, 05:44 • 10657 перегляди
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo12 лютого, 08:05 • 18864 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ12 лютого, 08:19 • 23376 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 34772 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 20603 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 20604 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 69393 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 61887 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 64027 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 72538 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 3522 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 5600 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 34774 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 34818 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 36407 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Британія анонсувала передачу Україні ще 1000 ракет LMM у пакеті ППО

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Велика Британія оголосила про новий пакет протиповітряної оборони для України на 680 мільйонів доларів. Він включає 150 мільйонів фунтів стерлінгів для ініціативи НАТО PURL та 1000 ракет британського виробництва.

Британія анонсувала передачу Україні ще 1000 ракет LMM у пакеті ППО

Велика Британія офіційно оголосила про новий пакет протиповітряної оборони для України вартістю півмільярда фунтів (близько 680 млн дол.), включаючи 150 мільйонів фунтів стерлінгів (205 млн дол.) для ініціативи НАТО PURL та додаткові 1000 ракет британського виробництва, пише УНН з посиланням на Міноборони країни.

Деталі

Як зазначається, Велика Британія вперше надасть 150 мільйонів фунтів стерлінгів на ініціативу НАТО PURL, яка забезпечує швидку доставку ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони для захисту неба України.

Ініціатива PURL передбачає координацію НАТО закупівлі оборонного обладнання світового класу у Сполучених Штатів для оборони України.

"Водночас Велика Британія має намір поставити додатково 1000 легких багатоцільових ракет (LMM), (...) які матимуть вирішальне значення для захисту української інфраструктури та міст від ескалації атак безпілотників та ракет росії", - ідеться у повідомленні.

Велика Британія виділяє 500 млн фунтів на посилення ППО України - Гілі12.02.26, 11:00 • 2426 переглядiв

Ця угода на 390 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 533 млн дол.), як зазначається, базується на поглибленні співпраці між британською та українською промисловістю.

"У найближчі місяці Велика Британія також поставить додатково 1200 ракет ППО та 200 000 артилерійських боєприпасів для захисників України через Консорціум ППО (ADC)", - сказано у повідомленні.

Рютте "абсолютно впевнений" у продовженні поставок американського озброєння Україні через PURL12.02.26, 17:17 • 374 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
НАТО
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна