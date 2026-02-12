Рютте "абсолютно впевнений" у продовженні поставок американського озброєння Україні через PURL

$43.030.06
51.210.04
ukenru
14:09 • 4006 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 9250 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 12049 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 15833 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 18856 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 26665 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 72905 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 48429 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 58571 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45754 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.3м/с
90%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти розширюють програму виділення землі в Криму учасникам війни - ЦПД12 лютого, 05:44 • 10292 перегляди
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo12 лютого, 08:05 • 18466 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ12 лютого, 08:19 • 22982 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 34229 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 19951 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 20023 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 69052 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 61581 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 63716 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 72261 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 3208 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 5310 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 34288 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 34659 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 36242 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Рютте "абсолютно впевнений" у продовженні поставок американського озброєння Україні через PURL

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Генсек НАТО Рютте висловив впевненість у продовженні потоку критично важливого американського обладнання до України. Програма PURL забезпечила 75% поставок ракет Patriot та 90% потреб ППО України.

Рютте "абсолютно впевнений" у продовженні поставок американського озброєння Україні через PURL

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що "абсолютно впевнений" у продовженні постачання американського військового обладнання для України через ініціативу PURL, про що заявив на пресконференції після зустрічі міністрів оборони НАТО у четвер, пише УНН.

Деталі

"Я абсолютно впевнений, що потік критично важливого американського обладнання до України продовжуватиметься", - сказав Рютте, говорячи про ініціативу PURL.

Генсек НАТО знову вказав, що програма PURL забезпечила Україну близько 75% поставок ракет для систем Patriot та близько 90% критичних потреб протиповітряної оборони України.

"Я абсолютно впевнений, що потік продовжуватиметься, і ми зможемо зібрати достатньо коштів для цього", - зазначив Рютте.

Україні з часу запуску PURL союзники надали 90% ракет для ППО - Рютте03.02.26, 12:38 • 4300 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Україна