Рютте "абсолютно впевнений" у продовженні поставок американського озброєння Україні через PURL
Київ • УНН
Генсек НАТО Рютте висловив впевненість у продовженні потоку критично важливого американського обладнання до України. Програма PURL забезпечила 75% поставок ракет Patriot та 90% потреб ППО України.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що "абсолютно впевнений" у продовженні постачання американського військового обладнання для України через ініціативу PURL, про що заявив на пресконференції після зустрічі міністрів оборони НАТО у четвер, пише УНН.
Деталі
"Я абсолютно впевнений, що потік критично важливого американського обладнання до України продовжуватиметься", - сказав Рютте, говорячи про ініціативу PURL.
Генсек НАТО знову вказав, що програма PURL забезпечила Україну близько 75% поставок ракет для систем Patriot та близько 90% критичних потреб протиповітряної оборони України.
"Я абсолютно впевнений, що потік продовжуватиметься, і ми зможемо зібрати достатньо коштів для цього", - зазначив Рютте.
