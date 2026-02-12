Рютте "абсолютно уверен" в продолжении поставок американского вооружения Украине через PURL
Киев • УНН
Генсек НАТО Рютте выразил уверенность в продолжении потока критически важного американского оборудования в Украину. Программа PURL обеспечила 75% поставок ракет Patriot и 90% потребностей ПВО Украины.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "абсолютно уверен" в продолжении поставок американского военного оборудования для Украины через инициативу PURL, о чем заявил на пресс-конференции после встречи министров обороны НАТО в четверг, пишет УНН.
Детали
"Я абсолютно уверен, что поток критически важного американского оборудования в Украину будет продолжаться", - сказал Рютте, говоря об инициативе PURL.
Генсек НАТО вновь указал, что программа PURL обеспечила Украину около 75% поставок ракет для систем Patriot и около 90% критических потребностей противовоздушной обороны Украины.
"Я абсолютно уверен, что поток будет продолжаться, и мы сможем собрать достаточно средств для этого", - отметил Рютте.
