Рютте "абсолютно уверен" в продолжении поставок американского вооружения Украине через PURL

14:09 • 3916 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 9036 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 11954 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 15747 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 18783 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 26632 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 72877 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48414 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 58564 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45745 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты расширяют программу выделения земли в Крыму участникам войны - ЦПД12 февраля, 05:44 • 10163 просмотра
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторыVideo12 февраля, 08:05 • 18314 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS12 февраля, 08:19 • 22842 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 34033 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 19706 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 19878 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 68976 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 61511 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 63642 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 72190 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Германия
Государственная граница Украины
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto14:29 • 3150 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 5256 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 34179 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 34635 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 36222 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сериал
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Рютте "абсолютно уверен" в продолжении поставок американского вооружения Украине через PURL

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Генсек НАТО Рютте выразил уверенность в продолжении потока критически важного американского оборудования в Украину. Программа PURL обеспечила 75% поставок ракет Patriot и 90% потребностей ПВО Украины.

Рютте "абсолютно уверен" в продолжении поставок американского вооружения Украине через PURL

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "абсолютно уверен" в продолжении поставок американского военного оборудования для Украины через инициативу PURL, о чем заявил на пресс-конференции после встречи министров обороны НАТО в четверг, пишет УНН.

Детали

"Я абсолютно уверен, что поток критически важного американского оборудования в Украину будет продолжаться", - сказал Рютте, говоря об инициативе PURL.

Генсек НАТО вновь указал, что программа PURL обеспечила Украину около 75% поставок ракет для систем Patriot и около 90% критических потребностей противовоздушной обороны Украины.

"Я абсолютно уверен, что поток будет продолжаться, и мы сможем собрать достаточно средств для этого", - отметил Рютте.

Украине с момента запуска PURL союзники предоставили 90% ракет для ПВО - Рютте03.02.26, 12:38 • 4300 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Украина