Украине с момента запуска PURL союзники предоставили 90% ракет для ПВО - Рютте
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что через механизм PURL Украина получила миллионы евро. С лета НАТО предоставило 75% всех ракет для фронта и 90% для ПВО.
Украине с момента запуска PURL прошлым летом через механизм предоставлено 75% ракет для фронта и 90% для ПВО, сообщил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в парламенте во вторник, пишет УНН.
Детали
"Через механизм PURL поступают миллионы и миллионы евро от союзников и партнеров. С момента PURL прошлым летом мы предоставили 75% всех ракет, поступивших в Украину, которые идут на фронт, и 90%, которые ПВО", – сказал Генсек НАТО Марк Рютте.
