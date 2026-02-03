Украине с момента запуска PURL союзники предоставили 90% ракет для ПВО - Рютте

Украине с момента запуска PURL прошлым летом через механизм предоставлено 75% ракет для фронта и 90% для ПВО, сообщил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в парламенте во вторник, пишет УНН.

Детали

"Через механизм PURL поступают миллионы и миллионы евро от союзников и партнеров. С момента PURL прошлым летом мы предоставили 75% всех ракет, поступивших в Украину, которые идут на фронт, и 90%, которые ПВО", – сказал Генсек НАТО Марк Рютте.

