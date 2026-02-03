$42.970.16
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
09:16 • 16149 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 17218 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 19017 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 22274 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 30505 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 39742 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 27866 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 50486 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 24165 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Украине с момента запуска PURL союзники предоставили 90% ракет для ПВО - Рютте

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что через механизм PURL Украина получила миллионы евро. С лета НАТО предоставило 75% всех ракет для фронта и 90% для ПВО.

Украине с момента запуска PURL союзники предоставили 90% ракет для ПВО - Рютте

Украине с момента запуска PURL прошлым летом через механизм предоставлено 75% ракет для фронта и 90% для ПВО, сообщил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в парламенте во вторник, пишет УНН.

Детали

"Через механизм PURL поступают миллионы и миллионы евро от союзников и партнеров. С момента PURL прошлым летом мы предоставили 75% всех ракет, поступивших в Украину, которые идут на фронт, и 90%, которые ПВО", – сказал Генсек НАТО Марк Рютте.

НАТО и союзники готовят долгосрочные гарантии безопасности для Украины после завершения войны - Рютте03.02.26, 12:06

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Украина