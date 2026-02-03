НАТО и союзники готовят долгосрочные гарантии безопасности для Украины после завершения войны - Рютте

Цель союзников состоит не только в прекращении войны в Украине, но и в обеспечении прочного и надежного мира с реальными гарантиями безопасности, чтобы трагедия не повторилась в будущем. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марко Рютте во время выступления в Верховной Раде Украины, передает УНН.

Подробности

По его словам, для устойчивого мира Украине необходимы не только сильные Вооруженные силы, но и мощная международная поддержка.

Мы хотим не только завершения этой войны – мы думаем о будущем и хотим обеспечить, чтобы мир был прочным. Чтобы дети могли расти в свободе и без страха смотреть в будущее и строить великую нацию - подчеркнул Рютте.

Он сообщил, что Соединенные Штаты Америки, страны Европы и Канада уже выразили готовность предоставить Украине гарантии безопасности.

По словам генсека НАТО, так называемая коалиция желающих активно работает над проектированием этих гарантий и уже достигла прогресса во время встречи в прошлом месяце в Париже. Этот вопрос также обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Рютте отметил, что сразу после достижения мирного соглашения союзники готовы оперативно развернуть механизмы безопасности.

Как только будет заключено мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе, поддержка на море и участие НАТО. Те страны Альянса, которые не будут участвовать непосредственно, будут помогать другими способами - сказал он.

Генсек также подчеркнул, что достижение мира потребует сложных решений, но Украина должна быть уверена в долговечности договоренностей.

Украина должна знать, что каждая жертва, каждая потерянная жизнь и каждый трудный момент не повторятся снова. Мир должен быть прочным, а подписанные документы - выполняться великими державами - отметил Рютте.

Он отдельно подчеркнул, что международное сообщество не допустит повторения ситуации, подобной Будапештскому меморандуму.

Напомним

В Верховной Раде продолжается рекордная 15-я сессия: уже принял присягу новый нардеп от "Слуги народа" и выступил Генсек НАТО.