09:22 • 6082 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 12300 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 13362 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 15516 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 19374 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 28910 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 38397 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 27514 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 46805 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 23901 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
Погода
−13°
1м/с
65%
754мм
НАТО и союзники готовят долгосрочные гарантии безопасности для Украины после завершения войны - Рютте

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что цель союзников - обеспечить длительный мир в Украине с реальными гарантиями безопасности. США, Европа и Канада готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

НАТО и союзники готовят долгосрочные гарантии безопасности для Украины после завершения войны - Рютте

Цель союзников состоит не только в прекращении войны в Украине, но и в обеспечении прочного и надежного мира с реальными гарантиями безопасности, чтобы трагедия не повторилась в будущем. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марко Рютте во время выступления в Верховной Раде Украины, передает УНН.

Подробности

По его словам, для устойчивого мира Украине необходимы не только сильные Вооруженные силы, но и мощная международная поддержка.

Мы хотим не только завершения этой войны – мы думаем о будущем и хотим обеспечить, чтобы мир был прочным. Чтобы дети могли расти в свободе и без страха смотреть в будущее и строить великую нацию

- подчеркнул Рютте.

Он сообщил, что Соединенные Штаты Америки, страны Европы и Канада уже выразили готовность предоставить Украине гарантии безопасности.

По словам генсека НАТО, так называемая коалиция желающих активно работает над проектированием этих гарантий и уже достигла прогресса во время встречи в прошлом месяце в Париже. Этот вопрос также обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Рютте отметил, что сразу после достижения мирного соглашения союзники готовы оперативно развернуть механизмы безопасности.

Как только будет заключено мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе, поддержка на море и участие НАТО. Те страны Альянса, которые не будут участвовать непосредственно, будут помогать другими способами

- сказал он.

Генсек также подчеркнул, что достижение мира потребует сложных решений, но Украина должна быть уверена в долговечности договоренностей.

Украина должна знать, что каждая жертва, каждая потерянная жизнь и каждый трудный момент не повторятся снова. Мир должен быть прочным, а подписанные документы - выполняться великими державами

- отметил Рютте.

Он отдельно подчеркнул, что международное сообщество не допустит повторения ситуации, подобной Будапештскому меморандуму.

Напомним

В Верховной Раде продолжается рекордная 15-я сессия: уже принял присягу новый нардеп от "Слуги народа" и выступил Генсек НАТО.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Марк Рютте
Верховная Рада
НАТО
Канада
Париж
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина