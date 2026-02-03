НАТО та союзники готують довгострокові гарантії безпеки для України після завершення війни - Рютте
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марко Рютте заявив, що мета союзників - забезпечити тривалий мир в Україні з реальними гарантіями безпеки. США, Європа та Канада готові надати Україні безпекові запевнення та гарантії.
Мета союзників полягає не лише у завершенні війни в Україні, а й у забезпеченні тривалого та надійного миру з реальними гарантіями безпеки, щоб трагедія не повторилася в майбутньому. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марко Рютте під час виступу у Верховній Раді України, передає УНН.
Деталі
За його словами, для сталого миру Україні необхідні не лише сильні Збройні сили, а й потужна міжнародна підтримка.
Ми хочемо не тільки завершення цієї війни – ми думаємо про майбутнє і хочемо забезпечити, щоб мир був тривалим. Щоб діти могли зростати у свободі та без страху дивитися в майбутнє і розбудовувати велику націю
Він повідомив, що Сполучені Штати Америки, країни Європи та Канада вже висловили готовність надати Україні безпекові запевнення та гарантії.
За словами генсека НАТО, так звана коаліція охочих активно працює над проєктуванням цих гарантій і вже досягла прогресу під час зустрічі минулого місяця в Парижі. Це питання також обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським.
Рютте зазначив, що одразу після досягнення мирної угоди союзники готові оперативно розгорнути механізми безпеки.
Як тільки буде укладено мирну угоду, з’являться збройні сили, літаки у повітрі, підтримка на морі та участь НАТО. Ті країни Альянсу, які не братимуть участі безпосередньо, допомагатимуть іншими способами
Генсек також підкреслив, що досягнення миру потребуватиме складних рішень, але Україна має бути впевнена у довготривалості домовленостей.
Україна повинна знати, що кожна жертва, кожне втрачене життя і кожен важкий момент не повторяться знову. Мир має бути тривалим, а підписані документи - виконуватися великими державами
Він окремо наголосив, що міжнародна спільнота не допустить повторення ситуації, подібної до Будапештського меморандуму.
Нагадаємо
У Верховній Раді триває рекордна 15-та сесія: уже склав присягу новий нардеп від "Слуги народу" і виступив Генсек НАТО.