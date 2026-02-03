НАТО та союзники готують довгострокові гарантії безпеки для України після завершення війни - Рютте

$42.970.16
50.910.12
ukenru
09:22 • 7760 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 14512 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 15562 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 17537 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 21058 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 29818 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 39156 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 27719 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 48896 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 24043 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1м/с
65%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори3 лютого, 00:29 • 26679 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках3 лютого, 01:43 • 31089 перегляди
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto04:49 • 6126 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 26726 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 12007 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 27128 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 48905 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 35766 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 39281 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 103214 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 20978 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 22247 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 21826 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 20641 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 20162 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

НАТО та союзники готують довгострокові гарантії безпеки для України після завершення війни - Рютте

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марко Рютте заявив, що мета союзників - забезпечити тривалий мир в Україні з реальними гарантіями безпеки. США, Європа та Канада готові надати Україні безпекові запевнення та гарантії.

НАТО та союзники готують довгострокові гарантії безпеки для України після завершення війни - Рютте

Мета союзників полягає не лише у завершенні війни в Україні, а й у забезпеченні тривалого та надійного миру з реальними гарантіями безпеки, щоб трагедія не повторилася в майбутньому.  Про це заявив генеральний секретар НАТО Марко Рютте під час виступу у Верховній Раді України, передає УНН.

Деталі

За його словами, для сталого миру Україні необхідні не лише сильні Збройні сили, а й потужна міжнародна підтримка.

Ми хочемо не тільки завершення цієї війни – ми думаємо про майбутнє і хочемо забезпечити, щоб мир був тривалим. Щоб діти могли зростати у свободі та без страху дивитися в майбутнє і розбудовувати велику націю

- наголосив Рютте.

Він повідомив, що Сполучені Штати Америки, країни Європи та Канада вже висловили готовність надати Україні безпекові запевнення та гарантії.

За словами генсека НАТО, так звана коаліція охочих активно працює над проєктуванням цих гарантій і вже досягла прогресу під час зустрічі минулого місяця в Парижі. Це питання також обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським.

Рютте зазначив, що одразу після досягнення мирної угоди союзники готові оперативно розгорнути механізми безпеки.

Як тільки буде укладено мирну угоду, з’являться збройні сили, літаки у повітрі, підтримка на морі та участь НАТО. Ті країни Альянсу, які не братимуть участі безпосередньо, допомагатимуть іншими способами

- сказав він.

Генсек також підкреслив, що досягнення миру потребуватиме складних рішень, але Україна має бути впевнена у довготривалості домовленостей.

Україна повинна знати, що кожна жертва, кожне втрачене життя і кожен важкий момент не повторяться знову. Мир має бути тривалим, а підписані документи - виконуватися великими державами

- зазначив Рютте.

Він окремо наголосив, що міжнародна спільнота не допустить повторення ситуації, подібної до Будапештського меморандуму.

Нагадаємо

У Верховній Раді триває рекордна 15-та сесія: уже склав присягу новий нардеп від "Слуги народу" і виступив Генсек НАТО.

Андрій Тимощенков

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Марк Рютте
Верховна Рада України
НАТО
Канада
Париж
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна