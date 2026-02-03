НАТО та союзники готують довгострокові гарантії безпеки для України після завершення війни - Рютте

Мета союзників полягає не лише у завершенні війни в Україні, а й у забезпеченні тривалого та надійного миру з реальними гарантіями безпеки, щоб трагедія не повторилася в майбутньому. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марко Рютте під час виступу у Верховній Раді України, передає УНН.

За його словами, для сталого миру Україні необхідні не лише сильні Збройні сили, а й потужна міжнародна підтримка.

Ми хочемо не тільки завершення цієї війни – ми думаємо про майбутнє і хочемо забезпечити, щоб мир був тривалим. Щоб діти могли зростати у свободі та без страху дивитися в майбутнє і розбудовувати велику націю

Він повідомив, що Сполучені Штати Америки, країни Європи та Канада вже висловили готовність надати Україні безпекові запевнення та гарантії.

За словами генсека НАТО, так звана коаліція охочих активно працює над проєктуванням цих гарантій і вже досягла прогресу під час зустрічі минулого місяця в Парижі. Це питання також обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським.

Рютте зазначив, що одразу після досягнення мирної угоди союзники готові оперативно розгорнути механізми безпеки.

Як тільки буде укладено мирну угоду, з’являться збройні сили, літаки у повітрі, підтримка на морі та участь НАТО. Ті країни Альянсу, які не братимуть участі безпосередньо, допомагатимуть іншими способами