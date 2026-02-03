У ВР стартує рекордна 15-та сесія: уже склав присягу новий нардеп від "Слуги народу" і виступив Генсек НАТО
Київ • УНН
Сергій Карабута, обраний народним депутатом від "Слуги народу", склав присягу у Верховній Раді. Він офіційно розпочав свою роботу як парламентар.
Деталі
"Займайте місце в залі", - сказав після складення присяги Карабутою головуючий на засіданні ВР перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.
Після цього виступ із трибуни парламенту розпочав Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який перебуває з візитом в Україні.
Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, основні тези Генсека НАТО:
- "країни НАТО за рік забезпечили 75% всіх ракет, які надійшли на фронт, та 90% ракет ППО";
- "країни НАТО розробляють з Україною зброю та швидко постачають в країну";
- "тривалий мир потребує участі США та Канади. Вони готові надати певні гарантії. Коаліція охочих напрацьовує ці гарантії";
- "як тільки буде досягнута мирна угода, одразу зʼявляться збройні сили, літаки в повітрі та підтримку на морі тих країн, які погодяться. Інші країни будуть надавати підтримку іншим способом";
- "Україні потрібен довготривалий мир, а не другий Будапештський меморандум чи мінські домовленості".
Доповнення
Сьогодні у ВР стартує рекордна для одного скликання 15-та сесія парламенту. "Ніколи в історії навіть до 13-і сесії не дотягував парламент, але через війну і тут поставив рекорд", - зазначив напередодні нардеп Ярослав Железняк.
Згідно з порядком денним, сьогодні ВР також планує розглянути:
- доповідь міністра у справах ветеранів України;
- перше читання: №14067 — проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання;
- повторне друге читання: №13219 — проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел;
- перше читання: №14216 — проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення платоспроможності окремих державних підприємств у сфері енергетики;
- друге читання: №13450 — проєкт закону про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес;
- питання ратифікації угод.
Нагадаємо
Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №156, обраним народним депутатом України на зазначених виборах.