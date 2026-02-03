$42.970.16
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
09:16 • 15567 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 16636 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 18519 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 21856 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 30266 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 39540 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 27805 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 49921 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
2 лютого, 18:37 • 24113 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
У ВР стартує рекордна 15-та сесія: уже склав присягу новий нардеп від "Слуги народу" і виступив Генсек НАТО

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Сергій Карабута, обраний народним депутатом від "Слуги народу", склав присягу у Верховній Раді. Він офіційно розпочав свою роботу як парламентар.

У ВР стартує рекордна 15-та сесія: уже склав присягу новий нардеп від "Слуги народу" і виступив Генсек НАТО

У Верховній Раді під час засідання сьогодні обраний народний депутатом від "Слуги народу" Сергій Карабута склав присягу нардепа, пише УНН.

Деталі

"Займайте місце в залі", - сказав після складення присяги Карабутою головуючий на засіданні ВР перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

Після цього виступ із трибуни парламенту розпочав Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який перебуває з візитом в Україні.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, основні тези Генсека НАТО:

  • "країни НАТО за рік забезпечили 75% всіх ракет, які надійшли на фронт, та 90% ракет ППО";
    • "країни НАТО розробляють з Україною зброю та швидко постачають в країну";
      • "тривалий мир потребує участі США та Канади. Вони готові надати певні гарантії. Коаліція охочих напрацьовує ці гарантії";
        • "як тільки буде досягнута мирна угода, одразу зʼявляться збройні сили, літаки в повітрі та підтримку на морі тих країн, які погодяться. Інші країни будуть надавати підтримку іншим способом";
          • "Україні потрібен довготривалий мир, а не другий Будапештський меморандум чи мінські домовленості".

            Доповнення

            Сьогодні у ВР стартує рекордна для одного скликання 15-та сесія парламенту. "Ніколи в історії навіть до 13-і сесії не дотягував парламент, але через війну і тут поставив рекорд", - зазначив напередодні нардеп Ярослав Железняк.

            Згідно з порядком денним, сьогодні ВР також планує розглянути:

            • доповідь міністра у справах ветеранів України;
              • перше читання: №14067 — проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання;
                • повторне друге читання: №13219 — проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел;
                  • перше читання: №14216 — проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення платоспроможності окремих державних підприємств у сфері енергетики;
                    • друге читання: №13450 — проєкт закону про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес;
                      • питання ратифікації угод.

                        Нагадаємо

                        Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №156, обраним народним депутатом України на зазначених виборах.

                        Юлія Шрамко

