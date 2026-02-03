У ВР стартує рекордна 15-та сесія: уже склав присягу новий нардеп від "Слуги народу" і виступив Генсек НАТО

У Верховній Раді під час засідання сьогодні обраний народний депутатом від "Слуги народу" Сергій Карабута склав присягу нардепа, пише УНН.

Деталі

"Займайте місце в залі", - сказав після складення присяги Карабутою головуючий на засіданні ВР перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

Після цього виступ із трибуни парламенту розпочав Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який перебуває з візитом в Україні.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, основні тези Генсека НАТО:

"країни НАТО за рік забезпечили 75% всіх ракет, які надійшли на фронт, та 90% ракет ППО";

"країни НАТО розробляють з Україною зброю та швидко постачають в країну";

"тривалий мир потребує участі США та Канади. Вони готові надати певні гарантії. Коаліція охочих напрацьовує ці гарантії";

"як тільки буде досягнута мирна угода, одразу зʼявляться збройні сили, літаки в повітрі та підтримку на морі тих країн, які погодяться. Інші країни будуть надавати підтримку іншим способом";

"Україні потрібен довготривалий мир, а не другий Будапештський меморандум чи мінські домовленості".

Доповнення

Сьогодні у ВР стартує рекордна для одного скликання 15-та сесія парламенту. "Ніколи в історії навіть до 13-і сесії не дотягував парламент, але через війну і тут поставив рекорд", - зазначив напередодні нардеп Ярослав Железняк.

Згідно з порядком денним, сьогодні ВР також планує розглянути:

доповідь міністра у справах ветеранів України;

перше читання: №14067 — проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання;

повторне друге читання: №13219 — проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел;

перше читання: №14216 — проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення платоспроможності окремих державних підприємств у сфері енергетики;

друге читання: №13450 — проєкт закону про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес;

питання ратифікації угод.

Нагадаємо

Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №156, обраним народним депутатом України на зазначених виборах.