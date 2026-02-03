В ВР стартует рекордная 15-я сессия: уже принял присягу новый нардеп от "Слуги народа" и выступил Генсек НАТО
Киев • УНН
Сергей Карабута, избранный народным депутатом от "Слуги народа", принял присягу в Верховной Раде. Он официально начал свою работу в качестве парламентария.
В Верховной Раде во время заседания сегодня избранный народным депутатом от "Слуги народа" Сергей Карабута принял присягу нардепа, пишет УНН.
Подробности
"Занимайте место в зале", - сказал после принятия присяги Карабутой председательствующий на заседании ВР первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.
После этого выступление с трибуны парламента начал Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который находится с визитом в Украине.
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, основные тезисы Генсека НАТО:
- "страны НАТО за год обеспечили 75% всех ракет, поступивших на фронт, и 90% ракет ПВО";
- "страны НАТО разрабатывают с Украиной оружие и быстро поставляют в страну";
- "длительный мир требует участия США и Канады. Они готовы предоставить определенные гарантии. Коалиция желающих нарабатывает эти гарантии";
- "как только будет достигнуто мирное соглашение, сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласятся. Другие страны будут оказывать поддержку другим способом";
- "Украине нужен долгосрочный мир, а не второй Будапештский меморандум или минские договоренности".
Дополнение
Сегодня в ВР стартует рекордная для одного созыва 15-я сессия парламента. "Никогда в истории даже до 13-й сессии не дотягивал парламент, но из-за войны и здесь поставил рекорд", - отметил накануне нардеп Ярослав Железняк.
Согласно повестке дня, сегодня ВР также планирует рассмотреть:
- доклад министра по делам ветеранов Украины;
- первое чтение: №14067 — проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения;
- повторное второе чтение: №13219 — проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников;
- первое чтение: №14216 — проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления платежеспособности отдельных государственных предприятий в сфере энергетики;
- второе чтение: №13450 — проект закона об инфраструктурных проектах в сфере энергетики, представляющих общественный интерес;
- вопросы ратификации соглашений.
Напомним
Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №156, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.