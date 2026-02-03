В ВР стартует рекордная 15-я сессия: уже принял присягу новый нардеп от "Слуги народа" и выступил Генсек НАТО

В Верховной Раде во время заседания сегодня избранный народным депутатом от "Слуги народа" Сергей Карабута принял присягу нардепа, пишет УНН.

Подробности

"Занимайте место в зале", - сказал после принятия присяги Карабутой председательствующий на заседании ВР первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.

После этого выступление с трибуны парламента начал Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который находится с визитом в Украине.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, основные тезисы Генсека НАТО:

"страны НАТО за год обеспечили 75% всех ракет, поступивших на фронт, и 90% ракет ПВО";

"страны НАТО разрабатывают с Украиной оружие и быстро поставляют в страну";

"длительный мир требует участия США и Канады. Они готовы предоставить определенные гарантии. Коалиция желающих нарабатывает эти гарантии";

"как только будет достигнуто мирное соглашение, сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласятся. Другие страны будут оказывать поддержку другим способом";

"Украине нужен долгосрочный мир, а не второй Будапештский меморандум или минские договоренности".

Дополнение

Сегодня в ВР стартует рекордная для одного созыва 15-я сессия парламента. "Никогда в истории даже до 13-й сессии не дотягивал парламент, но из-за войны и здесь поставил рекорд", - отметил накануне нардеп Ярослав Железняк.

Согласно повестке дня, сегодня ВР также планирует рассмотреть:

доклад министра по делам ветеранов Украины;

первое чтение: №14067 — проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения;

повторное второе чтение: №13219 — проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников;

первое чтение: №14216 — проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления платежеспособности отдельных государственных предприятий в сфере энергетики;

второе чтение: №13450 — проект закона об инфраструктурных проектах в сфере энергетики, представляющих общественный интерес;

вопросы ратификации соглашений.

Напомним

Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №156, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.