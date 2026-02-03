$42.970.16
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 11581 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 12673 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 14871 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 18836 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 28600 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 38123 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 27441 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 46138 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 23847 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
публикации
Эксклюзивы
В ВР стартует рекордная 15-я сессия: уже принял присягу новый нардеп от "Слуги народа" и выступил Генсек НАТО

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Сергей Карабута, избранный народным депутатом от "Слуги народа", принял присягу в Верховной Раде. Он официально начал свою работу в качестве парламентария.

В ВР стартует рекордная 15-я сессия: уже принял присягу новый нардеп от "Слуги народа" и выступил Генсек НАТО

В Верховной Раде во время заседания сегодня избранный народным депутатом от "Слуги народа" Сергей Карабута принял присягу нардепа, пишет УНН.

Подробности

"Занимайте место в зале", - сказал после принятия присяги Карабутой председательствующий на заседании ВР первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.

После этого выступление с трибуны парламента начал Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который находится с визитом в Украине.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, основные тезисы Генсека НАТО:

  • "страны НАТО за год обеспечили 75% всех ракет, поступивших на фронт, и 90% ракет ПВО";
    • "страны НАТО разрабатывают с Украиной оружие и быстро поставляют в страну";
      • "длительный мир требует участия США и Канады. Они готовы предоставить определенные гарантии. Коалиция желающих нарабатывает эти гарантии";
        • "как только будет достигнуто мирное соглашение, сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласятся. Другие страны будут оказывать поддержку другим способом";
          • "Украине нужен долгосрочный мир, а не второй Будапештский меморандум или минские договоренности".

            Дополнение

            Сегодня в ВР стартует рекордная для одного созыва 15-я сессия парламента. "Никогда в истории даже до 13-й сессии не дотягивал парламент, но из-за войны и здесь поставил рекорд", - отметил накануне нардеп Ярослав Железняк.

            Согласно повестке дня, сегодня ВР также планирует рассмотреть:

            • доклад министра по делам ветеранов Украины;
              • первое чтение: №14067 — проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения;
                • повторное второе чтение: №13219 — проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников;
                  • первое чтение: №14216 — проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления платежеспособности отдельных государственных предприятий в сфере энергетики;
                    • второе чтение: №13450 — проект закона об инфраструктурных проектах в сфере энергетики, представляющих общественный интерес;
                      • вопросы ратификации соглашений.

                        Напомним

                        Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №156, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.

                        Юлия Шрамко

                        Политика
                        Энергетика
                        Отопление
                        Электроэнергия
                        Марк Рютте
                        Слуга народа
                        НАТО
                        Украина