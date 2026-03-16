Трое раненых и пожар: в Запорожской ОВА показали последствия вражеской атаки
Киев • УНН
В результате удара по частному сектору пострадали 18-летний парень и две женщины. Спасатели ликвидировали возгорание и оказали помощь пострадавшим.
В результате вражеской атаки на Запорожье пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Подробности
По его словам, ранения получили 18-летний парень и женщины 48 и 81 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
россияне атаковали частный сектор БпЛА. Пожар, возникший на месте атаки, спасатели уже ликвидировали
Напомним
Поздно вечером в воскресенье, 15 марта, враг атаковал Запорожье и область. Повреждены дома, произошел пожар.
