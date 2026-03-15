Авиаудар рф по Запорожью - полиция показала видео
В результате атаки по жилой застройке два человека погибли и более 20 получили ранения. Полицейские оказывали первую помощь пострадавшим среди руин.
Украинские полицейские показали первые минуты после авиаудара вс рф по жилой застройке Запорожья, когда два человека погибли, а более двух десятков получили ранения. Кадры опубликовали в Telegram-канале Национальной полиции Украины, передает УНН.
На видео можно увидеть, что жилой двор вблизи многоэтажки, оказавшейся под ударом противника, завален сломанными деревьями, битым стеклом и кусками железа.
Люди, которые встречаются на пути полицейских, - в шоковом состоянии.
Одному из пострадавших правоохранитель перевязывает травмированную конечность прямо на скамейке у подъезда.
В самих квартирах люди пострадали от острых осколков стекла. Одна из женщин жалуется, что стекло, очевидно, попало ей в глаз и теперь она не видит.
Некоторых из жильцов многоэтажки приходится спускать вниз, к машинам "скорой помощи" на мягких носилках, так как люди получили переломы и резаные раны ног.
14 марта 2026 года россия ударила по жилым кварталам Запорожья. Более 20 человек получили различные травмы и ранения. Два человека погибли. Один пострадавший погиб мгновенно, а 17-летний парень умер в больнице, куда его госпитализировали.