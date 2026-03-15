13:39 • 6856 просмотра
Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
15 марта, 10:18 • 15161 просмотра
Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
15 марта, 00:18 • 42945 просмотра
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43 • 45689 просмотра
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22 • 40137 просмотра
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
14 марта, 16:51 • 34051 просмотра
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 58115 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
14 марта, 13:14 • 55585 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
14 марта, 07:48 • 26812 просмотра
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистикиPhotoVideo
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 64433 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Авиаудар рф по Запорожью - полиция показала видео

Киев • УНН

 • 1842 просмотра

В результате атаки по жилой застройке два человека погибли и более 20 получили ранения. Полицейские оказывали первую помощь пострадавшим среди руин.

Авиаудар рф по Запорожью - полиция показала видео

Украинские полицейские показали первые минуты после авиаудара вс рф по жилой застройке Запорожья, когда два человека погибли, а более двух десятков получили ранения. Кадры опубликовали в Telegram-канале Национальной полиции Украины, передает УНН.

Подробности

На видео можно увидеть, что жилой двор вблизи многоэтажки, оказавшейся под ударом противника, завален сломанными деревьями, битым стеклом и кусками железа.

Люди, которые встречаются на пути полицейских, - в шоковом состоянии.

Одному из пострадавших правоохранитель перевязывает травмированную конечность прямо на скамейке у подъезда.

В самих квартирах люди пострадали от острых осколков стекла. Одна из женщин жалуется, что стекло, очевидно, попало ей в глаз и теперь она не видит.

Некоторых из жильцов многоэтажки приходится спускать вниз, к машинам "скорой помощи" на мягких носилках, так как люди получили переломы и резаные раны ног.

Контекст

14 марта 2026 года россия ударила по жилым кварталам Запорожья. Более 20 человек получили различные травмы и ранения. Два человека погибли. Один пострадавший погиб мгновенно, а 17-летний парень умер в больнице, куда его госпитализировали.

Александра Василенко

