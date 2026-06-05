Как понять, что что-то пошло не так: советы врачей беременным

В условиях постоянного напряжения и стресса, вызванного войной, растет количество патологий у беременных. Врачи советуют женщинам больше внимания уделять своему состоянию и не списывать все на простую усталость или "гормоны". На какие симптомы советуют обращать внимание специалисты, читайте в материале УНН.

Наблюдайте за движениями ребенка

Специалисты Перинатального центра Киева обращают особое внимание на необходимость наблюдать за движениями ребенка.

Большинство женщин впервые чувствуют движения ребенка на 18-20 неделе беременности. Если это первая беременность, то иногда женщины не осознают, что это движения ребенка, вплоть до 20 недели. При повторной беременности движения часто ощущаются уже с 16 недели. Движения ощущаются как удар, вибрация, шуршание или перекатывание. Пик активности ребенка приходится на дневные и вечерние часы.

По мере роста ребенка количество и тип движений будут меняться в соответствии с графиком активности ребенка. Количество движений, как правило, будет увеличиваться до 32 недель беременности, а затем оставаться примерно таким же, хотя тип движения может меняться ближе к сроку родов. Часто, если вы заняты, вы можете не заметить все движения. Важно, чтобы вы продолжали чувствовать, как ваш ребенок двигается, до самых родов. Также ваш ребенок должен двигаться во время родов.

Специалисты акцентируют внимание на том, что нет какой-то универсальной формулы количества движений или их особенностей. Беременной следует обращать внимание на изменения в движениях и активности.

Если вы чувствуете, что количество движений уменьшилось или изменилось — нужно немедленно обратиться за помощью к специалистам.

Следите за своим давлением и обращайте внимание на отеки

Внезапное повышение артериального давления у беременной может быть признаком возникновения состояния, которое называется преэклампсия. Обычно, как указывают специалисты столичного Перинатального центра, оно развивается после 20 недель беременности. Кроме повышения давления оно также сопровождается появлением белка в моче. Если вы заметили рост артериального давления, то это уже повод проконсультироваться с врачом.

У одной из 200 женщин (0,5%) развивается тяжелая преэклампсия во время беременности.

Симптомы тяжелой преэклампсии:

сильная головная боль, которая не снимается простыми болеутоляющими;

проблемы со зрением, такие как нечеткость зрения или мелькание перед глазами;

сильная боль чуть ниже ребер;

быстро увеличивающийся отек лица, рук или ног;

изжога, которую не облегчают антациды;

плохое самочувствие.

Эти симптомы являются серьезными и требуют немедленного обращения к врачу.

Отеки, боль в ногах, одышка также могут быть проявлениями тромбоза глубоких вен, особенно если вы много сидите.

Признаки преждевременных родов - симптомы для самоконтроля

Характерные симптомы, сигнализирующие о начале преждевременных родов:

ощутимое, активное шевеление плода;

количество схваток — более 4 в час;

схваткообразная тянущая боль в нижней части живота;

чувство давления на органы малого таза, частые позывы в туалет;

отхождение околоплодных вод небольшими порциями (подтекание).

Если вы заметили любые необычные симптомы или изменения своего состояния — немедленно обратитесь к акушеру-гинекологу.

Врачи подчеркивают важность самоконтроля беременных и немедленного обращения к специалистам при появлении необычных симптомов или изменениях в активности плода. Медики объясняют, что иногда симптом, который кажется женщине малозначимым, может дать очень много информации о ее состоянии.

"В период беременности в крови повышается уровень кортизола, происходят изменения в сердечно-сосудистой системе и растет потребность в кислороде. Организм становится более уязвимым не только к стрессу, но и, например, к инфекциям или гипоксии", - объясняет заведующий кафедрой госпитального акушерства и гинекологии и последипломного образования Национального медицинского университета им. Богомольца, профессор, заслуженный врач Дмитрий Говсеев.

Профессор также подчеркивает, что не стоит пренебрегать такими симптомами, как нарушение сна, внезапная раздражительность или снижение настроения, плаксивость или постоянная тревожность - они могут свидетельствовать, в частности, о том, что хронический стресс влияет на организм женщины.