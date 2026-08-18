Дмитрий Говсеев

С какими патологиями все чаще сталкиваются беременные и как их предотвратить

Акушер-гинеколог отметил, что все больше беременных имеют сочетание патологий, таких как, например, анемия и диабет. Он также подчеркнул проблему недостаточно обследованных женщин, в частности из прифронтовых территорий.