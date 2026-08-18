Дмитрий Говсеев
Рождаемость в столице снизилась довольно существенно. Об изменении показателей рассказал директор Перинатального центра столицы Дмитрий Говсеев.
Перинатальный центр Киева официально предоставляет платные услуги, оплата за которые осуществляется исключительно через кассу на счёт учреждения. Директор Дмитрий Говсеев опроверг связи с фирмой "Медлайф", которая была субарендатором помещений.
За первое полугодие 2026 года в Киеве родилось 8 352 ребенка, что является самым высоким показателем в Украине. Однако рождаемость в столице упала на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
24-летняя женщина родила двух мальчиков и девочку путем кесарева сечения. С 2024 года в центре родилось 8 троен.
Акушер-гинеколог отметил, что все больше беременных имеют сочетание патологий, таких как, например, анемия и диабет. Он также подчеркнул проблему недостаточно обследованных женщин, в частности из прифронтовых территорий.
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