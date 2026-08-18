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Дмитрий Говсеев

Заслуженный врач Украины
Говсеев Дмитрий Александрович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, врач-акушер-гинеколог высшей категории. Директор Перинатального центра Киева. Заведующий Кафедрой госпитального акушерства и гинекологии и последипломного образования Национального медицинского университета им. Богомольца. Входит в состав ученых советов вуза, проходил стажировку в ЕС, имеет значительный научный вклад: учебные пособия, патенты на изобретения и полезные модели, автор уникальных методик.
1985
Окончил Киевский медицинский институт им. акад. А.А.Богомольца
1997
Возглавил отделение патологии беременных роддома №5 в Киеве
1998
Занял должность заместителя главного врача по медицинской части Киевского городского роддома №5
2019
Занял должность главврача Киевского городского роддома №5
2020
Стал директором Киевского городского роддома №5
2024
Занял должность директора КНП «Перинатальный центр г. Киева»
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