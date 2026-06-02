Родиться во время войны: как киевские врачи обеспечивают непрерывную работу вопреки атакам врага

В ночь массированной атаки на столицу, пока россия несла смерть и разрушения, в Перинатальном центре Киева родились 5 детей. Подобное сейчас уже может казаться нормой, но на самом деле за этим стоит колоссальная работа и неукоснительное соблюдение протоколов безопасности, пишет УНН.

Украинские больницы адаптируются: обустраивают укрытия, устанавливают альтернативные источники питания и обеспечивают бесперебойное водоснабжение, разрабатывают алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях.

Еще до полномасштабного вторжения нам сделали предложение поставить пеллетную котельную, независимую от централизованного теплоснабжения. Оно еще и дешевле. Сегодня мы, пожалуй, единственный роддом, который может полностью автономно существовать. Собственная котельная. Собственная скважина — вода есть всегда, даже когда ничего нет. Запасы воды. Пищеблок, работающий без внешнего энергоснабжения. Генераторы на каждом филиале. Таких больниц в Киеве, которые полностью могут быть автономными, — всего шесть УНН директор Перинатального центра Дмитрий Говсеев. – рассказал в интервью директор Перинатального центра Дмитрий Говсеев.

Установлен в Перинатальном центре и соответствующий протокол действий на случай объявления тревоги, например, пациентку, у которой еще не началась активная фаза родов — сразу переводят в укрытие. Обустроены в укрытии и места для родов. Если же женщина на операционном столе, то операция продолжается в защищенном операционном блоке. Все действия отработаны, каждый врач и сотрудник знает свою роль в той или иной ситуации.

Вся медицинская команда готова к действиям по утвержденным алгоритмам реагирования на чрезвычайные происшествия – без остановок и без паники. На случай критической ситуации отработаны маршруты эвакуации, постоянно поддерживается связь с городскими службами.

Такой подход позволяет Центру не прекращать свою работу даже в самые сложные периоды.