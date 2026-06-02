В Киеве олененок спрятался под машиной от обстрела

На столичных Осокорках заметили олененка, который залез под автомобиль. По сообщениям местных СМИ и соцсетей, животное искало укрытие во время обстрела, передает УНН.

Инцидент произошел в Киеве в районе Осокорков. По информации, распространившейся в соцсетях, маленький олень оказался под припаркованной машиной.

Очевидцы предполагают, что животное испугалось из-за обстрела и пыталось найти безопасное место. Кроме того, на кадрах видно, что у животного есть раны на теле.

В больнице скончался еще один пострадавший от атаки на столицу 2 июня. Общее число погибших в результате этого обстрела возросло до пяти человек.