Уже 63 пострадавших в Киеве из-за российской атаки

В Киеве количество пострадавших в результате массированной атаки рф увеличилось до 63, сообщил во вторник глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.

На данный момент известно, что в результате атаки пострадали 63 человека. Среди раненых — трое детей в возрасте 3, 11 и 17 лет. К сожалению, четыре человека погибли — написал Ткаченко.

Ранее было известно о 4 жертвах и 58 пострадавших в Киеве из-за атаки рф.