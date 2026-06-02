рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
Киев • УНН
Россия атаковала Киев баллистикой и дронами, поразив энергетические объекты. В столице работает ПВО и начались отключения электроэнергии.
российские войска в ночь на 2 июня осуществляют масштабную комбинированную атаку на Киев с применением баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников. В столице непрерывно работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Детали
По данным Воздушных сил, перед ракетной атакой враг запустил десятки ударных дронов по разным регионам Украины. После этого были зафиксированы пуски крылатых ракет и баллистического вооружения. Мониторинговые каналы также сообщали о ракетах, вероятно типа "Циркон", которые двигались на Киев со стороны Черниговщины.
В КГВА призвали не покидать укрытий
Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко обратился к жителям столицы с призывом оставаться в безопасных местах.
Враг бьет баллистическими ракетами. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях
По информации мониторинговых ресурсов, по Киеву уже было выпущено не менее 14 баллистических ракет. Также сообщается о новых волнах ракет, которые продолжают двигаться в направлении столицы.
Мониторы сообщают об ударах по энергетической инфраструктуре
Мониторинговые каналы заявили, что российские войска наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Киева.
Рашисты бьют по ТЭЦ Киева, раздаются громкие взрывы, находитесь в укрытиях и не подходите к окнам. Киев под массированной атакой, на столицу непрерывно летят ракеты
Официального подтверждения информации о возможном поражении ТЭЦ на данный момент нет. В то же время атака на столицу продолжается, сообщается об отключении света в некоторых районах.
Впоследствии Тимур Ткаченко сообщил: "В Подольском районе горят нежилые постройки. В Оболонском районе возле детского сада упали обломки БпЛА. Предварительно, без пострадавших. Службы следуют. На другой локации в Оболонском районе зафиксировано возгорание на территории недостроя."
