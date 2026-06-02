рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами

российские войска в ночь на 2 июня осуществляют масштабную комбинированную атаку на Киев с применением баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников. В столице непрерывно работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.

По данным Воздушных сил, перед ракетной атакой враг запустил десятки ударных дронов по разным регионам Украины. После этого были зафиксированы пуски крылатых ракет и баллистического вооружения. Мониторинговые каналы также сообщали о ракетах, вероятно типа "Циркон", которые двигались на Киев со стороны Черниговщины.

Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко обратился к жителям столицы с призывом оставаться в безопасных местах.

По информации мониторинговых ресурсов, по Киеву уже было выпущено не менее 14 баллистических ракет. Также сообщается о новых волнах ракет, которые продолжают двигаться в направлении столицы.

Мониторинговые каналы заявили, что российские войска наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Киева.

