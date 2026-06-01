Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня

С 1 июня в Украине вступает в силу ряд изменений и важных дедлайнов в социальной, экономической, образовательной и военной сферах.

Речь идет о выплатах ВПЛ, оцифровке трудовых книжек, государственных программах, бронировании, НМТ, завершении учебного года и поддержке бизнеса в энергетике, передает УНН.

Изменения в правилах бронирования работников

В июне меняются подходы к бронированию военнообязанных работников на критически важных предприятиях. Правительство обновило критерии, которые должны сделать механизм более прозрачным и уменьшить риск формального использования статуса критичности.

Ключевое изменение касается уровня средней зарплаты. Для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работников она должна составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн. Для предприятий на прифронтовых территориях остается более низкий порог — 2,5 минимальной зарплаты, или 21 618 грн.

Также забронированные работники и совместители должны учитываться в квоте бронирования только один раз. Министерства и областные военные администрации должны пересмотреть собственные критерии, а предприятия — подтвердить соответствие обновленным требованиям в установленные сроки.

Повышение зарплат военным

С начала месяца стартует первый этап пересмотра денежного обеспечения военных. Речь идет не об одномоментном повышении выплат для всех, а о запуске новой модели, которую должны детализировать правительство и Минобороны.

По предварительным параметрам, минимальное обеспечение для военных на тыловых должностях планируют повысить до 30 тыс. грн. Для военных, выполняющих боевые задачи, выплаты должны быть значительно выше. Отдельно обсуждаются специальные условия для пехоты и подразделений на передовой: в зависимости от задач суммы могут составлять 250 – 400 тыс. грн в месяц.

В то же время окончательные выплаты будут зависеть от нормативных решений, приказов командования и фактического участия военных в боевых задачах.

Трансформация условий службы в армии

В июне стартует запуск первых элементов комплексной трансформации условий рекрутинга и службы в Силах обороны. Речь идет о новой контрактной модели, более понятных сроках службы и подходах к ротациям.

Минобороны сообщало, что готовит решение по справедливой модели выплат, новым контрактам и более понятным правилам прохождения службы. Отдельно анонсировали специальные контракты для пехоты и военных, выполняющих задачи на передовой.

Другими словами, у украинских защитников появится возможность поэтапно увольняться со службы.

Обновления в приложении Резерв+

В приложении Резерв+ планируют усилить рекрутинговую функцию: пользователям будут предлагать вакансии в Силах обороны с учетом их гражданской профессии, опыта и навыков.

Таким образом, на смену массовому оповещению придет более адресный и персонализированный подбор специалистов для армии. Для персонификации профиля будут использовать данные из государственных реестров, в частности Пенсионного фонда.

Заметим, что сейчас ВСУ нуждаются в водителях, связистах, медиках и IT-специалистах.

В то же время окончательный механизм работы новой функции еще не детализирован. Остается открытым вопрос, как система будет учитывать ФЛП, фрилансеров и людей с неформальным опытом.

Также пока неизвестно, будут ли такие предложения носить исключительно рекомендательный характер или будут связаны с мобилизационными процедурами.

Дедлайн для выплат ВПЛ

1 июня завершается срок подачи заявок на помощь для детей ВПЛ. Прежде всего речь идет о детях из числа ВПЛ, которые могут получать помощь независимо от дохода родителей.

Если заявление подать до 1 июня 2026 года, выплату начислят с 1 февраля 2026 года. После этой даты помощь будут назначать уже с месяца обращения.

Обновленный механизм также касается нетрудоспособных переселенцев, которым ранее могли прекратить выплаты из-за имущественного критерия. При условии обращения до 1 июня помощь таким людям могут начислить с 1 января 2026 года. Подать заявление можно через сервисные центры Пенсионного фонда, веб-портал ПФУ, по почте, ЦНАП или уполномоченных лиц местной власти.

Какими будут пенсии в июне 2026 года

Отдельного масштабного повышения пенсий именно с 1 июня не предусмотрено. В то же время в июне часть пенсионеров может получить выплаты с учетом уже принятых решений, в частности автоматического перерасчета для тех людей пенсионного возраста, которые еще работают.

Также сохраняются возрастные надбавки для пенсионеров старше 70 лет. То есть речь идет не о новой индексации для всех, а о действующих механизмах поддержки отдельных категорий.

Тарифы на коммунальные услуги

С 1 июня в Украине не вступают в силу новые тарифы на электроэнергию для населения. Действующая цена для бытовых потребителей остается на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Ее действие правительство продлило до 31 октября 2026 года.

Стоимость газа для большинства бытовых потребителей также остается стабильной. Для клиентов "Нафтогаза" по тарифному плану "Фиксированный" цена составляет 7,96 грн за кубометр с НДС. Этот тариф действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Завершение правительственной программы "Кешбэк на топливо"

31 мая был последний день, когда украинцы могли воспользоваться преимуществами программы от Кабмина "Кешбэк на топливо". Денежную компенсацию за покупку бензина и дизеля на АЗС получили 2,3 миллиона водителей. Это позволило людям сэкономить от 5% до 15% в зависимости от вида топлива. По словам главы правительства Юлии Свириденко, 91% пользователей этой программы – владельцы автомобилей эконом-класса с небольшим объемом двигателя.

Важные даты в государственных программах "Национальный кешбэк" и "Скрининг 40+"

Накопленный "Национальный кешбэк" нужно использовать до 30 июня. После этой даты неиспользованные средства должны вернуться в государственный бюджет. Потратить кешбэк можно на коммунальные услуги, лекарства, медицинские изделия, книги, почтовые услуги, украинские товары, благотворительность и донаты на ВСУ.

Изменения также касаются программы "Скрининг здоровья 40+". После зачисления средств человек должен пройти обследование в течение двух месяцев. Если деньги не использовать за это время, они вернутся в государственный бюджет. Те, кто получил средства до 1 мая 2026 года, могут использовать их до 30 июня.

Кредиты на энергогенерацию для бизнеса

Для предпринимателей с июня стартует программа поддержки энергетической устойчивости. Она предусматривает доступные кредиты для крупного и среднего бизнеса на строительство или развитие собственной генерации, в частности газовых установок, биогазовых объектов и систем накопления энергии.

Бизнес сможет привлекать финансирование в гривневом эквиваленте от 1 до 25 млн евро сроком до пяти лет. Для предприятий на прифронтовых территориях минимальная сумма кредита ниже — от 500 тыс. евро. Ожидается, что эффективная ставка составит около 10%, а разницу между рыночной и льготной ставкой будет компенсировать государство.

Оцифровка трудовых книжек

Переходный период для оцифровки трудовых книжек длится до 10 июня 2026 года. До этой даты работодатели и работники должны подать сканированные копии документов о трудовой деятельности для внесения данных в электронный реестр.

Оцифровка нужна для того, чтобы информация о стаже была доступна в системе Пенсионного фонда. Это должно упростить назначение пенсии, проверку страхового стажа и уменьшить риски в случае потери бумажных документов.

После 10 июня бумажная трудовая книжка не теряет силы, а страховой стаж не исчезает автоматически. Однако людям советуют не откладывать подачу документов, ведь ошибки в записях или отсутствие информации о страховом стаже лучше выявить заранее.

Сессия Национального мультипредметного теста (НМТ)

Основная сессия НМТ-2026 длится с 20 мая по 25 июня. Официальные результаты основной сессии должны разместить в персональных кабинетах участников до 3 июля.

Дополнительную сессию НМТ запланировали на 17 – 24 июля, а ее результаты должны объявить до 29 июля.

