В Украине готовят новые военные контракты с изменениями в зарплате - Премьер говорит, планируют в этом году

В Украине готовят реформу с новыми контрактами для военных, которую планируют ввести уже в этом году, зарплата будет зависеть от должности и обязанностей, заявила Премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНН.

Детали

"Начну, наверное, с зарплат для военнослужащих и по расходам на Вооруженные Силы Украины. Хочу еще раз повторить, это наш долг – искать источники и обеспечивать выполнение всех наших обязательств перед военнослужащими, на плечах которых сегодня держится наше государство. 2,8 триллиона – это расходы нашего государственного бюджета, самые большие расходы. И логично, что это военное направление", - отметила Премьер.

Министерство обороны провело и проводит соответствующий аудит по заработным платам и работает над тем, чтобы ввести уже в этом году контрактную форму. Мы проговорили с министром обороны соответствующие контракты, которые будут предлагаться - сказала Свириденко.

Она предположила, что "в целом мы за пару недель сможем выйти и проговорить с парламентариями".

Но как раз эти контракты и дадут возможность иметь дифференцированную заработную плату, в зависимости от того, на какой должности и какую функцию выполняет тот или иной военнослужащий. И это важное… очень важная реформа - подчеркнула Свириденко.

Реформа ТЦК в работе, ее еще не готовы коммуницировать наружу - Премьер