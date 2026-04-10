Реформа ТЦК в работе, ее еще не готовы коммуницировать наружу - Премьер

Реформа ТЦК находится в работе в профильном министерстве, сейчас она обсуждается внутри правительства, ее еще не готовы коммуницировать наружу, заявила Премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНН.

Что касается реформы ТЦК. Она действительно объявлена, над ней работает профильное министерство, профильный министр, и я думаю, что за деталями Михаил Альбертович может сказать. Мы еще пока не готовы коммуницировать наружу, мы внутри обсуждаем, как только у нас будет финальный окончательный вариант, обязательно проведем соответствующие консультации с парламентариями - сказала Премьер Свириденко.

Начало реформы мобилизации не ожидается с 1 апреля, соответствующий план будет позже, разъяснили ранее в Минобороны.