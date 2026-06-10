Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке

Руководство Бюро экономической безопасности может быть привлечено к уголовной ответственности из-за попыток введения в заблуждение Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики во время представления отчета о достижениях БЭБ за 2025 год. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский.

БЭБ пыталось выдать желаемое за действительное

Председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев раскритиковал Бюро экономической безопасности за попытку обмануть членов комитета использованием старых данных в отчетности по достижениям БЭБ за прошлый год, в частности возмещения убытков государству. По его словам, правоохранители попытались завысить показатели своей работы.

Вы не дадите мне соврать, одним из первых на своем канале, публично я выражаю искреннюю благодарность БЭБ, если что-то происходит позитивное. Но если вы публикуете, объявляете недостоверные данные, вы этим дискредитируете и себя, и нас, и все наше дело. Так не может быть. Смотрите, вы указали в отчете, что по результатам 2025 года возмещено убытков государству деньгами, только что Вы это подтвердили, на сумму 3,8 миллиарда гривен. Анализ, проведенный нами, вашей же предоставленной нам информации, свидетельствует о том, что 2,8-2,9 миллиарда гривен – это вообще не 2025 год. Это с 2022 по 2024. Зачем Вы пишете недостоверные данные в отчете БЭБ? - спросил Гетманцев у руководства, однако этот вопрос остался без ответа.

По его словам, в комитете сверили конкретные платежные поручения с указанием дат проведения платежей. Если учитывать только фактические поступления за 2025 год на соответствующие бюджетные счета, сумма возмещения составляет лишь около 47 млн грн, а не 3,8 млрд грн, как пытались заверить в БЭБ.

Служебное преступление

Завышение показателей возмещения убытков государству в отчетности БЭБ может иметь не только политические, но и юридические последствия. Речь идет о возможных служебных правонарушениях и даже уголовной ответственности должностных лиц БЭБ, считает судья в отставке Денис Невядомский.

По его мнению, если озвученные Гетманцевым факты соответствуют действительности, должностные лица БЭБ могут нести ответственность сразу по нескольким направлениям.

Это служебные преступления. Кроме общих статей за служебный подлог (ст. 366 УК) и злоупотребление властью (ст. 364 УК), в данном случае действуют особые нормы: препятствование деятельности народных депутатов и комитетов (ст. 351 УК) – предоставление заведомо ложной информации на запрос или во время отчета перед комитетом ВРУ наказывается штрафом, арестом или ограничением свободы на срок до трех лет - пояснил Невядомский.

Кроме уголовно-правовых рисков, ситуация может иметь и серьезные кадровые последствия для руководства БЭБ. Судья в отставке напомнил, что Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" требует от БЭБ регулярной, прозрачной и правдивой отчетности.

Выявление фальсификаций в отчете является прямым основанием для признания работы руководства БЭБ неудовлетворительной. Это влечет за собой дисциплинарную ответственность Директора БЭБ перед Кабинетом Министров - добавил Невядомский.

Кризис доверия к Бюро

В последнее время претензии к работе Бюро экономической безопасности значительно усилились, в частности из-за разоблачения сотрудников БЭБ в коррупции, критики бизнес-сообщества относительно использования уголовных производств как инструмента давления и дискуссий о необходимости проверки дел, которые расследует бюро.

По информации Генерального прокурора Руслана Кравченко, в двух отдельных уголовных производствах разоблачены старший детектив территориального управления БЭБ в Киевской области и аналитик центрального аппарата Бюро, которые использовали служебное положение для получения неправомерной выгоды.

Один, по данным следствия, требовал 15 тысяч долларов у мужчины, который ранее фигурировал в деле по изготовлению и сбыту поддельных денег, за то, чтобы не привлекать его повторно к уголовной ответственности. Другой - пообещал представительнице предприятия посодействовать в выдаче лицензии на хранение горючего через свои связи в налоговой службе за 2 тысячи долларов.

Система, которая должна защищать экономику государства, не может быть местом для тех, кто пытается использовать должность для собственного обогащения - отметил генпрокурор Руслан Кравченко.

Народные депутаты, опрошенные УНН, заявили о необходимости аудита уголовных производств, которые расследует БЭБ, на предмет их заказного характера. Они также указывают на необходимость перезагрузки и очистки правоохранительного органа.

БЭБ преследует украинский авиабизнес

Показательным кейсом для проверки законности уголовных производств, которые расследует Бюро экономической безопасности, может стать ряд уголовных производств против авиаперевозчиков. Как сообщал УНН, БЭБ расследует ряд дел в отношении по меньшей мере пяти украинских авиакомпаний, среди которых МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и "Скайлайн". Эти авиаперевозчики берут воздушные суда в лизинг за рубежом у компаний-нерезидентов Украины. В Бюро убеждены, что авиакомпании должны были бы платить в Украине роялти, то есть сбор, взимаемый за пользование интеллектуальной собственностью. При этом абсолютно игнорируется тот факт, что транспорт не является интеллектуальной собственностью, а между Украиной и рядом стран действуют Конвенции об избежании двойного налогообложения. Согласно этим соглашениям, украинские компании платят налоги именно за лизинг и в тех странах, резидентами которых являются компании-лизингодатели.

Именно на этой, не подкрепленной законодательством, правовой конструкции базируются уголовные производства за уклонение от уплаты налогов. Однако проблема заключается в том, что такая позиция противоречит как международной практике, так и судебным решениям, которые уже сформировались в Украине.

Украинские суды уже неоднократно рассматривали аналогичные споры по аренде и лизингу транспортных средств у нерезидентов и становились на сторону бизнеса, указывая, что лизинг транспорта – это не роялти.

Эту позицию разделяют и профильные юристы, налоговые эксперты и специалисты в сфере международного налогообложения, опрошенные УНН. Они подчеркивают, что международные конвенции об избежании двойного налогообложения имеют приоритет над внутренними трактовками налоговых органов, а лизинговые платежи за транспорт не могут приравниваться к роялти.

Именно поэтому уголовные производства в отношении авиакомпаний все больше напоминают не борьбу с преступлениями в экономической сфере, а попытку создать искусственный налоговый спор через механизмы уголовного преследования.