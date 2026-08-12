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The New York Times

Доступные общежития, расширение «єОселі» и новые гранты — Зеленский анонсировал ряд решений для молодежи

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Президент заявил о повышении стипендий с 1 сентября и неизменности платы за общежития. Также анонсировано расширение программы «єОселя» и новые гранты для молодежи.

Доступные общежития, расширение «єОселі» и новые гранты — Зеленский анонсировал ряд решений для молодежи

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сохранения доступности общежитий для студентов, а также анонсировал расширение программы "єОселя" и новые гранты для молодежи. Об этом Зеленский заявил во время Украинского молодежного форума, передает УНН

С 1 сентября будут увеличены стипендии. Минимальная академическая стипендия составит 4 тыс. гривен, повышенная — более 5 тыс., для особых специальностей — более 7 тыс. гривен. Это очень важно. Финансирование правительством Украины уже предусмотрено, но важно также и другое: раньше бывало так, что повышение стипендий означало и увеличение платы за студенческие общежития. И в этом году мы очень хотим этого избежать. Я очень попросил чиновников подготовить такие изменения и подготовить соответствующие решения, которые обеспечат на следующий учебный год неизменность платы за общежития в украинских университетах. Никакого повышения платы за общежития быть не должно, несмотря на рост стипендий 

- сказал Зеленский. 

По его словам, это позволит студентам больше, чуть больше почувствовать, что стипендии выросли. 

Стипендии студентов вырастут вдвое с сентября - Минфин08.12.25, 15:00 • 2952 просмотра

Также он подчеркнул необходимость расширить программу "єОселя", чтобы как можно больше молодых украинцев, украинок, молодых семей могли жить в собственной квартире или в собственном доме.

Соответствующие шаги по уменьшению первоначального взноса уже были сделаны, но объем программы остается недостаточным. Это нужно исправить. Правительство Украины должно представить соответствующие предложения, соответствующие решения 

- добавил Зеленский. 

Президент также подчеркнул необходимость привлечения молодежи к работе внутри общин: к управлению общинами, определению ключевых процессов, восстановлению общин после обстрелов.

Кроме того, глава государства сообщил, что готовится расширение программы грантов для молодежи.

Программу президентских грантов для общин мы расширим за счет увеличения количества общин, в которых действует программа. Но нужно сделать больше. Я прошу правительство во взаимодействии с общинами и украинскими банками предложить дополнительные такие возможности для наших людей, для молодежи, чтобы у людей было как можно больше причин оставаться в Украине, работать, работать на наше государство, на свою семью, чувствовать, что наше государство, наша Украина — это единственное место в мире, в котором хочется быть, жить, посвящать свое время, посвящать свою жизнь 

- резюмировал Президент. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас восприятие НМТ таково, что оно добавляет стресса, а потому это стоит исправить. Также необходимо предусмотреть удобные условия сдачи НМТ, в том числе возможность сдать его повторно. 

Павел Башинский

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Украина