Смертельное ДТП на Дарницком мосту - водителю Tesla грозит до 8 лет лишения свободы
Киев • УНН
Водитель Tesla на скорости 189,7 км/ч столкнулся с Suzuki и Lanos, в результате чего погибла 63-летняя пассажирка. Ему вменяют нарушение ПДД, повлекшее смерть.
Правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу о смертельном ДТП, произошедшем в конце апреля недалеко от съезда с Дарницкого моста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.
Подробности
Следствие установило, что водитель Tesla, двигаясь в сторону правого берега, ехал с втрое превышенной скоростью (189,7 км/ч) и столкнулся с автомобилями Suzuki и Lanos, которые двигались в том же направлении. Во время совершения ДТП водитель Tesla был трезв.
Пассажирка Lanos, 63-летняя женщина, получила тяжелые травмы, от которых умерла на месте аварии. Другие участники ДТП не пострадали.
32-летнему водителю Tesla сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, с возможным лишением права управления транспортными средствами на срок до 3 лет.
Напомним
В селе Суховоля во Львовской области 68-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter, по результатам освидетельствования находившийся в состоянии опьянения, наехал на 38-летнего военнослужащего, который погиб на месте.