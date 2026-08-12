россияне атаковали Запорожье, повреждены торговый центр и частный дом
Киев • УНН
Ночью 12 августа российские войска атаковали Запорожье, повредив торговый центр и частный дом. Пожары потушили, пострадавших нет.
Российские войска ночью 12 августа атаковали Запорожье, в результате удара повреждены торговый центр и частный дом, в зданиях возникли пожары. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров в своём Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
В результате вражеского удара по Запорожью повреждён торговый центр. Возник пожар
Ранее начальник ОВА заявил, что в результате атаки также повреждён частный дом. В нём выбило окна, повредило ворота и забор. Пожар, возникший после удара, спасатели уже потушили.
По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.
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