Из-за атаки РФ в Запорожской области община осталась без света
Киев • УНН
В результате вражеского удара в Запорожской области без электроснабжения осталась Беленьковская община. Восстановительные работы начнутся, когда позволит ситуация с безопасностью.
В Запорожской области после атаки рф без электроснабжения осталась одна община. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров, передаёт УНН.
В результате вражеского удара без электроснабжения находится Беленьковская община. Восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью
Жертвами атаки рф на Запорожье стали 7 человек, объявлен траур11.08.26, 16:14 • 2424 просмотра