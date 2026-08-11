Били ножом и кастетом — задержаны двое несовершеннолетних, нападавших на женщин на столичном Подоле
Киев • УНН
В Киеве задержали двух несовершеннолетних, нападавших на женщин в Подольском районе. Парни 16 и 17 лет били жертв ножом и кастетом, одной женщине нанесли тяжёлые ранения.
В Киеве правоохранители задержали двух подростков, которые, по информации следствия, нападали на женщин в Подольском районе. Злоумышленники били своих жертв ножом и кастетом. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киеве, пишет УНН.
Досудебным расследованием установлено, что подозреваемые — местные жители Подольского района в возрасте 16 и 17 лет. Молодые люди вечером употребляли алкогольные напитки, после чего совершали преступления
Так, на Почтовой площади злоумышленники спровоцировали конфликт и напали на 48-летнюю местную жительницу. 17-летний нападавший ударил ее в лицо кастетом, а его младший товарищ нанес два ножевых ранения в живот. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Впоследствии, в тот же вечер, идя по улице Межигорской, фигуранты напали на 43-летнюю киевлянку, и один из фигурантов нанес ей удары кастетом по лицу, причинив ушиб головного мозга и другие травмы.
Оперативники с помощью сотрудников криминального анализа разыскали нападавших, после чего следователи задержали их в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи Подольского управления полиции под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры сообщили обоим несовершеннолетним о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для причинения телесных повреждений. 16-летнему, который нанес женщине ножевые ранения, также инкриминируют ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение.
В настоящее время Подольским районным судом фигурантам избраны меры пресечения: 16-летнему — содержание под стражей, а его сообщнику — круглосуточный домашний арест. За содеянное им грозит до восьми и до семи лет лишения свободы соответственно.
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