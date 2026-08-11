19-летняя девушка пыталась вывезти в Молдову 3 кг психотропных веществ в консервных банках
Киев • УНН
Пограничники задержали 19-летнюю девушку, которая пыталась вывезти в Молдову 3 кг психотропных веществ, спрятанных в девяти банках из-под тушёной свинины, в пункте пропуска «Староказачье».
В Одесской области пограничники задержали 19-летнюю девушку, которая пыталась вывезти в Молдову 3 кг психотропных веществ. Наркотики она спрятала в девяти консервных банках из-под тушёной свинины. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.
В пункте пропуска "Староказачье" оперативники Главного отдела обеспечения внутренней и собственной безопасности "Юг" Госпогранслужбы совместно с сотрудниками миграционной полиции Одесской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу особо опасного психотропного вещества. Проверку проводила досмотровая группа пограничников со служебной собакой
Правоохранители задержали 19-летнюю гражданку, которая в качестве пассажирки легкового автомобиля направлялась в Молдову, спрятав почти три килограмма психотропов.
Во время проверки транспортного средства и личных вещей пассажирки пограничники обнаружили девять консервных банок из-под тушёной свинины. Именно в них женщина пыталась скрытно перевезти за границу запрещённое вещество.
В настоящее время обнаруженные банки с веществом изъяты. Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 305 УК Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров либо фальсифицированных лекарственных средств".
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