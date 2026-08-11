19-летняя девушка пыталась вывезти в Молдову 3 кг психотропных веществ в консервных банках

рф атаковала Украину баллистикой и "Цирконами", обезврежены 98 из 120 дронов

рф атаковала Украину баллистикой и "Цирконами", обезврежены 98 из 120 дронов

рф атаковала Украину баллистикой и "Цирконами", обезврежены 98 из 120 дронов

рф атаковала Украину баллистикой и "Цирконами", обезврежены 98 из 120 дронов