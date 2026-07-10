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Из Украины в Таиланд пытались вывезти редкую икону 19-го века, вышитую серебряными нитями

Киев • УНН

 • 1694 просмотра

Киевские таможенники обнаружили в международном почтовом отправлении в Таиланд редкую вышитую икону «Богоматерь Знамение» первой половины 19 века. Отправительница-киевлянка не предоставила разрешительных документов, поэтому икона изъята.

Из Украины в Таиланд пытались вывезти редкую икону 19-го века, вышитую серебряными нитями

Редкую икону 19-го века, вышитую серебряными нитями, пытались незаконно вывезти из Украины в Таиланд, остановили киевские таможенники, сообщили в Гостаможслужбе в пятницу, пишет УНН

Детали

"Киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз за границу редкой вышитой иконы "Богоматерь Знамение", созданной в первой половине 19-го века. Культурную ценность обнаружили во время таможенного контроля международного почтового отправления, которое следовало из Украины в Таиланд", - указали в таможенной службе.

По заключению экспертов Национального музея истории Украины, икона сочетает техники масляной живописи и вышивки. Для ее украшения использованы шелковые нити, лелитки, а также плоские и крученые серебряные нити.

Специалисты считают, что икону создали в профессиональной мастерской, которая продолжала древние традиции монастырской вышивки. Именно особенности техники исполнения, использование серебряных нитей, лелиток и растительного орнамента позволили датировать памятник первой половиной 19-го века.

В Украине мастерские, где изготавливали вышитые церковные предметы, действовали до начала 20-го века, в частности при киевском Флоровском монастыре.

Эксперты отмечают, что вышитых икон сохранилось до наших дней значительно меньше, чем живописных, а также меньше, чем других вышитых предметов церковного обихода.

"Именно поэтому эта икона является особенно ценной. Она имеет научное, историческое и музейное значение и может быть использована для исследования и воссоздания бытовых и церковных интерьеров того времени", - подчеркнули в Гостаможслужбе.

Отправительницей международного почтового отправления была киевлянка. Никаких разрешительных документов, необходимых для вывоза культурных ценностей за пределы Украины, таможне предоставлено не было, отметили таможенники.

Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил. Икона изъята до вынесения судом решения по делу.

Таможенники передали в музей старинные иконы и крест, которые пытались вывезти из Украины09.03.26, 13:40 • 4107 просмотров

Юлия Шрамко

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