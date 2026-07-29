Налоговые проверки должны быть одним из ключевых доказательств в "лизинговых" делах БЭБ против авиакомпаний - юрист

Бюро экономической безопасности в ходе расследования уголовных производств против авиакомпаний обязано учитывать результаты комплексных документальных проверок Государственной налоговой службы, в ходе которых не было выявлено нарушений в налогообложении лизинговых платежей. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала юрист по вопросам интеллектуальной собственности юридической компании "ЛОДЖИК" Алина Пархута.

Уголовные дела против украинских авиакомпаний

Бюро экономической безопасности расследует уголовные производства в отношении как минимум 5 авиакомпаний, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн" из-за якобы неуплаты в украинский бюджет дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга самолетов и вертолетов. Следователи БЭБ приравнивают лизинговые платежи к роялти, а воздушные суда трактуют не как транспортные средства, а как "оборудование".

БЭБ получило аналитические выводы после того, как в 2024 году предыдущая команда ГНС опубликовала статью, в которой предложила облагать налогом лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти. Документы легли в основу уголовных дел против авиаперевозчиков.

Однако, по мнению опрошенных УНН юристов, в ходе расследования следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения. Ратифицированные Верховной Радой договоры с иностранными государствами имеют приоритет над национальным законодательством и определяют, в каком государстве и по какой ставке может облагаться налогом соответствующий доход нерезидента. Поэтому автоматическое доначисление 15% в Украине без учета положений конкретной конвенции является как минимум спорным, подчеркивают эксперты.

Стоит отметить, что украинское налоговое законодательство в части налогообложения лизинга не менялось десятилетиями. К тому же, по данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки и только по результатам одной из них было установлено нарушение при налогообложении лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.

По результатам одной проверки по компаниям авиационной отрасли были переквалифицированы лизинговые платежи в роялти. Только одной проверки - отметила заместитель директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян.

Однако отсутствие нарушений не помешало БЭБ открыть уголовные дела против авиакомпаний, считая, что они не уплатили 15% роялти за последние 7 лет.

Выводы проверок ГНС – важное обстоятельство в уголовных делах

По словам юриста Алины Пархуты, следователи БЭБ не могут игнорировать выводы налоговых проверок, согласно которым не было выявлено нарушений при уплате налогов за лизинг воздушных судов, в ходе расследования уголовных дел.

Результаты налоговых проверок являются важным обстоятельством, которое подлежит обязательному учету органом досудебного расследования при оценке наличия признаков уголовного правонарушения - отметила юрист.

Она напомнила, что в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом орган досудебного расследования обязан всесторонне, полно и беспристрастно исследовать все обстоятельства дела и оценивать каждое доказательство.

В этом контексте результаты документальных проверок ГНС могут быть использованы как источник доказательств и учитываться при оценке наличия или отсутствия состава уголовного правонарушения. Отсутствие замечаний по результатам комплексных проверок может свидетельствовать о добросовестности налогоплательщика и служить доказательством в пользу отсутствия признаков уголовного правонарушения - пояснила Пархута.

В то же время юрист отмечает, что сам факт отсутствия претензий со стороны налоговой не лишает БЭБ права начать досудебное расследование. По ее словам, если в БЭБ поступили сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, они подлежат проверке в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Отдельно юрист прокомментировала вопрос открытия уголовных производств по операциям, которые осуществлялись несколько лет назад. По ее словам, расследование событий прошлых лет должно проводиться в пределах сроков давности.

Новые уголовные дела требуют новых доказательств

В то же время Пархута подчеркивает, если правила налогообложения не менялись, а одинаковые операции годами проходили налоговый контроль без каких-либо претензий, то для уголовного преследования должны существовать новые фактические основания.

Если налоговое законодательство, регулирующее налогообложение лизинговых платежей, в течение соответствующего периода не менялось, а аналогичные хозяйственные операции в течение длительного времени осуществлялись по одинаковому механизму, проходили налоговый контроль и не вызывали замечаний со стороны ГНС, то для обоснования уголовного преследования орган досудебного расследования должен обладать новыми доказательствами или новыми фактическими обстоятельствами, которые не были предметом налогового контроля - подчеркнула она.

Иначе, отмечает юрист, уголовное дело будет базироваться не на новых фактах, а на новом толковании уже проверенных хозяйственных операций.

В противном случае уголовное производство фактически будет основываться лишь на ретроспективном изменении правовой оценки тех же хозяйственных операций, что само по себе не может быть достаточным основанием для привлечения к уголовной ответственности - подчеркнула Пархута.

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