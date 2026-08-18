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В россии произошёл массовый сбой интернета, тысячи жалоб от пользователей

Киев • УНН

 • 512 просмотра

В рф зафиксированы масштабные перебои с интернетом, больше всего жалоб поступает из москвы и области. Инцидент произошёл на фоне блэкаута из-за хлопка на подстанции.

В россии произошёл массовый сбой интернета, тысячи жалоб от пользователей

В россии произошёл массовый сбой в работе интернета — сайты работают с перебоями, передаёт УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

В рф за последний час тысячи пользователей из разных регионов пожаловались на проблемы. Больше всего сообщений поступает из москвы и московской области.

Напомним

В некоторых районах москвы пропал свет из-за хлопка на электроподстанции на улице Вавилова. В метро не работают эскалаторы, а в торговых центрах также отсутствует электроснабжение.

Антонина Туманова

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