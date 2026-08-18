У москві стався блекаут через "хлопок" на підстанції
Київ • УНН
У деяких районах москви зникло світло через хлопок на електропідстанції на вулиці Вавілова. У метро не працюють ескалатори, а в торгових центрах також немає електропостачання.
У деяких районах столиці рф настав блекаут, передає УНН із посиланням на Telegram-канал 112.
Блекаут настав у деяких районах москви. Попередньо, стався хлопок на електропідстанції на вулиці Вавілова
За даними 112, на найближчих станціях метро немає світла. Там не працюють ескалатори. Також немає світла в торгових центрах: Єреван Плаза, Гагарінський і тд.
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