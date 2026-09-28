Трамп "дуже серйозно" розглядає заборону експорту дизельного пального зі США через рекордні ціни

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація "дуже серйозно" розглядає можливість заборонити експорт дизельного пального, щоб знизити ціни всередині країни. Такий крок може вдарити по союзниках США, які будуть змушені терміново шукати альтернативних постачальників, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Ми дуже серйозно ставимося до цього питання – ми можемо це зробити – заявив Трамп журналістам під час турніру Presidents Cup поблизу Чикаго.

До такого кроку президента закликають представники американських аграрних штатів. Дизель необхідний для сільськогосподарської техніки, вантажівок і залізничних перевезень, а його середня роздрібна ціна у США минулого тижня досягла рекордних приблизно 6,50 долара за галон.

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Ситуацію загострили перебої з постачаннями через Ормузьку протоку та українські удари по російських НПЗ. На цьому тлі США фактично стали одним із ключових постачальників дизельного пального для світового ринку, а минулого місяця американський експорт сягав рекордних близько 2 млн барелів на добу.

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Радники Трампа вже аналізують наслідки можливої короткострокової заборони. Водночас нафтові компанії пропонують альтернативу – тимчасово скасувати федеральний акциз на дизель. Міністр енергетики Кріс Райт також заявляв про переговори з нафтопереробними компаніями щодо добровільного обмеження експорту.

Заборона може швидко знизити ціни на дизель у США, однак створити проблеми на зовнішніх ринках. За даними Bloomberg, американським партнерам, зокрема Великій Британії та Бразилії, у такому разі доведеться терміново шукати паливо в інших постачальників.

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