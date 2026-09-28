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The Guardian
Financial Times
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Європі загрожує боротьба з Азією за скраплений газ через рекордно низькі запаси

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

Запаси газу в ЄС впали до рекордно низьких 67% перед зимою. Холодний сезон може підняти ціни на СПГ до $40 за мільйон BTU.

Європі загрожує боротьба з Азією за скраплений газ через рекордно низькі запаси

Європа входить у зимовий сезон із рекордно низькими для цієї пори року запасами газу, через що найближчими місяцями їй доведеться активніше конкурувати з країнами Азії за постачання скрапленого природного газу. У разі холодної зими така боротьба може призвести до нового стрибка цін, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Запаси газу в сховищах ЄС зараз становлять близько 67% від їхньої місткості – це найнижчий показник для цього періоду року. Для порівняння, європейська ціль передбачає заповнення сховищ приблизно до 80% до грудня.

Ситуацію ускладнюють перебої з поставками СПГ із Близького Сходу. Через проблеми з транспортуванням через Ормузьку протоку світовий ринок цього року недоотримав десятки мільйонів тонн скрапленого газу з Катару та ОАЕ.

Європі доведеться конкурувати за американський газ

За оцінками учасників ринку, у разі холодної зими одночасне зростання попиту в Європі та Азії може запустити боротьбу за доступні партії СПГ, передусім зі США.

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Азійські спотові ціни на скраплений газ цього року вже майже потроїлися порівняно з довоєнними рівнями та наблизилися до $30 за мільйон британських теплових одиниць. Експерти попереджають, що за несприятливого сценарію взимку вони можуть піднятися приблизно до $40.

Особливо вразливою Європу робить невеликий запас вільних обсягів газу на світовому ринку. Якщо зима одночасно буде холодною і в Європі, і в Азії, покупці з обох регіонів будуть змушені підвищувати ставки за одні й ті самі партії американського СПГ.

Водночас тепла зима може суттєво послабити тиск на ринок. Однак навіть за такого сценарію аналітики очікують, що ціни на газ залишатимуться підвищеними через низькі запаси та проблеми з поставками з Близького Сходу.

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Степан Гафтко

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