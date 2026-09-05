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The Washington Post

Польща вийшла в лідери ЄС за рівнем заповнення газових сховищ, яка ситуація в інших країнах

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Газові сховища Польщі заповнені на 93,5%, у середньому по ЄС — на 65,4%. Єврокомісія не бачить загрози постачанню.

Польща вийшла в лідери ЄС за рівнем заповнення газових сховищ, яка ситуація в інших країнах

Польща посіла перше місце в Європейському Союзі за рівнем заповнення газових сховищ – станом на 1 вересня вони заповнені на 93,5%. Про це повідомляє LRT із посиланням на polskieradio.pl, пише УНН.

Деталі

Середній рівень заповнення сховищ у ЄС становить 65,4%. Польща вже значно перевищила поріг у 80%, який Єврокомісія вважає достатнім для проходження зимового періоду.

Після Польщі найвищі показники мають Португалія – 93,1% та Італія – 83,1%. У Німеччині газові сховища заповнені на 53,3%.

Німеччина відмовляється закуповувати газ, на країну чекає складна зима - Politico09.08.26, 05:01 • 18697 переглядiв

Найнижчий рівень зафіксували в Нідерландах – 47,2% та Латвії – 45%.

Єврокомісія наразі не бачить безпосередньої загрози безпеці газопостачання напередодні зими. За словами її речниці Анни-Кайси Ітконен, рівень запасів у 80% має бути достатнім для стабільного проходження опалювального сезону.

Додатковим фактором є скорочення споживання газу в ЄС – воно приблизно на 17% нижче, ніж до початку енергетичної кризи.

Європа входить у зиму з найнижчими запасами газу за 13 років - The Guardian29.08.26, 20:38 • 10085 переглядiв

Степан Гафтко

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