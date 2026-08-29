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Європа входить у зиму з найнижчими запасами газу за 13 років - The Guardian

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Газові сховища ЄС заповнені на 63% проти середніх 80% наприкінці серпня. Німеччина має близько половини запасів, що посилює ризик дефіциту.

Європа входить у зиму з найнижчими запасами газу за 13 років - The Guardian

Європа вступає в зиму з найменшими за останні 13 років запасами газу. Це викликало "зимову паніку" серед енергетичних трейдерів, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

За даними публікації, у останній тиждень серпня заповненість газових сховищ ЄС становила 63 %, що значно нижче середнього показника 80 % для кінця серпня за останні роки. Це є одним із найнижчих рівнів, які коли-небудь фіксувалися для цієї пори року.

За словами Грега Молнара, аналітика з питань газу та професора, з огляду на нинішні повільні темпи наповнення газосховищ ЄС, ймовірно, увійде в зимовий опалювальний сезон із запасами газу, що будуть приблизно на п’яту частину нижчими за середній показник за останні п’ять років і перебуватимуть на найнижчому рівні з 2013 року.

Низький рівень запасів, природно, підвищує ризик посилення волатильності цін взимку

- зазначив він, додавши, що ситуація може погіршитися через "хвилі холоду або слабкі вітри", які збільшать споживання газу впродовж зими.

Газові сховища ЄС з великими труднощами намагаються досягти зниженого показника заповнення на 80 % до початку зими, оскільки війна США та Ізраїлю проти Ірану спричинила серйозні перебої в експорті нафти та газу з регіону Перської затоки.

Додатково

Проблеми з постачанням газу особливо гостро стоять у Західній Європі, де рівень наповнення сховищ значно нижчий, ніж у таких країнах, як Італія та Польща, яким вдалося заповнити свої газові сховища більш ніж на 80 %.

У Німеччині, яка має найбільші в Європі потужності для зберігання газу, сховища заповнені приблизно наполовину, за даними Gas Infrastructure Europe. Рівень заповнення сховищ у Бельгії та Нідерландах, які через газопроводи безпосередньо підключені до британського газового ринку, становить 51% та 45% відповідно.

Нагадаємо

Рівень зберігання газу в Німеччині надзвичайно низький, що загрожує дефіцитом поставок у листопаді. Берлін не хоче відмовитися від вільної ринкової доктрини, незважаючи на ризики.

Євген Устименко

ЕкономікаСвіт
Тарифи
Енергетика
Опалення
Електроенергія
Ізраїль
The Guardian
Європейський Союз
Бельгія
Італія
Європа
Німеччина
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща