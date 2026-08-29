Європа входить у зиму з найнижчими запасами газу за 13 років - The Guardian
Київ • УНН
Газові сховища ЄС заповнені на 63% проти середніх 80% наприкінці серпня. Німеччина має близько половини запасів, що посилює ризик дефіциту.
Європа вступає в зиму з найменшими за останні 13 років запасами газу. Це викликало "зимову паніку" серед енергетичних трейдерів, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
За даними публікації, у останній тиждень серпня заповненість газових сховищ ЄС становила 63 %, що значно нижче середнього показника 80 % для кінця серпня за останні роки. Це є одним із найнижчих рівнів, які коли-небудь фіксувалися для цієї пори року.
За словами Грега Молнара, аналітика з питань газу та професора, з огляду на нинішні повільні темпи наповнення газосховищ ЄС, ймовірно, увійде в зимовий опалювальний сезон із запасами газу, що будуть приблизно на п’яту частину нижчими за середній показник за останні п’ять років і перебуватимуть на найнижчому рівні з 2013 року.
Низький рівень запасів, природно, підвищує ризик посилення волатильності цін взимку
Газові сховища ЄС з великими труднощами намагаються досягти зниженого показника заповнення на 80 % до початку зими, оскільки війна США та Ізраїлю проти Ірану спричинила серйозні перебої в експорті нафти та газу з регіону Перської затоки.
Додатково
Проблеми з постачанням газу особливо гостро стоять у Західній Європі, де рівень наповнення сховищ значно нижчий, ніж у таких країнах, як Італія та Польща, яким вдалося заповнити свої газові сховища більш ніж на 80 %.
У Німеччині, яка має найбільші в Європі потужності для зберігання газу, сховища заповнені приблизно наполовину, за даними Gas Infrastructure Europe. Рівень заповнення сховищ у Бельгії та Нідерландах, які через газопроводи безпосередньо підключені до британського газового ринку, становить 51% та 45% відповідно.
Нагадаємо
Рівень зберігання газу в Німеччині надзвичайно низький, що загрожує дефіцитом поставок у листопаді. Берлін не хоче відмовитися від вільної ринкової доктрини, незважаючи на ризики.