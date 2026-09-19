Сценарій повторюється: захист лікаря Odrex знову заявив відвід судді
Київ • УНН
Суд відмовив у відводі судді у справі лікарів Odrex. Засідання перенесли на 21 вересня через неявку Віталія Русакова.
У справі про медичну недбалість лікарів приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської, яких обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що могли спричинити смерть бізнесмена Аднана Ківана знову заявили відвід головуючому судді Віктору Чаплицькому, пише УНН.
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Суд розглянув заяву та відмовив у її задоволенні. Водночас продовжити розгляд справи цього дня так і не вдалося. З’ясувалося, що сам Русаков на засідання не з’явився, тож до подальшого дослідження доказів суд не перейшов. Наступне судове засідання призначено на 21 вересня.
Захист Русакова вже не вперше намагається змінити хід судового розгляду через процесуальні механізми. Кілька засідань тому адвокати також заявляли відвід головуючому судді Віктору Чаплицькому та клопотали про зміну підсудності.
Суд відреагував на систематичні перенесення засідань з боку захисту Русакова. Після того як 10 та 11 вересня адвокати обвинуваченого вчергове клопотали про відкладення слухань через участь в інших судових процесах, суддя визнав причини їхньої неявки неповажними та повідомив про це Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Зазначимо, що від початку судового процесу понад десяток засідань були відкладені через клопотання сторони захисту.
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Як раніше пояснював УНН суддя Вищого адміністративного суду України у відставці Олександр Ситников, якщо дії адвокатів системно призводять до затягування процесу, суддя не може просто фіксувати чергові перенесення - він має на них реагувати, адже сам відповідає за дотримання розумних строків розгляду справи.
Чергове відтермінування заслуховування незалежного медичного експерта робить можливі процесуальні маневри особливо показовими. У травні, коли експерт уже прибув до суду - захист ініціював зміну підсудності. Тепер, коли справа вдруге підійшла до заслуховування ключової медичної частини доказів - адвокати засипають суддю клопотаннями.
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На тлі цього дедалі гострішим стає питання строків давності. У справі про медичну недбалість лікарів Odrex вони спливають восени 2027 року. Якщо до того часу суд не ухвалить остаточного рішення, лікарі можуть уникнути кримінальної відповідальності навіть якщо докази свідчитимуть про їхню провину. Саме тому кожне нове клопотання скорочує час, який залишається для завершення розгляду справи.
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