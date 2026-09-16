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Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?

Київ • УНН

 • 16387 перегляди

Суд у справі лікарів Odrex визнав неповажними причини неявки захисників одного з обвинувачених. Експерти пояснили, чи загрожує адвокату дисциплінарна відповідальність.

Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?

Суд у справі лікарів Odrex визнав неповажними причини чергової неявки адвокатів Віталія Русакова та звернувся до дисциплінарних органів адвокатури. Де закінчується право на захист, розбирався УНН.

Деталі

10 та 11 вересня Київський райсуд Одеси мав продовжити розгляд кримінальної справи щодо медичної недбалості лікарів приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської. Однак обидва засідання не відбулися.

Адвокати обвинуваченого Русакова клопотали про чергове відкладення слухань, оскільки на ті самі дати у них були призначені інші судові процеси. Головуючий суддя Віктор Чаплицький визнав наведені причини неповажними та повідомив, що направить відповідну ухвалу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для вирішення питання про дисциплінарну відповідальність захисників.

Суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, кандидат юридичних наук, Олександр Ситников пояснив УНН, що сам факт відсутності адвоката у засіданні ще не означає автоматичного дисциплінарного проступку. Насамперед значення має те, чим саме захисник обґрунтував свою неявку і як ці аргументи оцінив суд.

Скільки неявок адвоката достатньо для звернення до дисциплінарної комісії?

Щодо систематичності, то закон не встановлює конкретної кількості неявок, після якої суд автоматично має звертатися до дисциплінарних органів. Не можна сказати, що якщо адвокат двічі не з'явився, то це вже є підставою для такого звернення. Тут потрібно виходити із судової та дисциплінарної практики й дивитися, як у подібних випадках приймалися рішення

- пояснив Ситников.

Однак, у справі лікарів Odrex питання вже давно не обмежується кількома неявками. Судовий розгляд справи триває понад дев'ять місяців. За хронологією, яку від початку процесу веде УНН, більше десятка судових засідань були відкладені або не відбулися після клопотань сторони захисту.

Чого насправді бояться обвинувачені?

Суд уже дослідив докази: медичну документацію, висновки судово-медичних експертиз, клінічні протоколи та інші матеріали, а також заслухав заперечення сторони захисту. 

Тепер до процесу мають залучити медичного експерта. Цей спеціаліст надасть фахову оцінку діям лікарів з погляду медичних протоколів і стандартів лікування, зіставить медичну документацію з матеріалами експертиз та пояснить суду медичну складову питання про можливий причинно-наслідковий зв'язок між діями лікарів і наслідками для пацієнта. Сам експерт, безумовно, не визначає винуватість обвинувачених - це виключна компетенція суду. Але його висновки можуть мати суттєве значення для оцінки доказів.

У травні експерт уже прибував до суду, але замість його заслуховування захист ініціював питання про зміну підсудності.

Що оцінює судово-медичний експерт у справах про медичну недбалість - бліц-інтерв’ю з професором Андрієм Біляковим19.05.26, 15:58 • 39634 перегляди

Суддя теж відповідає за строки

Постійні перенесення створюють проблему не лише для потерпілої сторони. Суддя зобов'язаний забезпечувати розгляд провадження у розумні строки. Саме тому, за словами Ситникова, головуючийне може нескінченно фіксувати відкладення і не реагувати, якщо вбачає в діях учасників процесу системну проблему.

Безумовно, якщо дії адвоката призводять до затягування процесу, суддя має на це реагувати. У судді є процесуальні строки, за дотримання яких він також може нести дисциплінарну відповідальність. Тому може виникнути ситуація, коли через постійні відкладення суддя сам опиниться під питанням щодо дотримання строків

 - наголосив Ситников.

Адвокат сам обирає, до якого суду йти

Інший погляд на ситуацію у коментарі УНН висловив адвокат Сергій Вилков.

Кожна обставина розглядається дисциплінарною палатою індивідуально. Судові засідання можуть бути різними, і пріоритетність участі в тому чи іншому засіданні визначає сам адвокат. Якщо адвокат визначив пріоритетність і перебуває в іншому судовому засіданні, чи можна притягнути його за це до дисциплінарної відповідальності - це вже визначає дисциплінарна палата

 - пояснив Вилков.

Тож, якщо адвокати Русакова, маючи інші судові процеси, самі визначили їх, як пріорітетніші - вони мають на це право. Але в результаті два дні поспіль справа, яка вже вдруге підійшла впритул до заслуховування ключової медичної частини доказів, опинилася нижче в їхньому професійному календарі.

Чи означає це, що інші справи адвокати вважають важливішими або потенційно перспективнішими? Чи, можливо, наближення до заслуховування медичного експерта робить саме цей етап справи Odrex незручним для захисту? 

Що стосується наслідків, то якщо неявка була з поважної причини - наприклад, через участь в іншому судовому засіданні або хворобу - це має оцінюватися саме дисциплінарною палатою. Потрібно доводити, як саме все відбувалося, які були обставини та чому адвокат не зміг з'явитися. Тут має бути індивідуальний підхід

- пояснив він.

Якщо дисциплінарний проступок буде доведено, закон передбачає кілька видів стягнення - від попередження до зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року. Для окремих, визначених законом випадків передбачене й позбавлення права на адвокатську діяльність.

Адвокатам лікарів Odrex можуть призупинити право на професійну діяльність – де закінчується захист і починається зловживання процесом?27.07.26, 11:06 • 160809 переглядiв

Нагадаємо

Віталія Русакова та Марину Бєлоцерковську обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками.

За версією слідства, після операції медики могли не призначити пацієнту Аднану Ківану необхідну антибактеріальну терапію та неналежно відреагувати на післяопераційні ускладнення. За висновками судово-медичної експертизи, це могло призвести до розвитку сепсису та смерті пацієнта. Обидва обвинувачені своєї вини не визнають.

Євген Царенко

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