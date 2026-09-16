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Генпрокурор США відмовився розслідувати фінансування російським олігархом весілля сина Трампа

Київ • УНН

 • 5822 перегляди

Тодд Бланш заявив, що не бачить підстав для розслідування оплати святкувань Трампа-молодшого росіянином Умаром Кремльовим. Демократи в Конгресі перевірять подарунок.

Генпрокурор США відмовився розслідувати фінансування російським олігархом весілля сина Трампа

Генеральний прокурор США Тодд Бланш заявив, що наразі не бачить, що саме Міністерство юстиції мало б розслідувати у зв’язку з фінансуванням частини весільних святкувань Дональда Трампа-молодшого російським олігархом Умаром Кремльовим. Про це Бланш заявив під час спілкування з журналістами в Білому домі, повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

За даними ProPublica, Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), оплатив значну частину витрат на святкування весілля Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон на приватному острові на Багамах. Серед витрат, за даними видання, були оренда острова та феєрверки. Видання зазначає, що самостійно не підтверджував ці деталі.

Весільна церемонія Трампа-молодшого та Андерсон відбулася у травні. Після неї пара вирушила на Багами, де пройшли святкові заходи.

Андерсон підтвердила, що Кремльов оплатив частину післявесільних святкувань, назвавши це "надзвичайно щедрим весільним подарунком від друга". За її словами, сама церемонія була сімейною, а заходи на Багамах відбулися вже після весілля.

Бланш, коментуючи можливість розслідування, заявив, що президент Дональд Трамп не знає Кремльова, і припустив, що інші члени родини також не знайомі з ним.

Коли ви запитуєте, чи проводжу я розслідування — що саме я маю розслідувати

- сказав генпрокурор.

За словами Бланша, Трамп-молодший називає Кремльова близьким другом. Сам генпрокурор також заявив, що не має інформації, яка б підтверджувала його особистий зв’язок із російським бізнесменом або твердження про його близькість до президента рф володимира путіна.

Водночас видання повідомляє, що Кремльов має зв’язки з російською владою: у 2024 році путін нагородив його орденом Дружби. Кремльов також очолює IBA, яка раніше була виключена з олімпійського руху через претензії до управління організацією та питання щодо корупції.

Сам Дональд Трамп заявив, що не знає Кремльова, а його внесок стосувався післявесільної вечірки, а не самої весільної церемонії. Тим часом демократи в Конгресі США заявили про намір перевірити обставини подарунка та запросили додаткову інформацію у Трампа-молодшого і Білого дому.

У Конгресі США розслідують фінансування весілля Трампа-молодшого російським олігархом16.09.26, 10:35 • 3566 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Володимир Путін
Дональд Трамп-молодший
Міністерство юстиції США
Багамські Острови
Конгрес США
Дональд Трамп