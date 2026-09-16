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Forbes

У Конгресі США розслідують фінансування весілля Трампа-молодшого російським олігархом

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

Демократи в Конгресі США розслідують оплату російським бізнесменом весільних вечірок Трампа-молодшого на Багамах. Олігарх заперечень не надав.

У Конгресі США розслідують фінансування весілля Трампа-молодшого російським олігархом

Демократи в Конгресі США розпочали розслідування цього тижня після повідомлень про те, що російський олігарх сплатив сотні тисяч доларів за весільні урочистості сина президента Дональда Трампа на початку цього року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Крок демократів послідував одразу після статті видання ProPublica про те, що Умар Кремльов, багатий російський бізнесмен і президент Міжнародної боксерської асоціації, оплатив весільні святкування для Дональда Трампа-молодшого на Багамах у травні.

У звіті зазначається, що Кремльов має тісні зв'язки з російським урядом.

Чому російський олігарх і друг володимира путіна фінансово підтримує сина президента? Чого очікує Умар Кремльов натомість за фінансування цього триденного весілля на Багамах

- написав у вівторок у соціальній мережі конгресмен Роберт Ґарсія.

Ґарсія є старшим демократом у Комітеті з нагляду та урядової реформи Палати представників і, як очікується, очолить цей комітет, якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників на проміжних виборах у листопаді.

Представник Дона Трампа-молодшого відмовився від коментарів.

Його дружина, Беттіна Трамп, зазначила в дописі в Instagram у понеділок, що Кремльов є другом, який зробив "надзвичайно щедрий весільний подарунок", наголосивши, що Кремльов оплатив дві післявесільні вечірки (after-parties), а не саме весілля.

Кремльов та IBA не відповіли на запити про коментарі.

Трамп-молодший офіційно одружився перед весіллям на Багамах - ЗМІ23.05.26, 19:30 • 24851 перегляд

Президент США Трамп, який не був присутній на весіллі сина, заявив у зверненні, що не знає Кремльова і що суперечка навколо весілля — "це нічого страшного!"

Помічники конгресмена-республіканця Джеймса Комера від штату Кентуккі, який очолює комітет, не одразу відповіли на запит про коментар.

Ґарсія та інші провідні демократи в Палаті представників уже готуються до розслідувань щодо Трампа, його родини та етичних питань, які виникли від початку другого терміну президента в січні 2025 року.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер від штату Нью-Йорк у вівторок назвав весільну домовленість "настільки корумпованою, настільки продажною та такою, що ставить під загрозу нашу національну безпеку".

Розкішне весілля Трампа-молодшого на Багамах частково оплатив близький до путіна олігарх - ЗМІ14.09.26, 20:32 • 13550 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
російська пропаганда
Вибори в США
Шлюб
Володимир Путін
Кентуккі
Дональд Трамп-молодший
Палата представників США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Конгрес США
Reuters
Нью-Йорк (штат)
Дональд Трамп
Чак Шумер